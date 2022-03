Pääkirjoitus: Hintojen kallistuminen osuu kotitalouksiin kovin eri tavoin

Hintojen nousu osuu varsin eri tavalla erilaisiin kotitalouksiin ja myös toimialoihin. Valtiovarainministeri Annika Saarikko ei lupaa valtion tulevan apuun niin avokätisesti kuin moni nyt toivoo.

Erilaiset kotitaloudet kohtaavat hyvin eri tavalla hintojen nousun. Hurjinta menoa on nyt heillä, jotka asuvat öljyllä tai sähköllä lämpiävässä omakotitalossa ja lisäksi autoilevat paljon. Helpoimmalla selviää vuokralla asuva, varsinkin, jos liikkuu lähinnä julkisella liikenteellä.

Näin näyttivät Tilastokeskuksesta eläköityneen tilastoasiantuntija Ilkka Lehtisen Helsingin Sanomille (18.3.) tekemät laskelmat.

Inflaatio on suorastaan riehaantunut, ja maaliskuussa hintojen nousun odotetaan kiihtyvän entisestään. Syitä ja seurausketjuja on monia, mutta valtaosa niistä linkittyy Venäjän Ukrainaan tekemään hyökkäykseen.

Moni toimiala ja ihminen toivoo jo valtiota apuun, ja jonkinlaista tukea onkin luvassa, mutta ei ollenkaan siinä määrin kuin korona-aikana. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) tapasi maanantaina talous- ja politiikantoimittajia ja teki selväksi, että valtio ei aio elvyttää eikä pelastaa nyt yhtä avokätisesti kuin koronatukien aikaan. Hän muistutti, että korona-ajalta on jo 15 miljardin euron ylimääräiset menot.

Tästä voi päätellä, että valtio ei aio alkaa paikata laajasti hintojen nousua ihmisille. Helsingin Sanomille (19.3.) antamassaan haastattelussa Saarikko sanoi, että ”jokaisen on varauduttava tinkimään elintasostaan”.

Jos tilanne pitkittyy tai vaikeutuu, kaikkein pienituloisimpia on silti autettava. Se taas tarkoittaa, että valtion maksamien tukien määrä vääjäämättä kasvaa.

Akuuttia apua on silti tulossa. Viime viikolla hallitus lupasi maanviljelijöille tukea 300 miljoonaa euroa. Tarkoitus on estää ruoan hintaa nousemasta valtavasti ja varmistaa tilojen selviytymistä. Keskustalaiselle ministerille maatalouden tukeminen ei varmasti ole vastenmielistä, mutta maatalouden tilanne on nyt aidosti hankala. Valtaosan vastuusta ministeri sysäsi elintarviketeollisuudelle ja kaupalle, joiden on ratkaistava asia.

Saarikko johtaa Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi koottua varautumisen ministerityöryhmää.

Ruoan kallistuminen iskee erityisen kipeästi pienituloisiin. Ekonomistien arviot vaihtelevat, mutta moni arvelee ruoan hinnan nousevan tänä vuonna 5–10 prosenttia. Monelle se tarkoittaa alennettujen tuotteiden ostamista ja kalliimpien tuotteiden jättämistä kokonaan pois ruokapöydästä.

Kun kukin meistä miettii, miten hintojen nousu vaikuttaa omaan elämään, kannattaa muistaa, että tilanteessa on nyt valtavasti muuttujia. Se tarkoittaa, että tilanteet voivat myös vaihtua hyvin nopeasti. Ilkka Lehtinen sanoo HS:n haastattelussa, että tilanne voi kääntyä vuodessa päälaelleen. Silloin nykytilanteen voittajat ja häviäjät vaihtavat paikkaa.