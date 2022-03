Presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin historiallisessa tapaamisessa Suomi ei saanut joidenkin kaipaamia välittömiä turvatakuita tai pikareittiä Natoon.

Moni Suomessa saattoi pettyäkin, kun presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tapaamisen jälkeen ei ilmoitettu, että Suomi marssii pikavauhtia Natoon ja saa samalla Naton tai Yhdysvaltain turvatakuut jäsenyysprosessin ajaksi. Historialliseen vierailuun oli ladattu jopa ylisuuria odotuksia.

Tällaiset odotukset olivat epärealistisia. Sen sijaan Suomi kytki itsensä selvästi läheisempään turvallisuusyhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa, minkä Niinistö itsekin kehotti ottamaan hänen vierailunsa pääanniksi:

– Tämä tilanne pitää tulkita niin, että Suomi on liikahtanut tiiviimpään yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa, Niinistö sanoi Suomen aikaa puolen yön jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Moneen kertaan Niinistö myös toisti, että Naton ovet ovat auki, Suomi täyttää jäsenyyskriteerit ja jäsenyysprosessi on tarvittaessa nopea. Samaa viestiä kuultiin Yhdysvalloista.

Suomen Nato-jäsenyys on kuitenkin ratifioitava kaikkien 30 Nato-maan kansallisessa parlamentissa eli mitään yön yli -ratkaisuja oli turha odottaakaan. Yhdysvalloissakin Suomen jäsenyys vaatii senaatissa kahden kolmasosan enemmistön tullakseen voimaan.

Sen sijaan Suomi on nyt Yhdysvalloissa kiinni niin voimakkain sitein kuin se rauhan aikana voi olla mahdollista. Tätä ei tule todellakaan väheksyä. Se tarkoittaa tarvittaessa aseellista apua ja tiedustelutietoa. Myös nyt. Ja juuri nyt.

Joe Bidenin tapaamisen ohella kannattaa panna merkille, että Niinistö tapasi myös CIA:n johtajan William Burnsin.

Ylipäätään se, että Yhdysvallat sitoutuu keskellä toisen maailmasodan jälkeen pahinta turvallisuus- ja sotilaspoliittista kriisiä yhteistyöhön Suomen kanssa, merkitsee paljon. Niinistön mukaan yhteistyössä kyse on prosessista, joka etenee lohkoittain.

Voisi tiivistää, että Suomi ja Yhdysvallat vahvistivat erittäin näkyvästi keskinäisen turvallisuuspoliittisen kihlauksen. Suhdetta ei ole paljon peiteltykään, yksi vahvistus nähtiin jo, kun Suomi päätyi yhdysvaltalaisen F-35-hävittäjän vahvistuvaan käyttäjäjoukkoon.

Niinistö ei usko, että Venäjä reagoi asiaan, vaikka taatusti tapahtuneen huomaa.

– Mikä ei ole huono asia, Niinistö lisäsi.

Turvallisuuspolitiikassa edetään nyt niin nopeasti, että suuri yleisö ja media eivät kaikista käänteistä tiedä. Ratkaisujen valmistelusta ei huudella toreilla.

Mitä Nato-jäsenyyteen tulee, se polku alkaa – jos on alkaakseen – kotimaasta ja yhdessä Ruotsin kanssa. Paniikissa sitä ei tule tehdä, korostavat Suomessa kaikki poliittiset päättäjät.

Niinistö sai Yhdysvaltain-vierailultaan joka tapauksessa selkänojaa, että suurin Nato-maa on Suomen takana.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ja puolustusministeri Peter Hultqvist matkustavat tänään pikavauhtia vierailulle Suomeen kuulemaan Niinistön terveiset Yhdysvalloista ja pohtimaan turvallisuustilannetta. Myös Niinistö ja Joe Bidenin tapaamisesta sovittiin pikavauhtia, vasta maanantaina, Suomen aloitteesta.

Niinistö kertoi, että he soittivat Bidenin asiaa ehdotettua kesken neuvottelujen pääministeri Anderssonille, temppu, jollaista tuskin ennen on nähty.

Sekä Suomessa on että Ruotsissa on nähty tällä viikolla merkkejä, miten kansan enemmistö on kääntynyt Naton kannalle. Suomessa sen mittasi maanantaina Yle (53 %), Ruotsissa perjantaina Aftonbladet (51 %). Se kasaa paineita poliittisille päättäjille kummassakin maassa.

Mitä mahdolliseen Nato-jäsenyyteen tulee, se selvitys etenee, kuten tällä viikolla on jo nähty. Kantaa muotoillaan tasavallan presidentin johdolla ja siihen osallistuvat hallitus ja poliittiset puolueet sekä eduskunnan ulkoasian- ja puolustusvaliokunnat.

Niinistö toisti eilenkin kannattavansa kansanäänestystä mahdollisesta jäsenyydestä. Se on Niinistön mukaan historiallisestikin tarpeen, ei vain voittajien, vaan myös tappion kokeneiden mahdollisen aseman selventämiseksi.

Lopullisen päätöksen tekee eduskunta.

Mutta tämän viikon jälkeen mikään ei palaa ennalleen. Presidentti Vladimir Putin on tärvännyt suhteet muuhun maailmaan, myös Suomeen, pysyvällä tavalla. Suomen naapurissa on Pohjois-Koreaan verrattava arvaamaton hylkiövaltio.

Niinistö on tavannut Putinin monta kertaa. Hän purki tuntojaan Putinista amerikkalaisen Fox Newsin haastattelussa eilen:

– Ei ehkä ole ihmiselle parhaaksi elää vain katkeruudessa ja vihassa.

Putinin viha, katkeruus ja arvaamattomuus muutti hetkessä koko Euroopan turvallisuusasetelman sellaiseksi, mitä Putin ei taatusti halunnut nähdä Venäjää kohtaavan konkurssin edessä.