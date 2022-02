Pääkirjoitus: Vladimir Putin ei ole koko Venäjä – nuorukaisten uhraaminen sodassa pelottaa myös venäläisiä itseään

Inhimillinen kanssakäyminen tavallisten ihmisten kesken olisi meille kaikille parasta mahdollista rokotetta Putinin sotapropagandaa vastaan. Matkustusta pitäisi edistää heti, kun korona suinkin suo.

Sotapropagandaa, uhkavaatimuksia ja tarkoitushakuisia valheita. Uhittelua milloin Ukrainalle, milloin Natolle, Yhdysvalloille, Euroopan unionille ja jopa suoraan Suomelle.

Tällaisena on näyttäytynyt Venäjältä tuleva uutisointi viime kuukausina – eikä uutisissa sinänsä ole ollut mitään väärin. Juuri sellaiseksi on politiikka Venäjällä muuttunut, ja juuri sellaisia uutisia presidentti Vladimir Putinin hallintokoneisto on itse tuottanut.

Päivittäisen ”kovan” uutistulvan keskellä unohtuu kuitenkin helposti, että Venäjällä on yhä edelleen rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat kyseenalaistaa johtajiensa sotarummutuksen.

” On eri asia ihannoida esi-isien urotekoja toisessa maailmansodassa kuin lähettää nykyisiä nuoria venäläispoikia massoittain sotimaan toista slaavikansaa vastaan.

Tervetullut muistutus tästä saatiin vastikään, kun Venäjän älymystö julkaisi Putinin hallinnolle osoitetun sodanvastaisen kirjeensä. Kirjeen allekirjoittajina on satoja tunnettuja tieteen ja taiteen edustajia, ja kaikkineen allekirjoituksia on tuhansia.

Avoimessa kirjeessä tyrmätään suorin sanoin Putinin pääväite, jonka mukaan Venäjä olisi parhaillaan sotilaallisesti uhattuna Ukrainan ja Naton taholta.

– Meitä ei kukaan uhkaa, kukaan ei hyökkää meille. Venäjä ei tarvitse sotaa Ukrainaa ja Länttä vastaan, kirjeessä lukee.

Kirjeessä varoitetaan myös siitä, että suursota johtaisi valtavan sodanvastaisen liikkeen syntyyn Venäjällä. On nimittäin eri asia ihannoida esi-isien urotekoja toisessa maailmansodassa kuin lähettää nykyisiä nuoria venäläispoikia massoittain sotimaan toista slaavikansaa vastaan.

Jokainen sodanvastaisen kirjeen allekirjoittaja ottaa nyky-Venäjällä suuren henkilökohtaisen riskin, sillä heitä voi uhata jopa vankeus tekaistujen syytteiden nojalla. Mutta he eivät silti vaikene. Sen vuoksi heistäkin täytyy muistaa uutisoida, sillä koko Venäjä ei ole yhtä kuin Putin.

Lännessä on ihmetelty, miksi Putin kiihdyttää uhoiluaan juuri nyt. Yksi selitys lienee se, että koronavirusrajoitusten varjolla Kreml on saanut kansastaan aiempaakin tiukemman otteen.

Venäläisille on syötetty päivästä toiseen valeuutisia, joiden mukaan Nato piirittää Venäjää ja venäläisiä vihataan lännessä. Kun normaali arkinen kanssakäyminen länsimaisten ihmisten kanssa on supistunut samaan aikaan liki olemattomiin rajojen ollessa kiinni, vihapropaganda on uponnut väkisinkin venäläisten mieliin.

Levada-keskus julkaisi joulukuussa mielipidetutkimuksen, jonka mukaan 75 prosenttia venäläisistä pitää täysimittaista sotaa mahdollisena. Puolet vastanneista uskoo konfliktin lietsojaksi Yhdysvallat tai Nato-maat, ja vain neljä prosenttia uskoo Venäjän olevan syypää. Putinin politiikan tuomitsijoita on varmasti enemmänkin, mutta ihmiset pelkäävät jopa mielipidetutkimuksia, sillä tietynlainen ilmiantojen kulttuuri on palannut Venäjälle.

Jos tästä keväästä selvitään ilman suursotaa ja jos pahin on pian ohi myös koronan suhteen, Suomen ja koko Euroopan kannattaisi avata rajojaan laajasti venäläisturisteille. Inhimillinen kanssakäyminen tavallisten ihmisten kesken olisi meille kaikille parasta mahdollista rokotetta Putinin sotapropagandaa vastaan.