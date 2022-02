Pääkirjoitus: Muistisairas asiakas ei saa ruokaa ja lääkkeitä – poliitikkojen valvonnan pettäminen vanhustenhoidossa on häpeällistä

Aluehallintoviraston raportti Tampereelta on karmeaa luettavaa. Poliitikkojen lupauksista huolimatta vanhustenhoidosta löytyy jatkuvasti epäkohtia.

Esimerkit huonosta vanhustenhoidosta pysyvät otsikoissa.

Ilta-Sanomat kertoi tiistaina Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) raportista, joka koski pieleen mennyttä vanhustenhoidon ulkoistusta Tampereella. Ongelmat alkoivat syyskuussa 2021, kun kotihoito siirtyi kilpailutuksen voittaneelle yksityiselle palveluntarjoajalle. Runsaan kuukauden jälkeen lokakuussa avi siirsi toiminnan kaupungin vastuulle.

Raportti on karmeaa luettavaa, ja oikeastaan se pitäisi luetuttaa jokaisella vanhustenhoidosta vastuussa olevalla kuntapoliitikolla ympäri Suomea.

Lue lisää: Vanhuksia nukkumaan jo 16.30, hoitajilla töitä yli 75 tuntia viikossa – raportti paljastaa kotihoidon karkeat virheet Tampereella

Raportin teksti herättää ja aiheuttaa huolta omaisissa: kuinka vanhuksia oikein hoidetaan?

Kysymys on aiheellinen, jos katsoo raportin (17.9.2021 LSSAVI/13976/2021) huomioita: Useampi muistisairas asiakas on jäänyt ilman aamukäyntiä. Tämä on tarkoittanut ilmoituksen mukaan sitä, että muistisairas vanhus on saattanut olla syömättä ja saamatta lääkkeitä lähes vuorokauden ajan.

Vaikka kyseessä on viranomaisen virkatekstiä, sanoma tuli selväksi.

Hoitopalvelun laiminlyönnit ja puutteet ovat vaarantaneet jatkuvaa hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevan vanhuksen terveyden.

Suomalaisen vanhustenhoidon, julkisen ja yksityisen, ongelmista on puhuttu pitkään, vuosia jopa vuosikymmeniä.

Vanhustenhoidossa säästöt, kustannustehokkuus ja ulkoistaminen ovat sotkeutuneet vyyhdiksi, johon ei olla yrityksistä huolimatta saatu selvyyttä. Jatkuvasti uutisoidaan puutteista ja valvonnan pettämisestä.

Tampereen tapaus ei ole ainoa, valitettavasti.

Laki nostaa kyllä hoitajamitoitusta ympärivuorokautisessa hoidossa: 1.4.2023 henkilöstömitoitus on oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Mitoituksen ulkopuolelle jää vanhusten kotihoito, joka hoitaa valtaosan Suomen ikääntyneistä. Juuri siellä tuntuu nyt olevan ongelmia.

Liian pienellä henkilömäärällä yritetään hoitaa liian montaa vanhusta.

Kukapa ei muistaisi parin vuoden takaa poliitikkojen järkyttyneitä puheenvuoroja, kun puutteita ja suoranaisia väärinkäytöksiä paljastui vanhustenhoidossa ympäri Suomea. Harvoin näkee samanlaista yhteen hiileen puhaltamista: ehdotuksia, aloitteita, vaatimuksia ja mikä tärkeintä – lupauksia.

Tampereen tapaus kertoo koruttomasti siitä, mitä tapahtuu kun poliitikkojen valvonta pettää. Palvelujen yksityistäminen ja kilpailu ovat julkisessa taloudessa hyviä asioita, mutta niitä ei voi tehdä ilman valvontaa ja seurantaa. Ei riitä, että veroeuroja säästyy, kyllä täytyy myös katsoa, että palvelu takaa muistisairaalle lääkkeet ja ruoan kaikissa olosuhteissa.

Aluevaalien yhteydessä poliitikot laidasta laitaan lupasivat, jälleen kerran, hoitaa vanhusten palvelut kuntoon – hyvinvointialueiden isommilla hartioilla.

Lupauksiin on pakko suhtautua varauksella.

Esimerkit monesta kunnasta kertovat, että vanhustenhoito on mennyt huonompaan suuntaan, vaikka onnistumisiakin on. Kun yksittäinen vanhus ja hänen omaisensa kokevat turvattomuutta, yhteiskunnan tasolla ei silloin tulisi puhua säästöistä, mitoituksista ja julkisen tai yksityisen hoidon suhteesta, vaan paljon yksinkertaisemmasta asiasta: häpeästä.