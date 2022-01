Pääkirjoitus: Tanskan malli Suomeenkin? Tiukkojen korona­rajoitusten jatkamisessa ei ole enää mitään mieltä

Tiukkojen koronarajoitusten jatkamisessa ei ole enää mitään mieltä. Kansalaisten perusoikeuksiin kohdistuvat rajoitukset ovat lisäksi ristiriitaisia, kun paikoin koronapositiivisille suositellaan jo töihin menoakin, elleivät oireet ole pahoja. Tanska aikoo lopettaa rajoitukset helmikuun alusta.

Kaksi vuotta jatkuneen koronapandemian aikana tilanteet ovat muuttuneet kuin viidakkosodassa. Kansalaiset ovat tippuneet viranomaisten ja poliittisten päättäjien ohje- ja suosituskartalta jo monta kertaa, niin nytkin.

Omikronmuunnoksen myötä näkymä on muuttunut suorastaan ambivalentiksi, kaksijakoiseksi: varsinainen tautitilanne on pahin koko pandemian aikana, mutta itse tauti on aikaisempaa lievempi, eikä se tuki esimerkiksi terveydenhuollon tehohoitoa niin paljon kuin on pelätty.

Samaan aikaan testaus on valtavien tartuntalukujen takia menettänyt merkityksensä, kun karanteenit ovat muuttuneet normaaleiksi sairauslomiksi. Esimerkiksi Vantaalla on annettu jo ohjeet, jonka mukaan koronapositiivinen työntekijä voi mennä töihin, ellei oireita ole.

” Suurin ongelma on nyt suuri sairastuneiden määrä.

Nyt korona näyttäisi olevan influenssan kaltainen. Se jyrää yhteiskunnan läpi. Omikron saattaa olla koronan finaali, loppunäytös. Vaikka korona kuormittaa yhä terveydenhuoltoa, vakavasti sairastumisen tai kuoleman riski on vähentynyt. Suurin ongelma on nyt suuri sairastuneiden määrä.

Johtopäätös saisi Suomessakin olla selkeä: tiukkojen rajoitusten jatkamisessa ei ole enää mitään mieltä. Ellei maailmalta tule vielä uusia, pahempia tautivariantteja, yhteiskunnan tulee palautua normaalitilaan mahdollisimman nopeasti. Normaalitila tarkoittaa rajoitusten purkamista. Kansalaisten perusoikeuksiin kohdistuvien rajoitusten pitää olla aina vihonviimeinen keino, eivätkä ne ole enää välttämättömiä – eivätkä nykyisessä sekavassa tilanteessa tarkoituksenmukaisia.

Rajoitusten vähentämiseen mennään muuallakin. Esimerkiksi Tanska päättää luopua kaikista koronarajoituksista helmikuun alusta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi jo tiistaina Twitterissä, että koronarajoitusten purkamista on harkittava ”aiemmin arvioitua nopeammassa aikataulussa”. Meneillään onkin jo eräänlainen poliittinen huutokauppa rajoitusten purkamisesta, mikä toteuttanee itse itseään.

Käänteet ovat todella nopeita. Vasta viime viikolla hallitus sopi, että koronarajoituksia pitää jatkaa ainakin helmikuun puoliväliin saakka.

Muutamassa päivässä poliittiset päättäjät pääministerin johdolla ovat kääntämässä kelkkaansa. Samalla Marin sivuutti kovinta koronalinjaa edustavan, koronaministerityöryhmää johtavan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd). Kiurun johdolla on valmisteltu asetuksia nykyisten ravintolarajoitusten ja koronapassin jäädytyksen jatkamisesta kahdella viikolla, mistä oli tarkoitus päättää torstaina.

Myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee rajoitusten lieventämistä jo helmikuun alusta. Koronapassi on yhä toimiva keino.

Ainakin ravintolat ja tapahtumajärjestäjät ansaitsevat jo oikeudenmukaisuutta. Esimerkiksi ruokaravintoloiden rajoituksissa ei ole enää mitään järkeä. Myös matalariskiset liikuntapaikat tulee vapauttaa rajoituksista, se on jo kansalaisten henkisen terveydenkin kannalta tärkeää. Ja loputkin rajoitukset on purettava viipymättä, kun niille ei ole enää perusteita.