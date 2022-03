Pääkirjoitus: Vladimir Putinin Venäjä voi lyödä Suomen itärajalle muutakin kuin sotilaallista painetta

Nato-keskustelun ohessa myös valmiuslain uudistamiseen pitää saada vauhtia. Itärajalla vaanii uhka, joka voi muuttua todeksi nopeastikin.

Suomen mahdollinen Nato-hakemus ei ole toteutumassa nopealla aikataululla. Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson sanoi syyn ääneen: Ruotsin liittyminen Natoon järkyttäisi Itämeren alueen turvallisuuspoliittista tilannetta.

Suomi tekee omat ratkaisunsa itsenäisesti, ja Nato-asiassa edetään viivyttelemättä mutta maltilla Suomessakin. Presidentti Sauli Niinistö sanoi torstaina, että ”kaikessa on pidettävä malttia, se on ohje, jota esimerkiksi Nato-maat noudattavat suhteessa Ukrainan sotaan”.

Näyttäisi siis siltä, että Nato-ovi on auki, mutta hakemuksen aika ei ole juuri nyt. Suomessa haetaan poliittista konsensusta Natosta, ja mahdollisesta jäsenyydestä tehdään, jälleen kerran, laaja selvitys eduskuntakeskustelun pohjaksi.

Poliitikkojen päättämättömyyttä, loputonta selvitysten väsäämistä ja tiedon keräämistä on myös arvosteltu rajusti. Kriitikoiden on kuitenkin syytä muistaa, että Euroopan turvallisuuspoliittinen tasapaino muuttui kaksi viikkoa sitten – yhdessä yössä.

Suomen paikka on nyt syytä asemoida tarkkaan.

Venäjä voi painostaa Suomea monella tavalla: poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti. Nato-keskustelussa on unohtunut, että rajan takana voi väijyä uhkia, jotka eivät ole sotilaallisia.

” Valmiuslain päivittäminen on ollut piinaavan hidasta.

Pitkän itärajan yli tuleva turvapaikanhakijoiden vyöry on hybridiuhka, joka voi kärjistyä todella nopeasti, nopeammin kuin sotilaallinen paine. Venäjä voi käyttää turvapaikanhakijoita strategisena aseenaan, ja sitähän jo kokeiltiin Lapissa talvella 2016. Tosin uhka voi olla muutakin kuin järjestetty ihmisvirta. Venäjän luisuminen sisäiseen kaaokseen ja valtataisteluun voi sysätä joukot liikkeelle muutenkin.

Sitä pelättiin 1990-luvun alussa Neuvostoliiton hajottua. Jo silloin sisäministeriön johtoryhmän muistiossa puhuttiin hallitsemattomasta siirtolaisuudesta tai joukkopakolaisuudesta.

Kyse on tarvittaessa rajan sulkemisesta poikkeusoloissa tekemällä muutoksia valmiuslain 2. pykälään. Turvapaikanhakija ei saisi automaattisesti rajalla pakolaisstatusta.

Lapin tapahtuminen jälkeen Suomessa herättiin uhkaan, ja asiasta tehtiin selvitys. Se ei johtanut mihinkään, vaikka kassakaappiin haudatussa sisäministeriön raportissa puhuttiin jopa miljoonasta turvapaikanhakijasta.

Nyt kun tilanne on päällä, lainsäädäntötyö on vasta alkumetreillä – jos sielläkään. Valmiuslain päivittäminen on ollut piinaavan hidasta, mikä johtuu suomalaisen turvallisuuspolitiikan helmasynnistä: sinisilmäisyydestä.

Presidentti Niinistö on useasti patistellut poliitikkoja lakimuutoksen tekemiseen, viimeksi reilu kuukausi sitten valtiopäivien avajaisissa. Ukrainan sodan luulisi antavan asialle lisävauhtia.

Tällä hetkellä Nato-oven lisäksi raollaan on toinen ovi – itärajalla.