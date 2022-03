Pääkirjoitus: Pelon ilmapiiri palasi salamavauhtia Venäjä-suhteisiin – Venäjän hyökkäys on suomalaisten suurin huolenaihe

Venäjän sotilaallinen hyökkäys on suomalaisten suurin huolenaihe, ilmenee Ilta-Sanomien tuoreesta mielipidekyselystä. Pelon ilmapiiri on palannut Venäjä-suhteisiin, eikä se äkkiä väisty.

Venäjän ja Vladimir Putinin rikollinen ja raukkamainen hyökkäys Ukrainaan muutti hetkessä suomalaisten kuvan itäisestä naapurista. Ilta-Sanomien Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä käy ilmi, että muutos suhtautumisessa on suorastaan dramaattinen.

Lue lisää: IS:n kysely: Peräti 74 prosenttia suomalaisista on huolissaan Venäjän sotilaallisesta uhasta

” Venäjä on sotilaallinen uhka. Suurin uhka meille suomalaisille.

Venäjä on sotilaallinen uhka. Suurin uhka meille suomalaisille.

Venäjän aloittama sota on pannut suomalaiset pelkäämään, että se mitä tapahtuu Ukrainassa, on mahdollista myös meille. Sota on iskenyt suomalaisten Venäjä-kuvaan ennen näkemättömän lommon. Jos naapuria täytyy pelätä, suhde ei ole muutenkaan kunnossa.

Peräti 95 prosenttia kokee, että sota muutti heidän käsitystään Venäjän uhasta joko erittäin tai melko paljon. Vastanneista 40 prosenttia sanoo pitäneensä Venäjää uhkana jo aikaisemminkin. Liki puolet eli 47 prosenttia sanoo, ettei aikaisemmin ei pitänyt Venäjää uhkana, mutta nyt pitää.

Venäjän kokee suoraksi uhkaksi siis 87 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kun kysymys pannaan osaksi laajempaa kokonaisuutta, Venäjän pelko on ohittanut ilmastonmuutoksen. Venäjän sotilaallisen uhkan nostaa kärkeen 74 prosenttia suomalaisista, ilmastonmuutoksen 34 prosenttia.

Lokakuussa 2020 Venäjän uhan nosti huolenaiheiden joukkoon vain 6 prosenttia suomalaisista. Joulukuussa 2021 lukema oli jo noussut 15 prosenttiin. Ja nyt se on 74 prosenttia.

Suomalaisilla on ollut traumaattinen ja pelon leimaama suhde Venäjään läpi historian aina suuren Pohjan sodan aikaisesta Isovihasta (1713-21) saakka, ja kauempaakin. Nykyhistoriassa kansan tietoisuudessa pysyy Neuvostoliiton ja Josef Stalinin hyökkäys Suomen kimppuun 30. 11. 1939 ja talvisota.

Neuvostoliiton aikana luotiin hävittyjen sotien jälkeen eräänlaista kansallista pakkoystävyyttä, joka kansalaisyhteiskunnan tasolla muuttui usein aidoksikin kaiken YYA-siirapin takana. Neuvostoliiton jälkeen Boris Jeltsinin aikana yleistyi normaali kanssakäyminen, joka kukoisti myös ennen Putinin otteiden koventumista.

Suomessakin alettiin uskoa, että Venäjä on muuttunut Neuvostoliiton jälkeen pysyvällä tavalla, eikä sitä koettu enää entisenkaltaiseksi uhkaksi.

Putinin toimeenpanema Georgian sotaretkikään 2008 ei vielä merkittävästi vaikuttunut suomalaisten asenteisiin. Mutta Krimin miehitys 2014 ja sotatoimet Ukrainan rajalla herättivät jo suomalaiset uuteen todellisuuteen – varsinkin kun talouspakotteet ja vastapakotteet alkoivat näkyä.

Liki puolet on kyselyssä sitä mieltä, että Venäjä-suhteita pitää kehittää silti siltä pohjalta, että elämää on Ukrainan sodan jälkeenkin. Se on Venäjän nykyisten toimien jälkeen helpommin sanottu kuin tehty. Yksi karu tosiasia ei tosin muutu miksikään, mistä jo presidentti J. K. Paasikivi suomalaisia muistutti: maantieteelle emme voi mitään.

Mutta poliittinen keskustelu siitä, mistä Suomi saa turvaa, on jo alkanut.