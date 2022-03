Pääkirjoitus: Kuluttajat pelästyivät sotaa, mutta monen oma talous on kunnossa – vielä

Kuluttajien luottamus romahti maaliskuussa, kuten se teki koronapandemian ja finanssikriisin alussa. Silti ihmiset sanovat, että nyt heillä on hyvä mahdollisuus säästää.

Reilu kuukausi sitten alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on saanut suomalaiset reagoimaan monella tavalla. Yksi selvä merkki saatiin maanantaina, kun Tilastokeskus kertoi, että kuluttajien luottamus on suorastaan romahtanut.

Kuluttajien luottamus on mittaushistorian aikana ollut heikommalla tasolla vain huhtikuussa 2020 ja vuoden 2008 lopussa. Silloinkin ihmiset reagoivat kriisiin: koronapandemian alkamiseen ja finanssikriisin alkuun.

Lue myös: Raju romahdus kuluttajien luottamuksessa – "Odotukset etenkin Suomen taloudesta ovat äärisynkät”

Kuluttajien luottamusindikaattorissa on neljä osatekijää, ja ne kaikki heikkenivät maaliskuussa verrattuna helmikuuhun. Erityisen synkkiä kuluttajat ovat Suomen talouskehityksen suhteen.

Ihmisten näkemykset ovat hyvin ymmärrettäviä. Tiedossa on, että valtio velkaantui valtavasti koronakriisin vuoksi, ja hallitus on sanonut, että nykytilanteessa esimerkiksi puolustusvoimille ja huoltovarmuuteen liittyviin asioihin annetaan lisää rahaa. Tämä tarkoittaa, että menokehykset eivät pidä.

Kuluttajat arvioivat myös inflaation nousevan, ja tässäkin he ovat täysin oikeassa. Jokainen autoaan tankannut ja ruokakaupassa käynyt on kyllä huomannut, että hinnat ovat nousussa. Eikä nousulle toistaiseksi näy loppua.

Pellervon taloustutkimus (PTT) ennusti tiistaina, että ruoan hinta voi nousta Suomessa tänä vuonna nopeammin kuin kertaakaan EU-jäsenyyden aikana. PTT ennustaa noin 11 prosentin hinnannousua.

Hinnannousun taustalla on erityisesti Ukrainan sota, mutta hinnat alkoivat nousta jo ennen Venäjän hyökkäystä.

Lue myös: PTT: Ruoan hinta voi nousta Suomessa nopeammin kuin koskaan EU-aikana – peräti 11 prosentin pomppu tänä vuonna

Yhdessä asiassa kuluttajat yllättävät. Vaikka näkemykset tulevaisuudesta ja luottamus ovat matalalla, kuluttajat pitivät omaa rahatilannettaan entistäkin parempana maaliskuussa. He sanovat myös, että nyt on otollinen aina säästää.

Asialle löytyy selitys. Suomen Pankin tilastot korona-ajalta näyttävät, että monille jäi rahaa säästöön. Ihmiset jättivät esimerkiksi matkoja tekemättä, koska koronarajoitukset vaikeuttivat matkailua selvästi. Jos selvisi kahdesta koronavuodesta ilman lomautuksia tai irtisanomista, taloustilanne voi olla nyt varsin hyvä.

Lue myös: Asuntokaupan hyytymisestä ei merkkejä, yksittäisiä kauppoja peruttu sodan takia – heikoin tilanne Itä-Suomessa: ”On selvää, että tilanne ei parannu”

Kuten Tilastokeskuksen data näyttää, kuluttajat reagoivat yllättäviin kriiseihin luottamuksen laskulla. Niin he tekevät nytkin, vaikka sanovatkin oman rahatilanteensa olevan hyvä.

Tulevaisuuden ennustaminen on aina hankalaa ja nykytilanteessa se on äärimmäisen vaikeaa. Kukaan ei tiedä, miten kauan sota Ukrainassa kestää. Eikä sitäkään, millaisia lisäpakotteita Venäjää kohtaan asetetaan ja millaisilla vastapakotteilla Venäjä vastaa. Sekin on hämärän peitossa, mille kaikille toimialoille vaikutukset lopulta heijastuvat.

Niillä, joilla oma talous on kunnossa, ei ole juuri nyt suurta hätää. Kustannusten nousu on kuitenkin jo nyt tiukentanut monen tilannetta, eikä helpotusta ole näköpiirissä. Vaikein tilanne on heillä, joille ruoan kallistuminen aiheuttaa ongelmia tai jotka arjessaan tai työn kautta ovat riippuvaisia kallistuvasta energiasta.