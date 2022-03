Pääkirjoitus: Venäjän hyökkäys korostaa vapaan median merkitystä – IS täyttää 90 vuotta

Putinin kaltaisten itsevaltiaiden valta rakentuu yhä sille, että vastaäänet tukahdutetaan täysin, kirjoittaa vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

90 vuotta sitten Suomessa elettiin vaikeita aikoja: äärioikeistolainen Lapuan liike uhkasi kaataa hallituksen ja samalla Suomen nuoren demokratian. Helmikuun lopussa 1932 tilanne kiristyi äärimmilleen, aseistautuneet kapinajoukkiot alkoivat kokoontua yhteen ja aikoivat marssia Helsinkiin kaatamaan hallituksen.

Huhumyllyn pyöriessä oli vaikea tietää, mikä piti paikkansa ja mikä ei. Helsingin Sanomien silloinen päätoimittaja Eljas Erkko päätti tehdä 29.2.1932 lehdestä iltapainoksen kertomaan tuoreimmat uutiset demokratiaa uhkaavasta kapinasta. Ensimmäisen lehden pääotsikko oli ytimekkäästi Tilanne kärjistyy. Ilta-Sanomat oli syntynyt.

Ilta-Sanomat viettää 90-vuotispäiväänsä hetkellä, jolloin elämme valitettavan samankaltaisessa tilanteessa kuin 1932. Silloin demokratian uhka tuli Suomen sisältä, nytkin aivan läheltä. Maaliskuussa 2022 Euroopan mantereella käydään kahden itsenäisen valtion sotaa, jossa hyökkääjä Venäjä pyrkii ottamaan Ukrainan hallintaansa ja syrjäyttämään sen demokraattisesti valitun hallinnon. Näin karmeaan skenaarioon tuskin kukaan uskoi vielä muutama viikko sitten.

Mäntsälän kapina kuivui lopulta nopeasti kasaan, Venäjän hyökkäys taas on vaatinut jo satoja kuolonuhreja ja ajanut arviolta puoli miljoonaa ihmistä pakoon kodeistaan. Ilta-Sanomat on yhä samalla asialla – tarjoamassa luotettavaa tietoa suomalaisille. Juuri nyt faktoihin ja tarkistettuun tietoon perustava uutisointi on tärkeämpää kuin pitkään aikaan: hyökkäys Ukrainaan on samalla hyökkäys eurooppalaisia arvoja vastaan. Niihin kuuluvat keskeisesti itsenäisen valtion itsemääräämisoikeus, edustuksellinen demokratia ja sanan- ja lehdistönvapaus.

” Ilta-Sanomat viettää 90-vuotispäiväänsä hetkellä, jolloin elämme valitettavan samankaltaisessa tilanteessa kuin 1932.

Sota on myös irvokas osoitus siitä, mitä tapahtuu, kun media on itsevaltaisen johtajan talutusnuorassa ja julkaisee vain sen hyväksymää sisältöä. Hyökkäyksen perusteluksi Vladimir Putin pystyi ilman julkisen kritiikin häivää esittämään valheellisia ja vääristeltyjä väitteitä, joissa hän mm. nimitteli Ukrainan johtoa uusnatseiksi ja syytti sitä kansanmurhasta. Muun maailman vapaassa lehdistössä Putinin valheet törmäsivät kritiikkimyrskyyn, Venäjällä ne julkaistiin sellaisenaan.

Vapaan median tärkeä tehtävä demokratian tukipaaluna on tarjota tarkistettua, luotettavaa tietoa, jonka varaan yleisö voi rakentaa näkemyksensä maailmasta. Median velvollisuus on tarkastella vallanpitäjiä kriittisesti, osoittaa yhteiskunnan epäkohtia ja tarjota lukijoilleen uusia näkökulmia. Faktatiedon merkitys on vain kasvanut kasvamistaan valemedioiden, salaliittoteorioiden ja vaihtoehtoisten ”totuuksien” maailmassa. Putinin kaltaisten itsevaltiaiden valta rakentuu yhä sille, että vastaäänet tukahdutetaan täysin.

Mäntsälän kapinan aikaan julkaistuissa ensimmäisissä paperilehdissä oli neljä sivua. Pikakelaus vuoteen 2022, ja Ilta-Sanomat on printtilehden ohella satoja ja satoja juttuja viikossa verkossa julkaiseva Suomen suurin uutismedia. Korona ja Venäjän hyökkäys, kuten monet uutistilanteet ennen tätä, ovat osoittaneet, että kun tiedon tarve on suurin, ihmiset hakeutuvat sivuillemme.

Epävakaimpinakin aikoina tarvitaan myös hengähdystaukoa ja rentoutumista. Viihde, urheilu, lifestyle ja Me Naiset ovat tekijöille ja lukijoille tärkeitä aihepiirejä. Ilta-Sanomissa on aina tiedetty, että ihminen voi olla samaan aikaan kiinnostunut monenlaisista aiheista: yhteiskuntia järisyttävistä kovista uutisista tosi-tv-tähtiin ja urheilu-uutisista terveysvinkkeihin.

Ilta-Sanomat on 90-vuotiaana elämänsä kunnossa. Maksuttomana, valtakunnallisena verkkomediana olemme se väline, josta iso osa suomalaisia saa uutisensa.

Se tarkoittaa valtavaa vastuuta, johon suhtaudumme nöyrästi.