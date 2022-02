Venäjän kaikille Etyj-maille lähettämä kirje voi ennakoida tulevaa myös Suomen asemassa.

Suomi sai eilen Venäjän Helsingin-suurlähetystön kautta kirjeen Venäjän ulkoministeriltä Sergei Lavrovilta koskien turvallisuustakuiden antamista Venäjälle.

Kirjeessä kysyttiin Suomen kantaa Venäjän vaatimukseen, että mikään maa ei saisi lisäisi omaa turvallisuuttaan muiden maiden turvallisuuden kustannuksella. Jos yllätyksenä tulleesta kirjeestä haluaa nähdä positiivia asioita, niin Suomi ei saanut kirjettä yksin, vaan se oli lähetetty kaikille Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin jäsenmaille, joita on 57.

Siihen positiiviset asiat sitten loppuvatkin.

Venäjä käy Ukrainan kriisin varjolla diplomaattista sotaa keinoja kaihtamatta.

Kirje Etyj-maille kertoo, siitä presidentti Vladimir Putin haluaa sitoa koko Euroopan mukaan takaamaan Venäjän turvallisuutta. Venäjän turvallisuus on nyt esillä lähes kaikissa neuvottelupöydissä: Naton ja Venäjän yhteydenpidossa, YK:n turvallisuusneuvostossa, Ukrainan tilannetta selvittävässä Normandia-ryhmässä ja nyt sitten Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestössä Etyjissä.

Kirjerallin älyttömyys korostuu, kun muistetaan, että Venäjä on itse Etyjin jäsen. Vastaako Lavrov omaan kirjeeseensä? Hyvä olisi vastata, sillä Venäjä on ainoa maa, joka levittää turvallisuusuhkaa ympärilleen keräämällä sotilaita sekä kalustoa Ukrainan rajalle ja Valko-Venäjälle.

Venäjän YK-lähettilään Vasili Nebenzjan puheessa maanantaina tuli selväksi, että hänen mukaansa nimenomaan Venäjää uhataan eikä toisinpäin. Tätä on vaikea maalaisjärjellä käsittää. Venäjän johto näyttää elävän joko tietoisesti tai tiedostamattaan jossakin aivan toisessa todellisuudessa, joka on muuttunut ikään kuin totuudeksi, kun sitä aikansa jauhaa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei pidä kirjettä huolestuttavana.

Hänen mukaansa diplomaattinen raide on viime päivinä ja viikkoina edennyt, mutta Haavisto pitää huolestuttavana sen sijaan sitä, että joukkojen kerääminen Ukrainan rajalle jatkuu. On ymmärrettävää, että ministeri pyrkii tyynnyttelemään reaktioita kirjeen ympärillä. Hänen viestinsä on, että Suomen turvallisuusympäristössä ei ole tapahtunut muutosta, vaan Suomen asema on vakaa – kirjeen jälkeenkin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) eduskunnassa tiistaina.

Silti kirje kertoo sen, että Venäjältä näyttää tippuvan vaatimuksia ja kysymyksiä myös Suomelle, jos ei suoraan, niin EU:n ja nyt myös Etyjin kautta.

Yhtenäisyys on nyt tärkeää.

Venäjä pyrkii hajottamaan länsileiriä, ja kirje on oiva väline tähän, jos vastauksia ei koordinoida. Mutta kirje osoittaa myös sen, että Suomi ja Ruotsi eivät ole turvallisuuspolitiikassaan lintukotoon verrattavia saarekkeita.

Sattumoisin tiistaina julkaistiin Ulkopoliittisen instituutin tutkijoiden Sinikukka Saaren ja Jyri Lavikaisen uusin julkaisu, jossa pohditaan Pohjoismaiden asemaa suhteessa Venäjään. Sen jälkeen kun EU-maat ovat liittyneet Natoon yksi toisensa jälkeen, Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuus on kasvattanut Venäjän silmissä strategista merkitystään. Venäjän näkemyksen mukaan ”hyvän naapurin” tulisi pidättäytyä laajamittaisesta turvallisuusyhteistyöstä ja sotilaallisesta harjoittelusta Naton ja Yhdysvaltain kanssa.

Suomi ja Ruotsi eivät siis voi täysin välttää jännitteitä Venäjän kanssa vain pysyttelemällä liittouman ulkopuolella.

Tutkijoiden analyysin perusteella voi päätyä näkemykseen, että Lavrovin kirje ei valitettavasti jää viimeiseksi. Yksi seuraus on, että Naton kannatus lisääntyy Suomessa.