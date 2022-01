Pääkirjoitus: Jos korona-aikana riitelemme yhteiskunnan rikki, sitten vasta vaikeuksissa olemme

Kun koronatoimien aiheuttamat ongelmat osuvat omaan elämään, on kovin vaikeaa katsella asioita muiden näkökulmasta. Pelkään, että meillä on koronan jälkeen yhteiskunta, jossa moni kokee, että juuri hänet uhrattiin koronatoimissa, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Olen jo pitkään miettinyt, mahdammeko riidellä yhteiskunnan rikki, ennen kuin olemme päässeet aikaan, jossa korona ei enää rajoita tekemisiä. Niin vahvoja mielipiteitä ihmisillä on siitä, miten asioita pitäisi hoitaa.

Viimeisin ja äärimmäisen hyvä esimerkki on etäkoulusta käytävä keskustelu. Se roihahti, kun sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila keskiviikkona illalla otti asian esille. Silmiinpistävää on, että onpa etäkoulun puolella tai sitä vastaan, molempia näkökantoja perustellaan lapsen edulla.

Etäkoulun vaikutuksia on ehditty tutkia ja tutkimukset ovat surullista luettavaa. Otetaan esimerkiksi Helsingin yliopiston tekemä tutkimus, jossa oli mukana yli 3 000 kouluikäistä helsinkiläistä. Tutkimuksessa selvitettiin koululaisten kouluhyvinvointia ennen koronaviruskriisiä ja sen aikana.

Tutkimuksen mukaan kouluhyvinvointi väheni 12–13-vuotiaiden ikäryhmässä 74 prosentilla ja parani 26 prosentilla. Vastaavat luvut 14–15-vuotiaiden ikäryhmässä olivat 84 ja 16 prosenttia.

Kun tähän päälle laitetaan torstaina julkaistu infektioasiantuntijoiden päättäjille suuntaama avoin kirje, jossa todettiin, että vaikka koulut suljettaisiin, tartunnat eivät tyrehtyisi, alan olla valmis mielipiteeni kanssa. Näillä tiedoilla en siirtäisi oppilaita etäkouluun.

On ihan reilua, jos nyt ajattelette, että näkemykseni on yksi muiden joukossa. Saan melkoisesti yhteydenottoja lukijoilta, ja heillä on vahvoja näkemyksiä siitä, mistä korona-asioista nyt pitäisi kirjoittaa. Kun kiteytän: yhden mielestä on jätetty ikäihmiset oman onnensa nojaan, toisen mielestä on hylätty lapset, ja kolmas kertoo, miten hallituksen koronarajoitukset ovat ajaneet yritystoiminnan tiukille ja hän on henkisesti loppu.

Tunnen jokaista kohtaan suurta sympatiaa. Kukin on omassa asiassaan oikeassa ja tilanne on varmasti raskas. Neljäs tekee ilmeisen kunnianhimoista excel-taulukkoa tartunta- ja sairaalaluvuista, ja siitä päätelmiä, mitä yhteiskunnassa on seuraavaksi tehtävä. Jos en aina allekirjoita hänen näkemyksiään, hän pahoittaa mielensä.

Nyt aletaan lähestyä aineksia, jotka tekevät keitoksesta täydellisen sotkun. Päätöksissä ja ihmisten mielessä menevät sekaisin epidemiologia ja politiikka, koska niiden pitäminen erillään tuntuu olevan lähes mahdotonta. Sitten olemme tilanteessa, jossa kuntosalit on suljettu, mutta baariin pääsee. Tai jos päädytään etäkouluun, niin yli 18-vuotiaat eivät pääse oppilaitokseensa, mutta voivat mennä päiväkaljalle.

Mikä olisi epidemiologisesti järkevää, voi olla poliittisesti mahdotonta.

Tämän kaiken päälle pitää lisätä vielä se, että ihmisten kyky sietää epävarmuutta on kovin erilainen. Osa väestä ei tunnu pääsevän yli siitä, että 80 prosentin rokotekattavuus ei riittänytkään, vaikka niin oli heidän mielestään ”luvattu”. Kyse oli sen hetken parhaasta tiedosta. Kukaan ei voi luvata, mikä rokotekattavuus riittää, koska emme varmasti tiedä edes sitä, miten pitkään rokotteen suoja kestää. Emmekä sitäkään, millaisia mahdollisia uusia virusvariantteja on tulossa.

” Ongelmissa olemme, jos meillä on koronan jälkeen katkerien ihmisten yhteiskunta.

Olen huolissani siitä, että kun korona-aika joskus on ohi, meillä on paljon ihmisiä, jotka kokevat, että juuri heidät uhrattiin koronatoimissa. Meidän on kovin vaikea katsoa asioita toisen näkökulmasta silloin, kun omat ongelmat kaatuvat päälle. Se on ymmärrettävää ja inhimillistä.

Selvää on, että osa ihmisistä on kokenut korona-aikana todella kovia ja kärsinyt tilanteesta. He, jotka monilla mittareilla ovat selvinneet huomattavasti helpommalla, eivät juuri osoita myötätuntoa tai näe omaa hyvää tilannettaan.

Ongelmissa olemme, jos meillä on koronan jälkeen katkerien ihmisten yhteiskunta.

Toistaiseksi vain muutama asia on varmaa: virus tekee kaikkensa levitäkseen mahdollisimman tehokkaasti ja kaikki pandemiat ovat jossain vaiheessa loppuneet.

Näiden kahden tiedon välissä meidän pitää elää.