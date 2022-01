Pääkirjoitus: Rikos­tutkinnan ongelmat on korjattava, jotta kansalaiset voivat yhä edelleen luottaa poliisiin

Ylimmän laillisuusvalvojan on syytä selvittää, mistä viivästykset seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevien rikosten tutkinnassa johtuvat.

Ei uskoisi, että tämä on todellisuutta nykypäivän Suomessa: väkivaltainen raiskaaja saa liikkua vapaana vuoden, vaikka hänen nimensä ja osoitteensa ovat poliisin tiedossa. Käräjäoikeus langettaa tekijälle ehdottoman vankeusrangaistuksen vasta puolitoista vuotta sen jälkeen, kun dna-tutkimus on osoittanut tämän henkilöllisyyden poliisille.

Helsingin Sanomat toi esille edellä kuvatun rikoksen ja useita muita samankaltaisia tapauksia laajassa jutussa 21. tammikuuta. Kyse ei ole yksittäisistä viivästyksistä. HS selvitti muun muassa, että poliisi käsitteli viime vuonna raiskauksia ja muita seksuaalirikoksia keskimäärin 285 vuorokautta ja perheväkivaltatapauksia 222 vuorokautta. Usein tutkinnat venyivät kuitenkin paljon pidemmiksi ilman asiallista perustetta, vaikka kaikki rikokset tulisi lain mukaan tutkia ilman aiheetonta viivytystä. Tutkinnan hitauden vuoksi rikoksia ehtii vanhentua, ja olennaista näyttöä jää hankkimatta.

Uhrin kannalta on tyystin kohtuutonta, jos vakavan rikoksen tutkinta unohtuu poliisin kirjoituspöydälle. Se pakottaa kysymään, onko Suomi yhä edelleen turvallinen oikeusvaltio.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen aloittaa nyt HS:n mukaan selvityksen siitä, miten poliisi tutkii seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltatapauksia. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miksi tutkinnat kestävät niin kauan? Liittykö tutkintoihin laajempia, rakenteellisia ongelmia tai jopa poliisin asenneongelmia?

Seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltarikollisuuden tutkinnan lisäksi poliisilla on ilmeisesti ongelmia myös ihmiskauppaan liittyvien tapausten ja lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa. Tilastojen mukaan lapsiin kohdistuva verkkovälitteinen rikollisuus on lisääntynyt, ja alaikäisten ihmiskaupan uhrien määrä on noussut.

Ratkaisuksi lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnan viiveisiin esitetään muun muassa monialaisen yhteistyön tehostamista, resurssien lisäämistä ja toimintojen uudelleen järjestämistä. Samoja keinoja tulisi ilmeisesti käyttää myös lähisuhdeväkivaltatapausten ja seksuaalirikosten tutkinnan tehostamiseen.

Rikosvastuun toteutumiseksi ja rikosilmoitusten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi olisi ennen muuta katsottava, käyttääkö poliisi voimavarojaan tehokkaasti. Tästä teemasta on valmistumassa sisäministeriön teettämä ulkopuolinen selvitys, joka valmistunee 7. helmikuuta.

On erittäin hyvä, että rikostutkintaan ja poliisin rahankäyttöön liittyvät kysymykset käydään läpi perinpohjaisesti. Kansalaisten luottamus viranomaisten toimintaan ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamiseen on valtion tärkeintä pääomaa, jota ei saisi murentaa millään tavalla.