Pääkirjoitus: Vladimir Putin palautti ydin­tuhon pelon Eurooppaan – uhka­kuva on karmea, mutta sen toteutuminen on epä­todennäköistä

Asiantuntijat eivät pidä todennäköisenä sitä, että Venäjä käyttäisi ydinasetta hyökkäyssodassaan Ukrainassa. Uhkaa ei kuitenkaan voida sulkea pois, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Monet kylmän sodan aikana uutisvirrassa esiintyneet käsitteet karmivat yhä vieläkin selkäpiitä. Puhuttiin kauhun tasapainosta, kolmannesta maailmansodasta ja molemminpuolisesta, taatusta tuhosta. Neuvostoliiton uusi ja iso mannertenvälinen ohjus sai lännessä 1970-luvulla koodinimen Saatana.

Silloin ydinsota supervaltojen välillä tuntui olevan kosketeltavan lähellä. Sivilisaation lopun uhka oli läsnä, ja sitä pelättiin myös Suomessa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut Euroopassa uudelleen esiin ydinsodan pelon.

Venäjä korostaa toistuvasti, että se on ydinasevaltio. Varoitusten ja uhittelun avulla Venäjä haluaa estää länsiyhteisöä puuttumasta hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Kuukausi sitten alkaneet sotatoimet Ukrainassa eivät kuitenkaan ole olleet paraatimarssia. Tuoreiden arvioiden mukaan Venäjän tappiot ovat raskaita, ja ukrainalaiset ovat saaneet paikoin aloitteen käsiinsä vastahyökkäyksin.

Voisiko Venäjä siis käyttää ydinasetta Ukrainassa, jos sota alkaa kääntyä sille tappiolliseksi?

Mitä todennäköisimmin ei, sanovat useimmat läntiset asiantuntijat. Arvio uhkatasosta ei kuitenkaan ole nollassa.

Venäjän doktriini toteaa, että ydinaseen ensikäyttö on mahdollista vain, jos Venäjän valtion olemassaolo on uhattuna. Sellainen tilanne voisi arvioiden mukaan syntyä Ukrainassa vain Naton puuttuessa sotaan suurin voimin ja lyödessä Venäjän asevoimat puolustuskyvyttömään tilaan. Silloin presidentti Vladimir Putin voisi katsoa, että uhka Venäjän valtiolle olisi eksistentiaalinen.

Ydinaseiden kehitys on edennyt kylmän sodan alun suurista lentopommeista yhä tarkempiin ohjuksiin ja yhä pienikokoisempiin ydinräjähteisiin, jotka on tarkoitettu esimerkiksi maanalaisten bunkkerien tuhoamiseen. Tällaisten ydinaseiden teho vaihtelee alle yhdestä kilotonnista useisiin kymmeniin kilotonneihin. Hiroshiman pommin teho oli noin 15 kilotonnia, eli se vastasi 15 000:ta tonnia tavanomaista räjähdysainetta.

Tutkijat eivät pidä mielekkäänä kutsua tällaisia järjestelmiä taktisiksi ydinaseiksi. Kaikki ydinaseet ovat luonteeltaan strategisia, sillä niiden tuhovoima ja käytön seurannaisvaikutukset ovat suuria.

Venäjä on jo käyttänyt Ukrainassa ainakin kahta asejärjestelmää, jotka voidaan varustaa joko tavanomaisin tai ydinkärjin. Ne ovat Iskander-M-ohjus ja Kalibr-risteilyohjus.

Asiantuntijat pelkäävät Venäjän turvautuvan omaksumaansa oppiin, jonka mukaan tilannetta eskaloidaan, kunnes se voidaan de-eskaloida. Pelotellaan vastustajaa uhkaamalla tehdä jotakin hyvin dramaattista tai toteuttamalla tämä uhkaus, jotta vastustaja saadaan alistumaan ja myöntymään vaatimuksiin.

Tämän ajatuskulun mukaan ydinaseen tai muun joukkotuhoaseen – kemiallisen tai biologisen – käyttö Ukrainassa voi olla mahdollista, jos Venäjä katsoo sillä saavutettavan edun olevan haittoja suurempi. Tätä varten Venäjä on jo luonut valheellista narratiivia, kertomusta joukkotuhoaseiden kehittämisestä Ukrainassa.

Yhdysvallat ja Nato varautuvat kaikkiin mahdollisuuksiin. The New York Times -lehden mukaan Valkoinen talo on kaikessa hiljaisuudessa koonnut turvallisuusasiantuntijoiden työryhmän, jonka tehtävänä on miettiä vastausta Venäjän mahdolliseen joukkotuhoaseiden käyttöön. Ääritilanteessa Yhdysvallat ei kuitenkaan olisi päättämässä vastauksesta yksin, se olisi Naton neuvoston asia.

Kauhunäkymät kolmannesta maailmansodasta ovat palanneet takaisin. Näin ollen voi vain toivoa, että Venäjä toimisi edes jollakin tavalla rationaalisesti ja pitäisi ydinaseuhkauksensa vain retorisella tasolla.