Pääkirjoitus: Koronapandemia ei taitu rokotuspaikalla räyhäämällä

Kaikki ovat jo väsyneitä koronaan. Hoitohenkilökunta ansaitsee työrauhan eikä korona-ajanvarauksen ruuhkan aiheuttamaa pettymystä pidä räyhätä hoitajille. Se ei helpota kenenkään tilannetta.

Vuosi sitten näihin aikoihin odotettiin kiivaasti, että koronarokotukset pääsisivät alkamaan. Siinä vaiheessa huolena oli, saadaanko maahan riittävän paljon ja riittävän nopeasti rokotteita. Osastoilla terveydenhuollon henkilökunta oli taistellut koronan kanssa melkein vuoden.

Siitä hetkestä, kun rokotteita alkoi maahan tulla, niitä on pistetty vimmatusti. Jokainen rokotuspaikalla käynyt tietää, miten rokotus toimii kuin liukuhihnalta. Olkavarsi paljaaksi, pistos, kirjaukset ja vartti odottelua. Siinä se.

Loppusyksystä ajateltiin, että kun noin 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu, se riittää. Sitten olemme turvassa ja yhteiskuntaa voi avata. Oli karvas pettymys huomata, että ei se riittänytkään. Lukua pitää saada hilattua ylöspäin ja samaan aikaan alkoivat kolmannet rokotukset.

Rokottamaan on haalittu lisää väkeä: eläkkeelle jo lähtenyttä henkilökuntaa, muihin töihin siirtyneitä, opiskelijoita.

Samaan aikaan osastoilla taistellaan kasvavien potilasmäärien kanssa. Näissä töissä ei katsota, onko pyhäpäivä vai ei, hoitoa on tarjolla joka ikinen päivä, vaikka voimat varmasti ovat jo vähissä.

Siksi suuri kiitos kaikille terveyshuollon ammattilaisille. Teette arvosta työtä ja riskeeraatte oman terveytenne herkästi tarttuvan koronan kanssa.

Kaikille pitäisi olla itsestään selvää, että rokotuspisteillä ammattilaisille annetaan työrauha. Viikonloppuna Turusta kantautuneet tiedot häiriköinnistä rokotuspaikalla ovat surullista luettavaa. Onneksi poliisi toimi nopeasti ja henkilökuntaa uhkaillut henkilö saatiin kiinni.

Lievempää, mutta silti hoitajia häiritsevää käytöstä, nähtiin viime keväänä myös Helsingin rokotuspisteillä ja vartiointia piti tehostaa.

Korona-aikana on käyty kiivasta keskustelua hoitajapulasta, joka oli olemassa jo ennen koronaa. Nyt tilanne vain on entistä selvemmin näkyvissä. Esimerkiksi tehohoidon paikkojen niukkuudessa kyse on ennen kaikkea siitä, että hoitohenkilökuntaa ei ole riittävästi.

Helsingin Sanomat (27.12.) teetti gallupin, joka näytti, että 80 prosenttia vastaajista nostaisi hoitajien palkkoja työvoimapulan helpottamiseksi. Vain 45 prosenttia oli valmis kiristämään verotusta tämän takia.

61 prosentin mielestä ulkomaisen työvoiman tuominen olisi hyväksyttävä ratkaisu hoitoalan työvoimapulaan.

Päädytäänpä palkkaneuvotteluissa mihin tahansa ratkaisuun, jokaisen on omalla käytöksellään syytä varmistaa, ettei aiheuta hoitohenkilöstölle lisäpainetta. He tekevät jo työtään äärirajoilla – niin kertovat hyvin monenlaisista lähteistä tulevat tiedot. Jos korona-ajanvaraus on tukossa tai oman läheisen tilanne huolestuttaa, asia ei ratkea sillä, että räyhää hoitajalle. Yleensä se vain pahentaa tilannetta.

