Pääkirjoitus: Koulujen, toisen asteen ja yliopistojen oltava auki aina, kun on mahdollista

Tutkimukset näyttävät etäkoulun huonot puolet, eikä kouluja pidä sulkea enää kertaakaan, ellei sulkemisen välttämättömyydestä olla täysin varmoja. Korona-aika jättää pitkäaikaisia jälkiä osaan koululaisista ja opiskelijoista.

Osa lukiolaisista on käynyt korona-aikana kaikkiaan kuukausia etäkoulua, ja yliopisto-opiskelijoista osa pahimmillaan yli vuoden. Se jättää heihin jälkiä ja aiheuttaa pahimmillaan vaikutuksia, jotka ulottuvat pitkälle elämään. Ei ole liioiteltua sanoa, että meillä kasvaa koronasukupolvi.

Akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro sanoi viikonlopun Ilta-Sanomissa, että koulujen ja yliopistojen pitää olla auki aina, kun se on mahdollista. Salmela-Aro on mukana tekemässä useita korona-aikaa ja koululaisten sekä opiskelijoiden hyvinvointia koskevia tutkimuksia. Niistä on saatu jo tuloksia, ja ne ovat osittain erittäin karuja.

Eniten Salmela-Aro on huolissaan lukiolaisista, sillä lukio on kovin rajattu aika nuoren elämässä. Itse oppimisen lisäksi lukiolaiset ovat iässä, jossa he alkavat irtautua kodista ja ystävien merkitys on suuri. Etäaikana ystävien tapaaminen ja sosiaalisten kontaktien luominen koulussa on mahdotonta.

Vaikka opettajat tekevät parhaansa ja lukiolaiset ovat erittäin taitavia digitaidoissa, ei etäopetus pysty samaan kuin luokassa läsnä oleva opettaja. Vuorovaikutus on erilaista. Sen tietää jokainen oman työpäivänsä aikana tunteja teams-kokouksissa viettävä.

Tietenkään kaikki eivät kärsi etäkoulusta, mutta tutkimukset näyttävät, että valtaosalle oppilaista etäopetus ei toimi. Salmela-Aro sanoo, ettei ole koskaan nähnyt niin suurta ääripäiden korostumista kuin nyt. Osa opiskelijoista nauttii työskentelystä omassa rauhassa, ja nuoret itse sanovat, että jos joku on ollut esimerkiksi koulukiusattu, etäopetus on varmasti suuri helpotus.

Yliopisto-opiskelijoista löytyy jo aikasarjaa tutkimuksista. Helsingin yliopiston opiskelijoiden syksyn ja kevään 2021 opiskeluintoa ja uupumista tutkineen kyselyn tulokset näyttivät, että opiskelijoiden psykologiset perustarpeet eivät täyty. Opiskelijat kaipaavat yhteisöllisyyttä. Heistä tuntuu, että heidän mahdollisuutensa vaikuttaa asioihin ovat rajalliset.

Eikä ihme. Jos on viettänyt vuoden yksin opiskelija-asunnossaan opiskellen, kenen tahansa voimavarat alkaisivat olla vähissä.

” Nyt syntyviä jälkiä korjataan vielä kauan.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen arvioi viikonloppuna, että kouluja ja päiväkoteja on suljettava, jos Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen uusin ennuste omikrontartunnan saavien määrästä toteutuu. OAJ:lta toivoisi näkemyksiä siihen, miten koulut voidaan pitää turvallisesti auki.

Voi olla, että omikronin vyöryessä Suomen yli, koululaisia ja opiskelijoita joudutaan taas siirtämään etäopetukseen – pahimmillaan koulut voivat sulkeutua jollain alueilla hetkeksi kokonaan.

Sen on oltava kuitenkin viimeinen mahdollinen toimi. Kun omikrontilanne helpottaa, koulut, toinen aste ja yliopistot on avattava niin pian kuin mahdollista. Nyt syntyviä jälkiä korjataan vielä kauan.

Jokaisen päättäjän mielessä pitäisi olla kirkkaana ajatus, että korona-aikanakin meidän on turvattava lapsille ja nuorille mahdollisimman normaalit elinolot ja yhteiskunta.