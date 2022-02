Kuningasperheen skandaalit eivät ole horjuttaneet monarkian perustuksia.

Britannia juhli viikonvaihteessa Elisabetin II:n seitsemää vuosikymmentä kuningaskunnan hallitsijana. Yksikään monarkki Brittein saarilla ei ole yltänyt yhtä pitkään valtakauteen kuin huhtikuussa 96 vuotta täyttävä kuningatar.

Elisabetin jälkeen valtaistuimelle nousee Walesin prinssi Charles, kruununperimysjärjestyksen mukaisesti. Elisabet ilmoitti lauantaina, että Charlesin puoliso, Cornwallin herttuatar Camilla saa tällöin kuningattaren muodollisen tittelin. Kritiikkiä aiheuttanut ilmoitus kertoo siitä, että hovi rakentaa jo huolellisesti näyttämöä vallanvaihdolle.

Juhlat jättivät hetkeksi taka-alalle hovin tuoreimman skandaalin: prinssi Andrew’n joutumisen seksuaalirikosepäilyjen kohteeksi. Tapaus on vakava mainehaitta kuninkaalliselle perheelle ja koko monarkialle. Negatiivista julkisuutta aiheuttivat aiemmin myös prinssi Harry ja herttuatar Meghan, jotka luopuivat edustustehtävistä, arvostelivat hovia kovin sanoin ja muuttivat Yhdysvaltoihin.

Monarkia ei skandaaleista huolimatta ole uhattuna. Kuningashuoneen jäseniä on riepoteltu julkisuudessa jo pari vuosisataa. Kohistu on muun muassa Edvard VII:n elostelusta, Edvard VIII:n kruunusta luopumisesta ja prinsessa Dianan kohtalosta. Monarkian suosio on vaihdellut, mutta tasavaltaa Britanniasta ei silti ole tullut.

” Kuinka kauan kuninkaalliset ovat itse valmiita elämänikäiseen uhrautumiseen?

Monarkilla on useita rooleja. Hän on politiikan yläpuolella toimiva arvojohtaja ja kansakuntaa yhdistävä voima. Hän kansainyhteisön sisäpiirin maiden ja brittiläisten territorioiden seremoniallinen valtionpäämies. Hän on Englannin kirkon päämies. Hänellä on myös sosiaalisia tehtäviä erilaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen suojelijana ja tukijana. Hän edustaa jatkuvuutta ja perinteitä, tinkimätöntä velvollisuutta palvella kansakuntaa.

Charlesin nousu valtaistuimelle saattaa muuttaa monarkian muotoa. Hän voi esimerkiksi poiketa äitinsä tiukasta käytännöstä olla puuttumatta politiikkaan. Parlamentissa puolestaan on paineita luopua pitkäaikaisesta ohjeistuksesta pidättäytyä keskustelemasta kuningasperheen jäsenistä ja asemasta. Monarkia voi muuttua myös ulkoisten tekijöiden vuoksi, jos kansainyhteisö päättää etääntyä entisestä emämaasta ja sen kolonialistisesta historiasta.

Entä kuinka kauan kuninkaalliset ovat itse valmiita elämänikäiseen uhrautumiseen kansakunnan parhaaksi? Hehän joutuvat luopumaan monista kansalaisoikeuksista ja -vapauksista, joita tavalliset ihmiset pitävät itsestään selvinä: yksityisyydestä, sananvapaudesta, matkustusvapaudesta, oikeudesta vapaaseen ammatinvalintaan, uskonnonvapaudesta ja vapaudesta valita haluamansa puoliso.

Muutokset ovat mahdollisia, kun Elisabetin aikakausi päättyy.