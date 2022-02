Pääkirjoitus: Kouluväkivalta karkaamassa jo vaarallisiin mittoihin – vartijoiden tulon kouluun pitäisi soittaa hälytyskelloja

Vaikka kyse olisi yksittäisestä tapauksesta, jossa on tarkoituksella haluttu reagoida näyttävästi, yhteiskunnan pitää katsoa peiliin. Koulukiusaamisesta on puhuttu vuosia, mutta samat ongelmat ovat aina vain vastassa.

Koulukiusaaminen on ikuisuusaihe, jonka soisi ratkeavan, mutta ei siltä vaikuta. Heinolassa Lyseonmäen koululle aiotaan palkata vartija, jonka tarkoitus on tuoda oppilaille turvallisuuden tunnetta (HS 8.2.). Kaupunki on solminut asiasta sopimuksen ulkopuolisen turvallisuusalan yrittäjän kanssa. Lehdessä hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-Oja kertoo, että vartijan on tarkoitus olla läsnä koko koulupäivän ajan.

Tarkoitus on Hepo-ojan mukaan parantaa koulun turvallisuusilmapiiriä. Osa oppilaista on pelännyt kouluun tulemista. On vallinnut ”pelon aspekti”. On uhkailtu ja peloteltu sosiaalisen median kanavissa ja muissa viestikanavissa.

Vartijan on tarkoitus auttaa myös siihen, että opettajat voivat tehdä työtä rauhallisemmin mielin. Tarkoitus on siis varmistaa, että opettajat voivat keskittyä opettamiseen.

Koulukiusaamiseen pitää puuttua aina, sillä kiusaaminen on väkivaltaa. Meillä on yhteiskuntana aivan riittävästi todisteita siitä, miten koulukiusaaminen jättää uhriin pitkäaikaisia jälkiä, jotka voivat kulkea mukana läpi elämän.

Kiusaaminen voi aiheuttaa esimerkiksi itsetunnon ja -arvostuksen alenemista, masentuneisuutta, itsetuhoisia ajatuksia ja ahdistuneisuutta. Osalle koulukiusatuista kehittyy fyysisiä sairauksia, univaikeuksia ja syömishäiriöitä.

Yksinkertaisesti: koulukiusaaminen tekee pahaa jälkeä.

Valitettavaa ja surullista on, että aiheesta on puhuttu vuosikausia, jopa vuosikymmeniä. Silti yhteiskunta tuntuu olevan aseeton ongelman edessä. On kampanjoita, ohjelmia, opettajat puhuvat asiasta, vanhemmat puhuvat asiasta ja jo päivähoidossa keskustellaan siitä, että ketään ei saa kiusata.

Toki kiusaamista on ollut ennenkin, mutta nykyisten keski-ikäisten aikana ei ollut sosiaalisen median kanavia. Ainakin periaatteessa kotona saattoi olla turvassa kiusaamiselta. Nyt eri viestikanavat aiheuttavat sen, että koulukiusattu ei saa hetkenkään hengähdystaukoa. Sosiaalisen median kanavissa kiusaaminen jatkuu vuorokauden ympäri.

Jos joku erehtyi hetkeksi ajattelemaan, että koulukiusaaminen on saatu hallintaan, nyt on aika herätä. Lyseonmäen koulun ongelmista Helsingin Sanomille puhunut Pirjo Hepo-oja sanoo, että he tulivat asialla räväkästi ulos, koska tarkoitus on herättää keskustelua.

Keskustelun on totisesti syytä taas alkaa. Yhteiskunnalla on vihoviimeinen hetki herätä siihen, että hälytyskellot soivat ja ne soivat kovaa. Kiusaamisen on loputtava, ja asia pitää ratkaista muuten kuin palkkaamalla vartijoita kouluun. Siihen suuntaan me emme halua yhteiskuntana edetä.