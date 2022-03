Pääkirjoitus: EU:n yllättävä yksituumaisuus Ukrainan sodassa rakoilee jo – orastavat rahariidat satavat Putinin laariin

EU-maiden yksituumaisuus on sotaviikkojen harvoja myönteisiä yllätyksiä. Yhtenäisyys tuskin kestää tämänkään kriisin rahariitoja, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on parin viime viikon kuluessa kannustanut EU-maat nopeampiin, päättäväisempiin ja ennen kaikkea yksituumaisempiin toimiin kuin on nähty yhdessäkään EU:n lukuisista kriiseistä.

Ukrainaan on hämmästyttävän ripeästi lähetetty suuri määrä hätärahoitusta ja monenlaista tarviketukea lääke- ja elintarvikkeista aina puolustusvälineisiin aseita ja ampumatarvikkeita myöten.

Samanlainen ennen kokematon nopeus ja päättäväisyys on leimannut EU-maiden yhdessä muiden länsivaltojen kanssa Venäjälle asettamia poikkeuksellisen kovia talouspakotteita.

EU:n "rivien" yllättävää yhtenäisyyttä on korostanut sekin, että yleensä Venäjään muita suopeammin suhtautuva ja oikeusvaltioperiaatteista EU:n kanssa riitelevä Unkari on ankarien Venäjä-pakotteiden kannalla siinä kuin muutkin EU-maat.

EU-johtajat ovat viime viikkoina itsekin mielellään kiitelleet yksituumaisuuttaan haluten näin kenties korostaa Venäjän johdon jättiläismäistä laskuvirhettä.

Jos Venäjän valtiojohto oletti Ukrainan valloituksen nopeaksi ja helpoksi, se erehtyi pahan kerran. Ja jos se oletti pääsevänsä helposta valloituksesta esimerkiksi EU-maiden riitaisuuden takia vähäisin seuraamuksin, se erehtyi tässäkin täydellisesti.

Hyökkäyksestä on vasta parisen viikkoa, mutta EU on jo pannut toteen monin verroin laaja-alaisempia ja ankarampia pakotteita kuin Venäjä on kohdannut Krimin valtauksen jälkeisten kahdeksan vuoden aikana yhteensä.

Sota kuitenkin jatkuu ja voi vielä kärjistyä ja pitkittyä, joten sodan lopputulosta tai vaikutuksia eivät tiedä sen paremmin Venäjä, Ukraina kuin EU-maatkaan.

Siksi sitäkin voi vain aavistella mutta ei tietää, kuinka kauan ja kuinka rikkumattomana EU-maiden yksituumaisuutta riittää.

EU-johtajat vakuuttivat viimeksi torstaina ja perjantaina yhtenäisyyttään ylimääräisessä huippukokouksessaan Versaillesin korskeassa hallintopalatsissa Ranskassa.

Kokouksen julistuksista huolimatta sopu on alkanut rakoilla, ja EU:n kriiseille ominaiset rahariidat poreilevat jo yhtenäisen julkisivun takana.

Kun kyse on alati kinastelevasta EU:sta, erimielisyyksien ilmaantuminen ja aiheet ovat vähemmän yllättäviä kuin edes kaksi viikkoa kestänyt yksituumaisuus.

Yksi erimielisyyksien ja potentiaalisesti suurten riitojen aihe koskee EU:n mittavaa energiaraaka-aineiden, kuten maakaasun ja raakaöljyn, tuontia Venäjältä.

Osa EU-maista haluaisi EU:n liittyvän Yhdysvaltain jo osaltaan määräämään Venäjän vastaiseen energiasulkuun ja katkaisevan kaiken energiatuontinsa Venäjältä ensi tilassa, jotta Venäjä menettäisi viimeisen suuren valuuttatulojen lähteensä.

Saksa ja osa muista EU-maista taas vastustaa energiasulkua sillä perusteella, että venäläiskaasu ja -öljy ovat niiden omalle taloudelle aivan liian tärkeitä voimanlähteitä katkaistaviksi.

Energiasta kiistellään ilman uusia sulkujakin, sillä sodan vaikutukset ovat jo nostaneet hintoja ja paisuttaneet energialaskuja niin suuriksi, että osa EU-maista vaatii ja toinen osa vastustaa jonkinlaista energiataakan jakamista.

Taakanjakovaatimuksiin ja -kiistoihin voi pian ilmetä aihetta myös äkisti valtavaksi paisuvan Ukrainasta EU-maihin saapuvan pakolaismäärän takia.

Ovien avaaminen sotaa pakeneville Ukrainan kansalaisille on yksi EU:n yksituumaisuuden hienoista osoituksista. Mutta jaloa solidaarisuuden osoitusta seuraa ikävä kysymys, mitä maksaa ja kuka maksaa.

Tuosta kysymyksestä alkavat tämänkin kriisin liki väistämättömät rahariidat.