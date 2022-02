Pääkirjoitus: Yhteiskunnan avaaminen on oikea tie – maata ei voi pitää kiinni varmuuden vuoksi

Osaa ihmisistä koronarajoitusten purkaminen pelottaa. On hyvä muistaa, että yhteiskunnan ei pidä tottua rajoituksiin normaalina olotilana, vaan pyrkimyksen pitää aina olla kohta avointa yhteiskuntaa.

Suomi alkaa avautua vähitellen vajaan kahden viikon kuluttua, 14. helmikuuta. Näin hallitus päätti keskiviikkona kokouksessaan. Ajatus on, että kahden viikon aikana ehditään nähdä, mitä tapahtuu esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa tauti- ja sairaalatilanteelle, kun maat nyt purkavat rajoituksiaan.

Koronapassia hallitus ei ota uudelleen käyttöön. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan sille ei ole enää oikeudellisia edellytyksiä. Hallitus aikoo silti kehittää yhä koronapassiin liittyvää lainsäädäntöä siltä varalta, että passille ilmenee myöhemmin käyttöä. Tämä on järkevää ennakointia – kun passin kanssa alunperin oltiin pahasti myöhässä, nyt sen kehittämistä ei kannata lopettaa, vaan nimenomaan miettiä erilaisia käyttötarkoituksia, jos koronatilanne jälleen pahenee.

Lue myös: Pääministeri Marin: Rajoitusten purkaminen alkaa 14. helmikuuta – koronapassia ei palauteta käyttöön

Lue myös: Suomessa todettu 8 038 uutta koronatartuntaa – tehohoidossa 37

Exit-strategian lisäksi varautuminen on nyt aivan keskeistä. Samasta asiasta muistuttivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta ja johtaja Mika Salminen vieraskynä-kirjoituksessaan (HS 2.2.). He kirjoittavat, että epidemia laantuu Suomessa kesää kohden, mutta viimeistään syksyllä tartuntojen määrä jälleen kasvaa.

”Epävarmuutta aiheuttaa se, että emme toistaiseksi tiedä tarkkaan, kuinka pitkään tartunnan saaneiden ja rokotettujen suoja vakavaa sairastumista vastaan säilyy ja kuinka se tehoaa mahdollisia uusia virusmuunnoksia vastaan”, Tervahauta ja Salminen kirjoittavat. Koska asia on epävarma, emme valitettavasti voi tuudittautua siihen, ettei rajoituksia enää tarvittaisi.

Samalla THL:n johto vaati kirjoituksessaan, että heti kun epidemiatilanne sallii, arki pitää saada normalisoitumaan ja poikkeavan tilanteen luoma henkinen kuorma vähenemään.

Myös pääministeri Marin sanoi keskiviikkona, että hallitus ei tietenkään voi ylläpitää rajoituksia vain varmuuden vuoksi.

” Myös pääministeri Marin sanoi keskiviikkona, että hallitus ei tietenkään voi ylläpitää rajoituksia vain varmuuden vuoksi.

Ei voi, eikä se ole toivottavaa.

Hallituksen pitää jatkuvasti ponnistella kohti tilannetta, jossa yhteiskunnassa voidaan luopua rajoituksista. Vaikka osa ihmisistä pelkää kovasti yhteiskunnan avaamista, emme voi jämähtää tilaan, jossa rajoituksia pidetään yllä varmuuden vuoksi.

On huomioitava, että rajoituksilla on kova hinta yhteiskunnalle. Sitä on maksettu jo jonkun aikaa, eikä sitä voi jättää tulevissakaan pohdinnoissa huomiotta.

Koronavirus on yllättänyt meidän kaikki moneen kertaan. Viimeistään nyt pitäisi olla selvää, että viruksen kulkua ei ole helppo ennustaa. Kun uusi variantti löytyy jostain päin maapalloa, se on Suomessa muutamassa viikossa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että hallituksella on tulevaisuutta varten suunnitelmia. Virus ei varmasti ole näyttänyt vielä kaikkia temppujaan.

Samalla yhteiskuntaa on syytä pyrkiä avaamaan aina, kun se on turvallista. Hyvin todennäköisesti korona pakottaa meidät vielä tulevaisuudessakin sietämään uudelleen kiristyviä rajoituksia. Silti pyrkimyksen pitää aina olla kohti sitä, että yhteiskunta voi toimia normaalisti. Siksi hallituksen keskiviikkona tekemä päätös rajoitusten purkamisesta on täysin oikea.