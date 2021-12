Demokratian tila Yhdysvalloissa on huolestuttavan hauras.

Englantilainen lakimies John Winthrop johti vuonna 1630 joukon puritaaneja asuttamaan Massachusettsinlahden siirtokuntaa uudella mantereella. Winthrop sanoi seuraajilleen, että siirtokunnan tarkoituksena oli näyttää esimerkkiä: ”Meistä tulee kaupunki kukkulan laella, ja kaikkien ihmisten katseet kohdistuvat meihin.”

Vuorisaarnaan viittaava sanonta a City upon a hill jäi elämään osana amerikkalaista identiteettiä ja politiikkaa. Se viittaa Yhdysvaltoihin ihmiskunnan toivona, mallivaltiona, jota muut ihailevat ja jolla on erityinen tehtävä maailmassa.

Yhdysvallat ei tällä hetkellä ole mikään mallivaltio. Se on tuoreiden arvioiden mukaan taantuva demokratia, jossa on jo näkyvissä jopa varoitusmerkkejä sisällissodan syttymisestä.

Ajatuspaja International IDEA:n raportti kertoi hiljattain, ettei parlamentaarinen hallinto enää toimi kunnolla Yhdysvalloissa. Politiikantutkimuksen professori Barbara Walter puolestaan varoitti Washington Post -lehdessä, että Yhdysvallat on ”puolidemokratia”. Walterin mukaan amerikkalaispoliitikot käyttävät vallan tavoittelussa hyväkseen rotuun, uskontoon ja etnisyyteen perustuvia jakolinjoja tavalla, joka muistuttaa viime vuosien tapahtumia Ukrainassa, Norsunluurannikolla ja Venezuelassa.

Lue lisää: Tutkija maalaa synkän kuvan Yhdysvaltain kahtiajaosta: ”Olemme lähempänä sisällissotaa kuin kukaan meistä haluaisi uskoa”

Päättyvän vuoden järisyttävin päivä Yhdysvalloissa oli 6. tammikuuta. Loppiaisen tapahtumat liittovaltion vallan ytimessä Washington D.C:ssä jäivät historiaan: hyökkäys kongressitaloon oli vakava yritys estää demokratian toteutuminen. Se oli vallankaappaushanke, jota vaalit hävinnyt presidentti Donald Trump yllytti ja kannusti.

” Trumpilla on yhä edelleen vahva ote republikaanisesta puolueesta.

Trumpilla on yhä edelleen vahva ote republikaanisesta puolueesta. Suuri osa hänen kannattajistaan ei edelleenkään usko, että Joe Biden voitti presidentinvaalit. Tämä räikeä valhe iskee kansanvallan ytimeen horjuttamalla perusteettomasti luottamusta poliittiseen järjestelmään. Valtataisteluun on sumeilematta vedetty myös koronapandemia. Trumpin tukijat vastustavat hallintoa levittämällä rokotusten vastaista sanomaa – ja leikkivät näin miljoonien ihmisten terveydellä.

Lue lisää: Raportti: Yhdysvalloista tuli ensimmäistä kertaa taantuva demokratia – historiallinen käänne nähtiin Trumpin kauden loppumetreillä

Presidentti Biden ei ole onnistunut palauttamaan Yhdysvaltojen kunniaa. Poliittisten vastustajien lisäksi hän on joutunut taistelemaan koronapandemiaa ja ilmastonmuutoksen kiihdyttämiä sään ääri-ilmiöitä vastaan. Ne ovat osoittaneet, että hallinnolla on vain rajallinen kyky huolehtia kansalaisten turvallisuudesta.

Runoilija Amanda Gorman esiintyi Bidenin virkaanastujaisissa tammikuun lopulla. Hänkin viittasi Winthropin puheeseen otsikoimalla runonsa näin: The Hill We Climb –Kukkula, jolle me nousemme. Siellä jossakin kukkulan huipulla loistaa kaupunki, ihannevaltio, jota amerikkalaiset eivät vieläkään ole saavuttaneet.