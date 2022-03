Pääkirjoitus: Suomalaisten käsitys Venäjästä mullistui hetkessä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan mustaa maan mainetta Suomessa. Suhteiden tulevaisuus on hämärä.

Joskus historiaa tehdään päivissä. Sellaisia päiviä on eletty, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen syyttömään Ukrainaan. Maailma järkyttyi, myös Suomi. Sen jälkeen totutuissa asioissa on koettu jättikäännöksiä.

Maanantaina hallitus päätti yksimielisesti aseavun antamisesta Ukrainalle. Se muutti samalla tiukkaa linjaa, ettei Suomi vie aseita sotaakäyviin maihin.

Ylen tuoreessa kyselyssä Naton kannattajia oli nyt 53 prosenttia ja vastustajia 28 prosenttia. Tämä on täysi mullistus aiempaan tilanteeseen, jossa luvut olivat usein aivan päinvastaiset.

Vaikka tunteet voivat ensijärkytyksen jälkeen hiukan tasoittua, muutos lienee pysyvää laatua. Taas yksi sivutappio, jonka presidentti Vladimir Putin saa kärsiä tavoitellessaan Ukrainaa.

Suomessakin Venäjään suhtaudutaan jälleen ennen kaikkea pelolla. Käsitys siitä on huonompi kuin sukupolviin.

Ensin Neuvostoliittoon ja sitten Venäjään rakennettiin suhteita huolella sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Ajan myötä vanhoja arpia parantui. Todellistakin luottamusta syntyi puolin ja toisin. Nyt kaikki se on menetetty. Monesta suomalaisesta tämä voi tuntua tuskalliselta.

Kansojen luonnollisin yhteistoiminnan tapa on kauppa. Suomen kuuluu olla mukana lännen pakoterintamassa, joka vastustaa Ukrainan itsenäisyyden murskaamista. Sen seurauksena Suomeen kohdistuu vastapakotteita.

Ensimmäisenä Venäjä kielsi Finnairilta ilmatilansa käytön vastatoimena lännen ja Suomen samanlaisille kielloille venäläiskoneille. Jo pandemian vuoksi vaikeuksiin johtuneen Finnairin tilanne pahenee.

Tulevat ajat ovat kivuliaita. Venäjän merkitys Suomen viennille väheni Krimin miehityksiä seuranneilla pakotekierroksille. Se ei silti ole olematon. Myös tuonnilla Venäjältä on merkitystä. Todelliset vaikutukset Suomen talouteen selviävät seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana.

Jo pandemia pisti tavallisten suomalaisten ja venäläisten kanssakäynnin jäihin. On selvä, että tilanne ei nyt tästä parane.

Kulttuurisuhteetkin kärsivät. Ateneum ei anna Akseli Gallen-Kallelan teoksia Moskovan Tretjakovin galleriaan suunniteltuun näyttelyyn. Yleensä tällaista pidettäisiin hienona mahdollisuutena suomalaisen kulttuuriin esittelyyn. Mutta nyt päätös on ymmärrettävä.

Kulttuurin alalla tilanne on ristiriitainen. Maassa kuin maassa oppositiohenki elää usein sen toimijoiden parissa. Näin on Venäjälläkin. Kun siteet länteen katkeavat, Venäjän ahtaalle ajettu oppositio on entistä enemmän yksin.

Syyllinen tähän ei ole Suomi. Syyllisiä eivät ole Suomen venäläiset.

On vain yksi syyllinen. Hän syytää käskyjään hirmutekoihin Kremlistä.