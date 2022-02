Pääkirjoitus: Säälimätön Putin pysähtyy vain kovilla otteilla – Suomen pitää olla täysillä mukana pakoterintamassa

Demokratian puolustaminen ei ole ilmaista, mutta se on tehtävä.

Venäjän toimet Ukrainassa tuovat maalle entistä kovemmat talouspakotteet. Tämä on oikein ja Suomen kuuluu olla niissä mukana.

Presidentti Vladimir Putinin tunnustettua Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” kansainvälisellä yhteisöllä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin rangaista Venäjää.

Pakotteita asettavat EU, Yhdysvallat ja Britannia. Ensi vaiheessa ne näyttävät kohdistuvan kapina-alueiden toimijoihin ja venäläisiin poliitikkoihin. Listalla ovat myös miehitystä tukevat rahalaitokset. Tuntuu selvältä, että laajemmat ja kovemmat pakotteet ovat tulossa. Erityisesti Yhdysvalloissa suunnitellaan keinoja, jotka käytännössä pysäyttäisivät Venäjän ja lännen kaupankäynnin.

Tiistain konkreettisin asia oli kuitenkin Saksan liittokansleri Olaf Scholzin ilmoitus, että Nord Stream 2 -kaasuputken käyttöönotto jäädytetään. Saksan bisnespiirit haluavat venäläistä kaasua. Scholz horjui pitkään asiassa. Lopulta hän teki mitä piti.

Kreml koettaa sivuuttaa pakotteet olankohautuksella. Näin helppo asia ei ole maalle, jonka kansa jo kurjistuu.

Totta kai Kremlissä osattiin odottaa, mitä on tulossa. Lännen päättäjät ovat sen viime kuukausina moneen kertaan toistaneet.

Tämä tekee Putinin viime aikaisista toimista yhä arvoituksellisempia. Venäjän joukkojen keskityksiin Ukrainan rajalle ei ollut mitään syytä. Aina välillä Putin on teeskennellyt olevansa valmis liennyttämään. Sitten hän puraisee ojennettua kättä.

Viimeksi nolattiin Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Hän luuli neuvotelleensa huippukokouksen Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin välille. Sitten Putinin tunnustus ”kansantasavalloille” pyyhki pöytää koko kokouksella.

Tämäkin lienee tarkoitettu jonkinlaiseksi voimannäytöksi.

Suomelle ainoa mahdollinen tapa toimia on olla mukana EU:n pakoterintamassa. Tällä on seurauksensa, jotka meidän kuuluu kestää.

Venäjään tuntuvat purevan vain ennen näkemättömän kovat pakotteet, jos nekään. Ne satuttavat Suomen taloutta. Venäjän vastapakotteet voivat satuttaa sitä vielä enemmän.

Venäjä on maailman merkittävimpiä fossiilisen polttoaineen toimittajia. Kaasun ja polttoaineiden hinnat ovat jo korkealla. Se tuntuu koko maailman taloudessa. Suomessakin on herännyt huoli polttoaineiden ja energian hinnasta. Nykyiset huolet voivat kuitenkin pian tuntua pieniltä.

Tämä lienee osa Putinin pelikirjaa, jolla hän laskee tekevänsä Ukrainan puolustamisen liian kalliiksi lännelle.

Se on kuitenkin hinta, joka on maksettava demokratian ja rajojen loukkaamattomuuden puolustamisesta. Tähän Suomenkin on oltava valmis.