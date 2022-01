Pääkirjoitus: Yli puoli miljoonaa köyhää ratkaisevat soten onnistumisen Suomessa

Neljän vuoden päästä meillä saattaa olla jo uusi sote-järjestelmä, arvioi pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Voiko sen isompaa ja meitä kaikkia koskettavampaa asiaa olla kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen.

Silti vaali-innostus ei tunnu luissa ja ytimissä, ja äänestysprosentin ennakoidaan jäävän matalalle. Se voi hiukan latistaa vaalien historiallisuutta. Tosin ei EU-vaaleissakaan ole äänestysprosenteilla rehvasteltu, mutta Bryssel on kaukana, terveyskeskus lähellä.

Viikon päästä ratkeavissa aluevaaleissa äänestetään valtuutettuja, jotka päättävät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 21 hyvinvointialueella. Ne aloittavat vuoden päästä. Hoivavaltaa siirtyy kunnilta isommille hartioille kaikkialla muualla paitsi Ahvenanmaalla ja Helsingissä.

Niissä ei myöskään äänestetä.

Laimeahkosta kiinnostuksesta poliitikot saavat syyttää itseään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta eli sotea on vatkattu kuin Töölön sairaalassa lakanoita: vaihdetaan, pestään ja viikataan. Poliittisia intohimoja, valtataistelua ja omien etupiirien turvaamista on nähty niin paljon, että tavallisella kansalaisella on hämärtynyt, mistä tässä on kyse.

Nyt samat ”lakananvaihtajat”, ministerit ja kansanedustajat ovat ehdolla vaaleissa: jatkuuko sama taistelu vallasta ja rahoista valtuustoissa? Toivottavasti ei, koska jälki voi olla tuhoisaa.

Alueilla on nimittäin 700 000 pientuloista kansalaista, joille ainoa mahdollisuus on toimiva julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto.

He ovat hyvinvointialueiden pääasiakkaat.

Sairauksia, syrjäytymistä, mielenterveysongelmia, ihmisiä hankalien matkojen päässä, rahat loppu, ei nettiyhteyksiä, pankki ja posti ovat lähteneet jo aikoja sitten. Puolueet vakuuttavat yhdestä suusta terveyspalveluiden säilymistä, vaikka fyysisesti terveyskeskus voi kadotakin. Vaihtoehdoksi tarjotaan lääkäripalveluissa joustavuutta, liikkuvuutta ja uutta digitekniikkaa, joilla tavoitetaan kansalaiset.

Uudet tavat eivät näyttäydy kaikille köyhille ratkiriemukkaina ratkaisuina, jos digitaidoissa on puutteita ja palvelujen asiakasmaksut ovat ulosotossa.

Hyvinvointialueiden köyhyysaste eli pienituloisten määrä asukkaista voi olla ratkaiseva asia, kun tarkastellaan alueiden sote-palveluiden rahoituksen kestävyyttä. Maakuntavero ei ole monellakaan alueella järkevä vaihtoehto, jos mittarina pidetään väestön maksukykyä.

Todennäköisesti sote-rakennelma alkaa muuntautua kuin koronavirus.

Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja todetakseen, että neljän vuoden päästä hyvinvointialueita on huomattavasti vähemmän kuin 21. Alueille saattaa siirtyä myös valtion väliportaan hallintoa ja kunnilta vielä koulut.

Kun hartiat isonevat, voidaan katsoa myös verotusoikeutta uudestaan.

Kun seuraa aluevaalikampanjointia, on pakko kysyä, ovatko kaikki ehdokkaat ihan kartalla siitä, mistä asioista valtuustot hyvinvointialueilla päättävät. Bensan hinta, Euroopan unioni tai maahanmuutto eivät ole tulevien valtuutettujen edes välillisesti päätettävissä olevia asioita, ei vaikka sosiaalisen median postauksista voisi sellaisenkin kuvan saadakin.

Vaaliväittelyissä isoja aiheita ovat olleet terveydenhuollon palveluverkosto ja hoitajien palkat. Moni ehdokas ohittaa sosiaalipuolen asiat, siis lastensuojelun, huumeet, päihderiippuvuuden ja vanhusten palvelut. Ne kattavat kuitenkin puolet ellei enemmänkin tulevassa sote-järjestelmässä.

Tästä ja monesta muustakin asiasta ehtii vielä ehdokkaiden kanssa keskustella ennen vaalipäivää, ensi viikon sunnuntaita.

Jos missä niin tässä kannattaa vaikuttaa helpolla ja yksinkertaisella tavalla.

Äänestämällä.