Pääkirjoitus: Nuorten kunnon laskusta on kaikkien syytä kiinnostua – osalla huono kunto voi vaikuttaa jo arjen jaksamiseen

Kyse ei ole vain yksilöiden ongelmasta, sillä pidemmän päälle vaikutukset näkyvät laajasti yhteiskunnassa.

Peruskoululaisten ja varusmiesten kunnosta saatiin keskiviikkona uusia tuloksia, eivätkä ne ole kummassakaan ikäluokassa mukavaa luettavaa. Paremminkin päinvastoin, tulokset ovat huolestuttavia.

Lasten ja nuorten kuntoa mittaavan Move!-seurannan tulokset näyttävät, että noin 40 prosentilla 5. ja 8. luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Erityisesti keskivartalon lihaskunto on heikentynyt edellisvuoteen verrattuna.

Move!-seuranta näytti myös, että tuloksissa on paljon alueellista vaihtelua. Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulokset ovat esimerkiksi Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella valtakunnallisia tuloksia parempia, kun taas Lapin, Kainuun ja Satakunnan tulokset ovat koko maan tuloksia heikompia.

Syitä tuloksiin on varmasti monia. Koronan vaikutusta on vaikea arvioida tarkasti, koska se vaikuttaa montaa kautta. Se tiedetään, että etäkoulu vähensi myös oppilaiden askelmääriä selvästi.

Syitä liikkumattomuuteen on paljon muitakin. Esimerkiksi pienemmillä paikkakunnilla tai siellä, missä etäisyydet ovat suuria, koulukyyti voi viedä koululaisen päivästä suuren osan. Kymmenien kilometrien matkaa ei tietenkään voi lähteä pyöräilemään. Samoin pienemmillä paikkakunnilla voi olla vähemmän harrastusmahdollisuuksia tai esimerkiksi saman lajin harrastajia ei löydy riittävästi, että saadaan joukkue kasaan.

Koulu voi osaltaan auttaa ratkaisemaan ongelmaa, mutta vain koulun huoleksi asiaa ei voi jättää. Kyse on paljon elämäntavasta, jossain määrin myös harrastusten kalleudesta. Vanhempien kannattaisi innostaa liikunnan pariin arjessa kaikin mahdollisin keinoin. Lasten ja nuorten kannattaa antaa kulkea itse harrastuksiin aina kun se on mahdollista. Suomessa on nimenomaan ylpeilty – syystä – sillä, että lasten on turvallista kulkea täällä yksin.

Samaan aikaan Move!-tulosten kanssa kerrottiin varusmiesten kunnosta. Vuonna 2021 varusmiesten kestävyyskunto on mittaushistorian toiseksi huonoin. Juoksu ei kulje entiseen malliin, ja varusmiesten paino on reippaassa nousussa.

” Esimerkissä on voimaa.

Tuloksia ei voi ohittaa yksilöiden ongelmana, sillä luvut eivät tiedä pidemmän päälle hyvää suomalaisten terveydelle. Huono kestävyyskunto ja heikko lihaskunto sekä ylipaino altistavat monille sairauksille: esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksille, kakkostyypin diabetekselle ja sydän- ja verisuonitaudeille. Vaikka sairauteen asti ei mentäisikään, on tavattoman surullista, että liikkumattomuus voi jo vaikeuttaa lasten arjessa jaksamista.

Jokaisen, jonka lähipiirissä on lapsia ja nuoria, kannattaa kannustaa heitä liikkumaan. Aina ei tarvita ohjattua liikuntaa, vaan lapsen leikit ja kaikki fyysinen touhuaminen on hyvästä.

Aikuinen voi itse lähteä mukaan liikkumaan, sillä liikunta tekee oikein hyvää aikuisillekin. Lisäksi esimerkissä on voimaa ja sanoilla enemmän uskottavuutta, jos itsekin liikkuu.