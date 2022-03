Pääkirjoitus: Näitä järkyttäviä kuvia tulemme valitettavasti näkemään lisää – Ukrainan siviilien tilanne käy yhä pahemmaksi

Humanitaarinen apu ja siviilien evakuointi on hyvin vaikeaa, koska Venäjä ei pidä kiinni tulitauosta. Kaikki merkit viittaavat siihen, että sota Ukrainassa muuttuu tällä viikolla yhä raaemmaksi.

Sunnuntaina julkaistiin Ukrainan sodan tähän asti järkyttävimpiä kuvia: Kesken pakomatkan kadulle kuolleet äiti ja kaksi lasta. Loukkaantunut pieni lapsi, jota yritettiin sairaalassa turhaan elvyttää.

Tällaisia kuvia joudumme valitettavasti näkemään lisää.

Ukrainan sota raa’istuu entisestään. Irpinissä lähellä Kiovaa kesken pakomatkan tulituksessa kuolleen perheen kohtalo on järkyttänyt ympäri maailma.

Puolitoista viikkoa sitten alkanut Venäjän täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaan ei ole sujunut niin kuin Venäjän armeija ja presidentti Vladimir Putin ajattelivat. Mutta ukrainalaisille tilanne on painajaismainen, eikä mitään merkkiä paremmasta ole nähtävissä.

Viikonlopun aikana kävi selväksi, että Venäjän sanomaan ei voi luottaa edes silloin, kun on sovittu tulitauosta. Venäläisjoukkojen piirittämästä Mariupolista yritettiin evakuoida siviilejä lauantaina ja sunnuntaina Venäjän kanssa sovitun tulitauon turvin. Tulitauko ei pitänyt ja evakuoinnit piti keskeyttää. Kaupungin humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen, sillä kaupungista on katkaistu sähkön, veden, ruoan- ja lämmönjakelu. Lisäksi avustustyöntekijöille osoitettu reitti oli miinoitettu.

Maanantaina Venäjä ehdotti, että Ukrainasta avattaisiin humanitaarisia käytäviä siviilien evakuointiin Venäjälle ja sen liittolaisen Valko-Venäjän alueelle. Ehdotus on yhtä aikaa loukkaava, tyrmistyttävä ja epäuskottava – miksi ukrainalaiset pakenisivat Venäjälle?

Ukrainalaiset yrittävät paeta maastaan nyt kaikin keinoin. EU:n ulko- ja turvallisuusasioista vastaava korkea edustaja Josep Borrell varoitti maanantaina, että Ukrainasta saattaa paeta jopa viisi miljoonaa ihmistä, mikäli Venäjän maahan kohdistamat sotatoimet eivät pääty. Euroopan on varauduttava ottamaan nämä ihmiset vastaan ja tarjoamaan heille suojaa.

Tilanteen maassa voi olettaa vain huononevan. Wall Street Journal -lehti uutisoi, että Venäjä yrittää rekrytoida syyrialaisia, kaupunkisotaan erikoistuneita taistelijoita sotimaan Ukrainaan. Siinä missä nuoret venäläissotilaat ovat joskus hämmentyneet ja perääntyneet kansalaisten seistessä panssarivaunujen edessä, Syyriassa sotineet erikoisjoukot eivät pysähdy.

Ikävä kyllä joudumme lähipäivinä varautumaan yhä rajumpiin uutisiin ja uutiskuviin Ukrainasta. Ne järkyttävät, mutta kertovat maailmalle totuutta sodan hirveydestä. Median velvollisuus on raportoida, mitä sodassa oikeasti tapahtuu, kertoa, millaista hintaa tavalliset ukrainalaiset joutuvat maksamaan Venäjän hyökkäyksestä. Venäjällä ei näistä kauheuksista kerrota: viimeviikkoisen lakimuutoksen jälkeen Venäjällä uhkaa joutua vankilaan ”vääristellyn” tiedon levittämisestä sodasta.