Pääkirjoitus: Putinin yksi juoni selvisi – kansanäänestys aseiden varjossa voi tuoda ydinaseet Valko-Venäjälle

Valko-Venäjä aikoo järjestää helmikuussa kansanäänestyksen perustuslakimuutoksista, jotka mahdollistaisivat Venäjän ydinaseiden sijoittamisen maahan ja Aljaksandr Lukashenkan vallan jatkumisen vuoteen 2035.

Lännessä on mietitty päät puhki viime kuukausina, mitä ihmettä Vladimir Putin oikein aikoo Ukrainan suhteen ja mitä Venäjä tekee, jos ja kun se ei saa läpi niin kutsuttuja turvatakuuvaatimuksiaan Natolta.

Samaan aikaan lännen huomio on herpaantunut kaikkialta muualta Venäjän lähiympäristöstä – ja juuri siihen Putin on pyrkinytkin.

Näyttää nimittäin siltä, että Putinin sotauhittelun taustalla on ollut koko ajan ainakin yksi ilmiselvä tavoite, jota ei ole lännessä laajasti ymmärretty. Se on niin kutsuttu ”Valko-Venäjän ongelman ratkaiseminen” – eli Aljaksandr Lukashenkan vastaisen kansannousun tukahduttaminen lopullisesti ja Venäjän valtapiirin sinetöiminen Valko-Venäjälle.

Kun muu maailma on tuijottanut Itä-Ukrainan rajalle, Lukashenka on kirjoituttanut maalleen uuden perustuslain, josta on määrä järjestää kansanäänestys alustavien tietojen mukaan ”ehkä noin 20. helmikuuta”.

Sattumoisin 20. helmikuuta on juuri se sama päivä, jolloin Valko-Venäjällä on määrä päättyä Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen ylimääräinen sotaharjoitus nimeltä Liittolaisten päättäväisyys -2022, josta Lukashenka ilmoitti vastikään.

Toisin sanoen Lukashenka saa Venäjän joukot sopivasti maahan tuekseen – ja potentiaalisiksi myöhemmiksi ”rauhanturvaajiksi” – siltä varalta, että Valko-Venäjän oppositio uskaltaisi yrittää estää perustuslakimuutosten läpimenon.

Uusi perustuslaki mahdollistaisi Lukashenkan vallan jatkamisen ainakin vuoteen 2035 saakka. Vielä vuosi sitten hän väitti olevansa valmis eroamaan, kun perustuslakiuudistus olisi tehty.

Presidentti-instituution rinnalle vallankäyttäjäksi aiotaan luoda vallan hajauttamista imitoimaan Yleisvalkovenäläinen kansankokous, jonka puheenjohtajaksi voitaisiin valita niin ikään Lukashenka. Tuplavarmistus vallan jatkumisesta siis.

Samalla Valko-Venäjä luopuisi kokonaan nykyisessä perustuslaissa olevasta määritelmästä, jonka mukaan ”tasavallan tavoitteena on tehdä alueestaan ​​ydinasevapaa vyöhyke ja neutraali valtio”.

Juuri tämä perustuslakimuutoksen ydinasekohta saattaa olla takana siinä, kun Putin on puhunut salaperäisistä ”sotateknisistä toimista” länttä vastaan, mikäli Venäjä ei saa läpi vaatimuksiaan Naton itälaajenemisen estämisestä.

Lukashenka on omasta puolestaan vihjaillut jo olevansa valmis ottamaan Venäjän ydinaseita maahansa. Hän on antanut lisäksi ymmärtää, että mikäli uusi sota Ukrainassa alkaisi, Minsk ei jäisi tällä kertaa sivustaseuraajaksi, vaan ”on selvää, kenen puolelle Valko-Venäjä asettuu”.

Tähän kaikkeen Lukashenka näyttää olevan siis valmis taipumaan säilyttääkseen valtansa ja klaaninsa vallan. Valkovenäläisillä saattaa olla siis pian edessään ”kansanäänestys” Venäjän aseiden varjossa – hieman samaan tapaan kuin Krimillä tapahtui keväällä 2014.