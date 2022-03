Hoitajien mahdollinen lakko palkankorotusvaatimuksineen ajoittuu hankalaan ajankohtaan, kun Euroopassa soditaan ja Suomikin varautuu vaikeisiin aikoihin.

Ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kevään suurimmaksi uutisaiheeksi ennakoitiin hoitajien palkkataistelua. Sellainen on nyt mahdollisesti edessä, kun laaja 40 000 hoitajan lakko voi alkaa 1. huhtikuuta.

” Jos joskus on palkkaneuvotteluiden riitahaarukka suuri, niin nyt on.

Tunnelmat ovat kriisiytyneet huhtikuuta lähestyttäessä. Hoitajaliittojen Tehyn ja Superin sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n edustajat ovat istuneet lakkouhkien takia valtakunnansovittelijan toimistossa Bulevardilla ilman, että sopu olisi tullut yhtään lähemmäksi. Pikemminkin päinvastoin.

Tehy ja Super vaativat sote-alalle viiden ”pelastusohjelmaa”, jossa yleisen noin 2 prosentin palkankorotustason päälle hoitajille osoitettaisiin vielä 3,6 prosentin palkankorotukset vuosittain viiden vuoden ajan. Julkiselle taloudelle summa on suuri.

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan pelastusohjelman vaikutus julkisen talouden alijäämään olisi noin 3,7 miljardia euroa vuosittain siitä eteenpäin, kun viiden vuoden ohjelma olisi toteutettu. KT on päätynyt 4,2 miljardiin. Kumulatiivinen vaikutus on suurempi. Lisäksi päälle tulee uusien hyvinvointialueiden palkkaharmonisointi, jonka vaikutus on on ainakin 580 miljoonaa euroa.

Kovat palkkavaatimukset ovat levinneet myös muulle julkiselle sektorille. Esimerkiksi Akavaan kuuluvan OAJ:n opettajat tulevat vaatimaan samaa kuin Tehy, vaikkei vaatimuksia olekaan täsmennetty. Muut julkisen alan liitot eivät tule tyytymään vähempään kuin mitä hoitajat saavat.

KT:n toimitusjohtajalla Markku Jalosella ei ole mahdollisuuksia vastata Millariikka Rytkösen johtaman Tehyn hoitajien palkkatoiveeseen ilman hallituksen apua tai väliintuloa. Hallituksella on huhtikuun kehysriihessä paha paikka muutenkin, ja siksi tai silti lakotkin on ajoitettu sen kanssa päällekkäin. Mutta myös Sanna Marinin (sd) hallitukselta rahat saatavat loppua hoitoalan vaatimusten edessä.

Kun hallitus yrittää kriisin keskellä varmistaa maan huoltovarmuutta ja lisää puolustusmenoja, hoitoalan ”pelastusohjelma” kannattaa ajoittaa tai mitoittaa uusiksi. Tehyllä on toki myös huono tuuri vaatimustensa kanssa. Kaksi vuotta sitten suunnitelmat sotki korona, nyt Euroopassa soditaan.

Jos lakko alkaa, alkavat myös neuvottelut suojelutyöstä sairaanhoitopiireissä. Kiireetön toiminta pitäisi ajaa alas ja tehohoidon ja ensiavun resurssit mitoittaa lakkoilun varalta. Koronatilannekaan ei helpota. Kun kansalaiset katsovat sotakuvia Ukrainasta ja Euroopan turvallisuustilanne pelottaa, Tehyn voi olla vaikea juuri nyt saada ymmärrystä lakkoilulle.