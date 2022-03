Pääkirjoitus: Nurkkaan ahdettu, epätoivoinen Vladimir Putin on juuri nyt vaarallisimmillaan – milloin Nato joutuu puuttumaan siviilien surmaamiseen Ukrainassa?

Vladimir Putinin raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan täytti torstaina kuukauden. Sodan nopea päättyminen ei näytä vaihtoehdolta.

Euroopan turvallisuusrakennelmaa pirstova ja kansainvälisiä sopimuksia polkeva Venäjän verinen sotaretki Ukrainaan on vasta muutaman viikon vanha, vaikka se tuntuu kestäneen jo pitkään, lähes ikuisuuden.

Järkyttävät kuvat ukrainalaisten ihmisten hädästä täyttävät median tarjontaa meillä ja muualla.

Itse sota elää nyt jonkinlaista pattivaihetta.

Venäjä on edennyt hitaasti saamatta aikaan suuria läpimurtoja ja näyttäviä voittoja. Varsinkin pääkaupunki Kiovan valtaaminen jäänee Putinin asevoimilta haaveeksi. Hyökkääjän tappiot ovat hurjat, eräiden läntisten arvioiden mukaan jopa 10 000 miestä. Lisäksi aseita ja kalustoa tuhoutuu koko ajan. Menetykset tuntuvat väistämättä jo suurvallankin resursseissa, vaikka tykinruokaa ja kalustoa riittää, mutta ei loputtomiin.

Reserviläisten määrääminen palvelukseen liikekannallepanolla paljastaisi propagandan kyllästämälle kansalle, että kyse ei todellakaan ole rajatusta erikoisoperaatiosta ukrainalaisten natsien nujertamiseksi ja venäläisten kansamurhan estämiseksi.

Kyse on puhtaasta valloitussodasta, josta tuomisina on – sinkkiarkkuja.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri analysoi Ukrainan sodan tilannetta ISTV:n lähetyksessä.

Putin tekee nyt varmasti uutta tilannearviota. Joukkoja järjestellään ja hyökkäyksen seuraava vaihe nähtäneen lähipäivinä.

Sodan tietynlainen käännekohta on käsillä.

Valitseeko Putin sodan kiihdyttämisen vai neuvottelutien? Ukrainan armeijan hyvä taisteluhenki ja vastahyökkäykset sekä läntinen aseapu vaativat hyökkääjältä lisää voimaa – ja juuri tässä piilee vaara. Jos Putin haluaa edelleen voiton nopeasti ja hinnalla millä hyvänsä, hän voi kaivaa esiin taktiset, rajatulle alueelle suunnatut ydinaseet, joiden tuhovoima on hirvittävä.

Yhdenkin laukaistavan Iskander-ohjuksen varustaminen ydinkärjellä siirtäisi Ukrainan sodan uudelle tasolle, jossa kolmas maailmansota olisi enemmän kuin lähellä. Naton torstaisessa huippukokouksessa jouduttiin varmasti jo miettimään rajaa, jonka jälkeen puolustusliitto ei voi enää seurata sivusta siviilien surmaamista Ukrainassa. Venäjä ja Nato välttävät yhteenottoa varmasti viimeiseen saakka, mutta ydinaseiden tai kemiallisten aseiden käyttö voi muuttaa tilannetta.

Lisäksi EU-maat yrittävät löytää sopua viimeisestä, lopullisesti Venäjän polvilleen pudottavasta pakotteesta: energian tuontikiellosta. Se on EU:lle iso ponnistus jäsenmaiden erilaisen energiariippuvuuden takia.

Lohduttomassa tilanteessa on vähän positiivisia asioita.

Tosin neuvottelutie on edelleen auki, ja delegaatiot tapaavat aika ajoin. Rauhanvälittäjiäkin on tarjolla. Myös Putinin lähipiirissä on havaittavissa yhtenäisyyden rakoilua.

Ongelmana on Putin itse.

Hän tuntuu vain lisäävän panoksia pelissä, joka perustuu totaaliseen virhearvioon lännen hajanaisuudesta ja Ukrainan kansan heikkoudesta. Sotaretken epäonnistuminen ja Venäjän joutuminen täydelliseen eristykseen tekee hänestä epätoivoisten despoottien tapaan entistä vaarallisemman.

Saattaa olla, että vasta Putinin syrjäyttäminen vallasta olisi asia, joka antaisi toivoa paremmasta huomisesta.