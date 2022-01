Pääkirjoitus: Biden ja Marin paljastivat korttinsa väärään aikaan – Venäjä käyttää niitä sumeilematta omaan peliinsä

Presidentti Joe Biden ja pääministeri Sanna Marin antoivat harkitsemattomia lausuntoja, joiden paikkailu jälkikäteen ei korjaa vahinkoja.

Presidentti Joe Biden on hoitanut virkaansa tasan vuoden. Hän esiintyi mediatilaisuudessa Valkoisessa talossa keskiviikkona.

Euroopan turvallisuustilanne on nyt poikkeuksellisen epävakaa. Venäjä uhkaa Ukrainaa asevoimin ja esittää samaan aikaan länsimaille vaatimuksia, joihin on mahdotonta suostua. Sodan uhka on todellinen, eikä diplomaattista tietä ulos konfliktista ole toistaiseksi näköpiirissä.

Tässä tilanteessa ei voi kuin ihmetellä sitä, kuinka harkitsemattomasti Yhdysvaltain presidentti Joe Biden esiintyi Valkoisessa talossa keskiviikkoiltana paikallista aikaa.

Vastatessaan toimittajan kysymykseen Biden antoi sekavan lausunnon, jonka mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halua ”täysimittaista sotaa” Ukrainassa. Bidenin mukaan länsimaiden vastaus Venäjän mahdolliseen hyökkäykseen kuitenkin riippuu maahantunkeutumisen asteesta. Tätä tulkittiin siten, että ”pieni” maahantunkeutuminen (englanniksi minor incursion) aiheuttaisi pienemmän vastareaktion länneltä kuin täysimittainen hyökkäys. Biden antoi myös ymmärtää, että Yhdysvallat ja sen liittolaiset saattaisivat ajautua riitaan vastatoimista.

Toki Biden teki selväksi, että Venäjä joutuu maksamaan kovan hinnan hyökkäyksestä sekä sotilaallisina tappioina että tuntuvana iskuna maan taloudelle. Valkoinen talo myös paikkasi Bidenin puheita, ja Biden joutuikin tarkentamaan lausuntoaan torstaina. Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut. Muun muassa Ukrainan hallituksen edustaja kertoi pitävänsä Bidenin lausuntoa ”vihreänä valona” Putinille.

” Putin pyrkii etsimään vastustajiensa heikkouksia.

On aivan selvää, että Putin toimii Ukrainassa oman kylmän harkintansa mukaan, riippumatta Bidenin julkisista ulostuloista. Tästä huolimatta Bidenin hapuilu oli vahingollista. Venäjän aggression torjumiseksi Yhdysvaltojen, sen Nato-liittolaisten ja myös Euroopan unionin pitäisi esiintyä mahdollisimman yhtenäisenä rintamana. Linjaristiriitojen ja epävarmuuden julkinen esittely pelaa suoraan Venäjän pussiin. Putin pyrkii etsimään vastustajiensa heikkouksia ja käyttämään niitä hyväksi voimapolitiikassaan.

Harkitsemattomana voi pitää myös pääministeri Sanna Marinin (sd) uutistoimisto Reutersille antamaa lausuntoa, jonka mukaan Suomen liittyminen puolustusliitto Natoon on tällä vaalikaudella ”erittäin epätodennäköistä”. Näin sanoessaan pääministeri ei osoittanut valtioviisautta.

Mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle tärkeä pelikortti, jota tulee käyttää taitavasti. Marinin lausunto antoi Venäjälle mahdollisuuden tehdä tulkinnan, jonka mukaan Suomi ei liikahda kohti Natoa, tapahtuipa Euroopassa mitä tahansa.

Valtionjohtajat eivät saisi lähettää vastustajille näin paljastavia signaaleja, joiden paikkailu jälkikäteen ei enää pelasta tilannetta. Hyvä pelaaja pitää oman kätensä piilossa etenkin silloin, kun tunnelma pöydässä käy kuumaksi.