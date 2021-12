Pääkirjoitus: Rajoitukset palasivat - kierteestä on päästävä

Kolmansien rokotusten tahtia pitää kiristää kaikin mahdollisin tavoin.

Hallituksen ministerit vaelsivat jälleen kerran Helsingin Säätytalolle tiistai-iltana. Edessä odottivat taas vaikeat päätökset. Kohta kaksi vuotta kestäneen pandemian aikana tämä on toistunut tuskallisesti kerta toisensa jälkeen.

Samanlaisia päätöksiä hallitukset ovat joutuneet tekemään Euroopassa ja kautta maailman. Koronavirus on osoittautunut paljon kuviteltua vaikeammaksikin vastustajaksi. Se muuntautuu ja lähtee aina jossain uuteen nousuun, kun on hetki ehditty hengähtää. Nykymaailmassa virus kiertää käsittämättömällä nopeudella.

Virusmuunnos omikron löydettiin vain muutama viikko sitten Etelä-Afrikassa mutta leviää nyt jo voimalla Suomessa. Se on aikaisempia versiota tarttuvampi. On vain toiveita siitä, että sen aiheuttama tauti ei olisi yhtä vakava.

Suomessa valtavirusmuunnos on ollut kesällä maahan tullut deltamuunnos. Sitä pidettiin jo tarpeeksi pahana. Nyt pelikenttä menee täysin uusiksi.

Tilanne on hankala. Kolmas rokotekierros on alkanut. Sen uskotaan antavan entistä paremman suojan myös omikronmuunnosta vastaan.

Rokotusten tahtia pitäisi kiristää kaikin mahdollisin keinoin. Tähän tarvitaan myös työterveydenhuollon apua. Tällä tavalla saataisiin uusia käsiä rokottamaan.

Rajoitukset voivat nyt olla välttämättömiä sinä aikana, kun rokotuksista odotetaan apua. Niihin on jouduttu turvautumaan jälleen kautta Euroopan. Kovimpiin toimiin on ryhdytty Itävallassa, jossa on päätetty paitsi joulua edeltäneestä uudesta täyssulusta myös rokotepakosta. Tästä on puhuttu myös Saksassa. On toivottavaa, että Suomessa tällaisiin keinoihin ei olisi koskaan tarvetta turvautua.

On myös toivottavaa, että nyt määrättävät uudet rajoitukset Suomessa jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Taloudelliset syyt mainitaan usein. Rajoituksista kärsivät erityisesti matkailu- ja ravintola-ala sekä tapahtuma-ala.

Taloudellisten vaikeuksien vuoksi rajoitukset aiheuttavat myös henkisiä vaikeuksia. Monet ovat joutuneet luopumaan rakkaista harrastuksistaan. Ihmiskontaktit ovat vähentyneet. Olisi tärkeää, että edes jonkinlaiseen normaaliin päästäisiin takaisin.

Erityisesti nuoret ovat kärsineet koronakurimuksesta kohtuuttomasti.

Olisi kaikkien etu, että ministerien ei enää kertaakaan tarvitsisi istua yömyöhään miettimässä taudin uhkaa.

Kahden vuoden aikana on saatu paljon uutta tietoa. Sitä pitäisi nyt käyttää hyväksi, jotta mahdolliset uudet aallot saataisiin torjuttua jo ennen kuin ne pääsevät iskemään suuriin ihmisjoukkoihin.

Joskus tämän oravanpyörän on pysähdyttävä.