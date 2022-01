Keskustan paineet hallituksessa saattoivat helpottaa, mutta vihreiden kasvoivat. Kokoomus on lähtökuopissa eduskuntavaaleihin.

Kokoomus, Sdp ja keskusta. Kolme suurta puoluetta tekivät aluevaaleissa paluun 2000-luvun alkuun, jolloin ne hallitsivat keskenään suomalaista politiikkaa.

Kokoomuksen voitto oli ennakoitu. Sdp:n ja keskustan päätyminen sen takana lähes tasatulokseen oli yllätys. Kumpikin voi olla tyytyväinen menestykseensä. Perussuomalaisille ja vihreille aluevaali oli karvas pala.

Kokonaisuudessa hallituspuolueet menestyivät hyvin. Tämä saattaa muuttaa koko hallituksen dynamiikkaa sen jäljellä olevaksi vuodeksi. Pelikirjoja rustataan uusiksi.

Aluevaalien aiheet koskettivat erityisesti vanhempia äänestäjiä, jotka ovat myös varmoja äänestäjiä. Heidän kantansa ovat olleet vuosikymmeniä valmiita. Isot puolueet edustavat niitä selvästi. Näissä vaaleissa puhuttiin asioista, joista ne ovat puhuneet vuosikymmeniä.

Keskustan menestys vie siltä paineita vetää tiukkaa linjaa hallituksessa. Tämä on ainakin yleinen analyysi. Yllätykset ovat silti aina mahdollisia.

Keskustalle aluevaalit olivat odotetut ja toivotut. Pienten kuntien lähipalvelujen puolustaminen oli yksinkertainen viesti. Kuntien ikiaikaiset keskustalaiset kyläpäälliköt levittivät sitä tehokkaasti ja innoissaan. Kuntavaaleissa keskusta otti torjuntavoiton ja nyt aluevaaleissa selkeän voiton.

Puolueen suuri toive on, että nyt saatu tulos muuttaisi koko puolueen suunnan. Tämänkertainen hallitustaival on tähän asti ollut kivulloinen. Jos Annika Saarikko saa keskustan keulan nyt käännettyä menestykseen, hänessä on ainesta puolueen legendaaristen puheenjohtajien joukkoon.

Helppoa se ei ole, mutta keskustalla on nyt selkeä pohja, jolta ponnistaa.

Sdp:n menestys oli parempi kuin puolueessa uskallettiin mielipidekyselyjen perusteella odottaa. Oltiin puolueen perusasioiden äärellä.

Sama koski vasemmistoliittoa, jonka puheenjohtaja Li Andersson oli vaalitenttien onnistuja. Hän pääsi todella omalle tontilleen.

Myös Rkp menestyi erinomaisesti. Hallituksen murheenkryyni olivat vihreät. Puolueelle osattiin odottaa heikkoa tulosta, kun sen vahvimmassa linnakkeessa Helsingissä ei äänestetty. Se toteutui.

Puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela teki varmasti parhaansa hankalassa tilanteessa, mutta aluevaaleista vihreät eivät saaneet otetta.

Puolue joutuu nyt terävöittämään hallituspolitiikkaansa tai sitä uhkaa pian tulevissa eduskuntavaaleissakin jääminen vasemmistoliiton taakse. Niistäkin tulee vaikeat vaalit.

Kokoomus otti itselleen luvatun menestyksen. Se onnistui uskottavasti esiintymään vaihtoehtona hallituspuolueille aluevaaleissa.

Sekä kokoomuksella että demareilla on selkeä käsitys kysymyksistä, joita nyt ratkottiin. Ne saattoivat kirittää toisiaan. Samaa teki hiukan toiselta kulmalta keskusta.

Kokoomuksella oli näissä vaaleissa johtavan oppositiopuolueen etu. Petteri Orpon pääministerihaaveille aluevaalit lupasivat hyvää. Mutta vielä ei kannata nuolaista.

Perussuomalaisille pettymys oli raskas joskin odotettu. Puolue menestyy huonosti vaaleissa, joissa äänestysprosentti jää alas.

Mutta tappiota ei voi vain sillä selittää. Perussuomalaisten sanoma ei aluevaaleissa auennut. Välillä apua etsittiin epätoivoisesti bensan hinnastakin.

Perussuomalaisten menestystä tulevissa eduskuntavaaleissa ei kuitenkaan voi näiden vaalien perusteella arvailla. Niissä aiheiden kirjo on isompi ja lähempänä perussuomalaisten äänestäjiä kiinnostavia aiheita.

Puheenjohtaja Riikka Purran ensimmäiset omat vaalit sujuivat huonosti. Joukkojen itseluottamuksen palauttamisessa odottaa suuri haaste.

Aluevaalien alhainen äänestysprosentti kertoo, että uutta hallinnon mallia ei ole kunnolla sisäistetty. Ihmisille ei selvinnyt, miksi terveys-, sosiaali- ja pelastuspalvelut nyt siirtyivät kunnilta hyvinvointialueilla.

Uudistusten suunnittelijoille asiat olivat ehkä liian itsestään selviä. Uusien valtuutettujen ensimmäinen iso urakka on selittää ne myös kansalaisille.

Heidät pitäisi saada uskomaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuksen seurauksena paranevat. Se taas vaatii sitä, että ne oikeasti paranevat. Uudet aluevaltuustot ovat rahoituksen puolesta niin ahtaassa raossa, että tämä tuskin kaikkialla toteutuu.

Täytyy vain toivottaa onnea kaikille valituille. Sitä he tarvitsevat.