Pääkirjoitus: Poliitikoilla vastuutonta vaalipuhetta vanhustenhoidosta – lupausten ja todellisuuden välissä ammottaa valtava kuilu

Vaalikeskusteluissa vanhustenhoidosta lupaukset ja realismi kohtaavat pelottavan huonosti.

Yksi aluevaalien vaalikamppailun isoja asioita on ollut vanhustenhoidon järjestäminen tulevilla hyvinvointialueilla.

Puolueiden ja poliitikkojen puheiden perusteella vanhusten ja heidän omaistensa ei todellakaan tarvitse olla huolissaan. Kaikkea on tarjolla: lisätään hoitoa kodeissa sekä ympärivuorokautista hoitoa palvelutaloissa, helpotetaan lääkäriin pääsyä, huolehditaan hoitajamitoituksesta ja parannetaan omaishoitajien asemaa, muun muassa.

Valitettavasti totuus on toinen.

Kunnilla on jo nyt vaikeuksia järjestää vanhustenhoito; rahasta ja henkilökunnasta on pulaa, säästöleikkurit viuhuivat ja tehostamistoimet ovat arkipäivää. Se on johtanut tilanteeseen, jossa aivan liian huonokuntoisia vanhuksia on edelleen kotihoidossa, vaikka oikea paikka heille olisi ympärivuorokautinen hoitopaikka palvelutalossa.

Koronapandemian myötä yksinäisyys on valitettavasti monen kotonaan asuvan vanhuksen seuralainen, vaikka muuten terveys olisi kunnossa.

” Toivottavasti sote-uudistus ei johda siihen, että palvelut heikkenevät myös siellä, missä ne nyt toimivat.

Asiantuntijat odottavat kauhulla uusia aluevaltuustoja, jotka joutuvat priorisoimaan hyvinvointialueensa hoivapalveluja: miten tässä leikissä käy vanhustenhuollon?

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo sanoi Ylen Ykkösaamussa (18.1.) pelkäävänsä, että viime vuosina harjoitettu vanhusten hoivapalveluiden resurssivähennys jatkuu myös uusilla hyvinvointialueilla. Iso riski siihen on Topon mukaan olemassa, koska vanhusten edunvalvonta on viime kädessä heikkoa silloin, kun päätöksiä tehdään.

Suomessa on kuntia, joissa asiat on vanhustenhoidossa hoidettu hyvin.

Toivottavasti sote-uudistus ei johda siihen, että palvelut heikkenevät myös siellä, missä ne nyt toimivat. Sote-uudistuksessa on pauhattu 21 hyvinvointialueesta ja isommista hartioista, joille sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät. Rahan, henkilöstön ja kiinteistöjen lisäksi sinne siirtyvät myös resurssi- ja rahoitusongelmat, jotka eivät ratkea lupaamalla äänestäjille ruusunpunaisia unelmia ja kaikkea kivaa kaikille.

Vanhustenhoidossa on aikaisemminkin nähty poliitikoilta näyttäviä ulostuloja.

Muutama vuosi sitten yksityisissä palvelulaitoksissa paljastui väärinkäytöksiä. Poliitikkojen järkytys oli yllättävän syvää ottaen huomioon, että he ovat itse olleet kunnissa ulkoistamassa julkista vanhustenpalvelua yksityisille toimijoille – kustannussyistä. Valvonta petti. Tämän muistaen vanhusasiavaltuutetun huoli on helppo jakaa.

Vanhukset, eläkeikää lähestyvät ikäihmiset ja heidän omaisensa ovat merkittäviä äänestäjäryhmiä, ja he myös äänestävät.

Sen takia heille jaetaan myös lupauksia. Sote-uudistus hyvinvointialueineen osuu heihin, siksi poliitikkojen olisi syytä miettiä lupauksiaan tarkasti. Mikä on realistista ja mikä ei?

Nythän konkretiakysymykset ohitetaan sanomalla, että uudet valtuustot hoitavat hyvinvointialueen palveluverkoston rakennustyön.

Niinpä.

Aluevaltuustojen toimet näkyvät muutaman vuoden päästä kansalaisten elämässä kirkkaina: onko palvelutaso hyvää vai huonoa? Vanhustenhoitoon annettuja vaalilupauksia on syytä seurata erityisen tarkkaan – ja sen soisi koskevan myös lupausten antajia.