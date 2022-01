Pääkirjoitus: Neuvostoliittoa nöyristelleet suomalaispoliitikot jättivät jälkipolville raskaan perinnön – näin se näkyy

Suomettumisen ajan vaikutuksista nykypäivän poliittiseen kulttuuriin tarvitaan lisätutkimusta, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Kylmän sodan Suomi -dokumenttisarja Ylellä on oivaa lähihistorian mätäpaiseiden puhkomista – parhaaseen katseluaikaan. Neuvostoliiton paine ja uhka näkyivät lähes kaikilla inhimillisen elämän alueilla, ja tuo puolittain itsenäisen Suomen ajanjakso ei ole mairittelevaa muisteltavaa.

Kirjailija Jari Tervon juontama dokumentti kertoo nöyristelystä, neuvostopropagandan yksipuolisesta syöttämisestä sekä suomettumisesta, joka tarkoitti Neuvostoliiton etujen puolustamista ja suurvallan tahtoon myöntymistä julkisesti tai hiljaisesti.

Dokumentin anti on tuttua meille 1970-luvulla eläneille, mutta ei tässäkään vielä ole aineksia varsinaiseksi totuuskomissioksi, jossa aikakausi käytäisiin asia asialta ja nimi nimeltä läpi.

Enemmän kyse on vetävästä viihteestä.

On hyvä, että verorahoilla toimiva julkisen palvelun laitos Yleisradio – 70-luvun neuvostopropagandan pahin levittäjä – käy itse aiheen kimppuun. Sitä on odotettu, mutta ehkä tämä ei vielä riitä Yleltäkään anteeksipyynnöksi journalististen periaatteiden unohtamisesta ja suoranaisten valheiden levittämisestä.

Suomettuminen ei syntynyt itsestään, tarvittiin henkilöitä, jotka kumarsivat syvään – jopa syvempään kuin Neuvostoliiton lähetystö Tehtaankadulla odotti. Nimiä dokumentissa on vähän. Presidentti Urho Kekkonen (1900–1986) on tietyllä tavalla helppo maali, koska hänet on jo ikonisoitu suomettumisen ajan henkiseksi isäksi. Kuten tutkijat sarjassa sanoivat, nöyristelyn ajasta on kulunut liian vähän aikaa, jotta perusteellinen aikakauden läpipeilaus voitaisiin aukottomasti tehdä.

Suomettuminen oli politiikan eliitin harrastus.

Kansa eli omaa elämäänsä.

Se näki Neuvostoliiton todellisuuden propagandan kyllästämän sumuverhon läpi, iloitsi neuvostourheilijoiden päihittämisestä, vei farkkuja ja sukkahousuja rajan yli, nauroi Helsingin Sanomien pilapiirtäjän Kari Suomalaisen oivalluksille ja pyyhkäisi lumet tai taittoi esiin puskevan ruohonkorren sankarihaudan hautakiveltä.

Jos idänsuhteiden arkkitehti, presidentti J.K. Paasikivi pysyi ylätasolla, hänen jälkeensä tulleille poliitikoille idänsuhteista tuli sisäpoliittinen lyömäase, jonka iskut tuntuvat vielä puolivuosisataa myöhemmin.

YYA-Suomi jätti perinnöksi henkisen painolastin, joka säteilee pitkään ja kauas, aktiivisesta unohtamisesta huolimatta. Pakkosyöttö ja poliitikkojen härski peli neuvostokortilla nostivat esiin politiikan vastaisuuden, joka näkyi ja näkyy passivoitumisena, hakeutumisena mukaan politiikan ulkopuolisiin liikkeisiin ja alhaisina äänestysprosentteina.

Suomettuminen kasvatti sukupolven, joka suhtautuu poliitikkoihin epäluuloisesti.

Mietin, miksi minun on epämukavaa katsoa toista Ylen kehuttua sarjaa politiikasta, Politiikka-Suomea. Kaikin puolin hienossa sarjassa poliitikot kertovat paineistaan ryöpytyksen keskellä, avoimesti ja tunteikkaasti. Suomettuneita valtapoliitikkoja viiden vuosikymmenen takaa on kiittäminen siitä, että poliitikko näyttäytyy edelleen, anteeksi vain, veronmaksajien rahoilla pelaavana, tarvittaessa valehtelevana valtapelurina.

Mielikuvasta ei tunnu pääsevän eroon kovin helpolla. Pelkkä suihkussa käynti ei riitä, kuten eräs kollega osuvasti kuvasi sukupolveni jaakobinpainia.

Voiko nykypoliitikkoihin luottaa enemmän kuin 1970-luvulla asioita hoitaneisiin?

Kysymykseen ei ole selvää vastausta.

Vieläkään.