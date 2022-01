Pääkirjoitus: Niinistön tyrmäys Putinin ”ukaaseille” meni Venäjällä laajasti läpi – tavallisille venäläisille välittyi tärkeä viesti

Venäjän uutistoimistot, lehdet ja radiot siteerasivat tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheen ydinkohtia varsin tarkasti, mikä on saavutus jo sinänsä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on saanut Suomessa ja maailmallakin jo paljon kiitosta poikkeuksellisen suorasanaisesta uudenvuodenpuheestaan.

Suomalaiselle suurelle yleisölle Niinistö teki selväksi ensinnäkin sen, että Ruotsin ja Suomen suvereniteettia eli itsemääräämisoikeutta on tosiaankin kyseenalaistettu nyt Euroopan unionin ”ulkopuolelta”.

Tässä kohtaa Niinistö ei maininnut Venäjää nimeltä, mutta viittaus Kremliin ja presidentti Vladimir Putiniin kävi ilmi muista kohdista.

– Venäjän joulukuussa esittämät ukaasit Yhdysvalloille ja Natolle... ovat ristiriidassa Euroopan turvallisuusjärjestyksen kanssa. Etupiirit eivät kuulu 2020-luvulle, Niinistö paalutti.

Jos Venäjä saisi ”turvatakuuvaatimuksensa” läpi, se tarkoittaisi paitsi Naton kaikkinaisen mahdollisen laajentumisen pysäyttämistä, niin myös Naton nykyisten itäeurooppalaisten jäsenmaiden puolustuksen alasajoa vuoden 1997 tasolle. Näin Venäjä saisi itselleen etupiirin, joka muistuttaisi kovasti entisen Neuvostoliiton etupiiriä.

Niinistön – ja ylipäätään Suomen kielenkäyttöön – ei kuulu julkisten ehtojen ja vastauhkausten asettaminen. Puheesta löytyy kuitenkin muistutus siitä, että vaatimalla Ukrainan aseellisen uhkailun kautta Naton laajenemiskieltoa Venäjä saattaa löytää edestään aivan toisenlaisen tapahtumaketjun.

Tässä kohtaa riitti, kun Niinistö toisti ääneen viestin, jonka hän on sanonut Putinille kulissien takana varmasti usein aiemminkin.

– Ja todettakoon taas kerran: Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme. Naton asia on niin sanottu avoimien ovien politiikka, jonka jatkuminen on Suomelle toistuvasti julkisestikin vahvistettu.

Venäjänkielisessä mediassa puhetta on siteerattu ydinkohtien osalta muun muassa Tassilla, Ria Novostilla, Interfaxilla, Vedomostissa, Kommersantissa, Izvestijassa, RT:llä, RBK:lla ja Eho Moskvyssä.

Niinistön alkujaan käyttämä venäläisperäinen ukaasi-sana on tosin korvattu joko vaatimusta tai uhkavaatimusta tarkoittavilla sanoilla. Syy on käytännönläheinen, sillä ukaasi on Venäjällä virallista lakitermistöä, kun taas suomen kielessä se on laajentunut tarkoittamaan ylipäätään vallanpitäjien vaatimuksia ja määräyksiä.

Kremlin propaganda tekee kaikkensa luodakseen mielikuvaa, jonka mukaan Nato valtaisi aggressiivisesti alueita Venäjän rajojen läheisyydestä jopa ilman kyseisten maiden ja kansojen omaa tahtoa. Tämän vyörytyksen keskelle on vaikea saada läpi toisenlaisia viestejä, mutta Niinistö näyttää siinä nyt onnistuneen.

Monia tavallisia venäläisiä hätkähdyttänee se, että maltillisesta kielenkäytöstään tunnettu Suomi tuomitsee näin suoraan Putinin toimet vääriksi. Samoin he havahtunevat siihen, että tähän asti tiukasti sotilaallisesta liittoutumattomuudestaan kiinni pitänyt Suomi ilmaisee nyt näin selvästi saattavansa itse hakea Naton jäsenyyttä.