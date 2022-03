Pääkirjoitus: Li Anderssonin vaikein paikka – vasemmisto kääntää Nato-ruoriaan

Sdp ja vasemmistoliitto joutuvat nopeasti pohtimaan kiveen hakattuja kantojaan.

Joskus historia nopeutuu niin, että vuosikymmenten asetelmat muuttuvat päivissä. Silloin uuden todellisuuden hitaasti omaksuvat joutuvat sivuun.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kuuluu Suomen taitavimpiin nuoriin poliitikkoihin. Nyt hän on uransa kovimmassa paikassa.

Lauantaina Andersson esitti vasemmistoliiton puoluevaltuustolle, että Nato-jäsenyydestä ei saa tehdä hallituskysymystä. Kolme vuotta sitten puoluevaltuusto linjasi, että Suomen Nato-hakemus olisi syy lähteä hallituksesta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut tilanteen. Andersson haluaa muutosta, kaikki eivät. Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho vaatii, että vanhasta kannasta pidetään kiinni. Hänen näkemyksillään on kannattajia. Toisaalta Ylen tuoreen kyselyn mukaan puolueen äänestäjistä suuri joukko on nopeasti kääntynyt kannattamaan Nato-jäsenyyttä.

Vaikka Anderssonin hallituskanta voittaisikin, vasemmistoliitto tuskin siirtyisi varsinaiseksi Nato-jäsenyyden ajajaksi. Se vain hyväksyisi välttämättömän. Muuten voisi uhata politiikan marginaaliin ajautuminen.

Vasemmistoliittoa kirittää isompi vasemmistopuolue. Sdp:n kantojen muutosta kuvaa europarlamentaarikko Eero Heinäluoman haastattelu Helsingin Sanomissa sunnuntaina. Siinä Heinäluoma pitää Suomen Nato-jäsenyyttä käytännössä varmana. Ennen sotaa hänen Venäjä-lausuntojaan moitittiin pehmeiksi.

Heinäluoman suosio puolueessa on suuri. Hänet mainitaan usein mahdollisena presidenttiehdokkaana. Siksi hänen kantansa painaa.

Puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marin ei ole julkisesti nykyistä Nato-kantaansa kertonut. Puolueen vaikuttajissa Nato-henki kuitenkin kasvaa.

Sdp:n kannalla on merkitystä myös Ruotsissa, jossa sen hallitusvaltaa käyttävä veljespuolue kipuilee samojen asioiden kanssa.

Vihreiden puoluejohtajan sijainen Iiris Suomela on jo kutsunut Nato-jäsenyyttä ”Suomelle oikeaksi suunnaksi”. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran mukaan puolue voi ottaa Nato-jäsenyyteen kantaa nopeasti.

Perinteisesti Natolle kriittisessä keskustassakin vaikuttajien mielipiteet ovat nopeassa muutoksessa. Kun kokoomus kannattaa ennestään jäsenyyttä, laaja koalitio sen taakse voi syntyä nopeasti.

Se ei tee mahdollisimman pikaisesta Nato-jäsenyydestä itsestäänselvyyttä. Kun ajan virta on vuolas, yllättäviä karikoita nousee äkkiä.

Suomen valtiojohdolta vaaditaan kylmää päätä enemmän kuin vuosikymmeniin. Valtiojohdon tueksi taas tarvitaan puolueilta yhtenäisyyttä. Sitä ei edistä vanhojen riitojen lietsominen ja entisillä kannoilla kivittäminen.

Suomessa on pistettävä ahtaat puolueintressit sivuun. Nyt ei kellään ole pisteiden keruun hetki.