Pääkirjoitus: Ensin korona ja sitten sota – henkinen kestävyys on nyt kovilla

Moni kokee kovaa ahdistusta sodan vuoksi, ja kahden koronavuoden jälkeen ihmiset olivat jo entuudestaan kuormittuneita.

Nainen itkee, kun hänen sukulaisensa on vihdoin saatu evakuoitua Irpinin kaupungista. Kuva maaliskuun 8. päivältä.

Ihmisten henkinen kestävyys on nyt kovalla koetuksella. Kun kahden koronavuoden jälkeen yhteiskuntaa vihdoin saatiin auki, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Helpotus muuttui tilanteeksi, jossa Euroopassa on sota.

Koronaa vastaan pystyi jollain tavalla suojautumaan – varovaisella käytöksellä ja ottamalla rokotteet sai aikaan tunteen, että tilanne on ainakin jossain määrin omissa käsissä. Venäjän presidentin käytökseen tavallinen suomalainen ei voi vaikuttaa. Vladimir Putinin puheet Ukrainan vapauttamisesta natsien käsistä ovat kaiken järjen ulottumattomissa. Se herättää pelkoja siitä, mitä hän seuraavaksi mahtaa keksiä.

Suomalaisten ahdistus näkyy ja kuuluu. Mieli ry:n kriisipuhelimeen tuli helmikuussa enemmän soittoja kuin koskaan aikaisemmin. Ihmisiä pelottaa esimerkiksi sodan leviäminen Suomeen ja ydinsodan mahdollisuus, myös väensuojien riittävyys mietityttää.

Osalle pienten lasten vanhemmista ajatus sodasta Euroopassa on sietämätön. Eivät he tällaista maailmaa lapsilleen toivoneet. Vanhemmat ikäluokat taas muistavat omia vanhempiaan tai isovanhempiaan, joilla on kokemus talvi- ja jatkosodasta.

Kaikki tämä laittaa mielen koville.

Venäjän hyökkäyksen vaikutukset näkyvät arjessa konkreettisestikin. Ruoan ja polttoaineiden hinnat ovat kovassa nousussa, eikä nousulle näy loppua. Tästä seuraa osalle ihmisiä suuria vaikeuksia.

Osalle ihmisiä auto on arjessa välttämätön, ja heille pitkä työmatka ja kallistuva polttoaine on erityisen hankala yhtälö. Samoin ruoan hinnan nouseminen tuntuu monen elämässä, ja aiempaa useampi miettii, millaiseen ruokaan on varaa.

Taloudelliset vaikeudet kuormittavat mieltä entisestään, sillä jatkuva rahojen riittävyyden pohtiminen tai arjen järjestämisestä uudelleen on tavattoman raskasta.

Kun kaikki nämä tekijät laitetaan yhteen, ja taustalla on jo kaksi vuotta pandemiaa, ei ole ihme, että moni tuntee ahdistusta. Erityisen hankalan tilanteesta tekee se, ettei kukaan voi varmasti sanoa, miten kauan sota jatkuu.

Taas samaa epävarmuutta kuin koronan kanssa.

Keinot kriisin ratkaisemiseen ovat harvassa, mutta omaa oloaan kannattaa helpottaa sillä, että tekee itselleen iloa tuottavia asioita. Ajatusten jatkuva pyöriminen sodan ympärillä kannattaa yrittää katkaista. Arjen rutiinit ovat hyvä apu, ja niistä kannattaa pitää mahdollisimman hyvin kiinni. Myös asioista jutteleminen usein helpottaa oloa.

Yksittäiselle ihmiselle yksi parhaista neuvoista on tasavallan presidentin Sauli Niinistön antama: kannattaa pitää pää kylmänä. Huolta ja ahdistusta ei tarvitse ohittaa, mutta nimenomaan pelkoa ja sekaannusta Putin haluaa aiheuttaa.