Hallitus ja terveysviranomaiset ovat viime päivinä käyneet omituista arvovaltakiistaa siitä, miten koronaa tulisi uudessa tilanteessa torjua. Nyt on aika laittaa riidat syrjään ja toimia päättäväisesti, että kolmas rokotekierros saadaan pian käytiin ja omikronvarianttia hidastettua mahdollisimman paljon.

Hallitus neuvotteli tiistaina viisi tuntia keinoista, joilla pahenevaa epidemiatilannetta yritetään saada uudelleen hallintaan. Muutaman viime viikon aikana on nähty erittäin suuria tartuntalukuja, ja sairaalat alkavat täyttyä. Nyt ollaan jo yli sen rajan, jota perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on pitänyt tehohoidon täyttymisen osalta kriittisenä.

Kiuru asteli tiistaina illalla median eteen, sillä pääministeri Sanna Marin (sd) osallistui Säätytalossa pidettyihin neuvotteluihin etänä flunssan vuoksi.

Hallitus on Kiurun mukaan varsin yksimielinen tarvittavista toimista. Hänen termeillään ”tilannekuva on jaettu ja tahtotila on hyvä”.

Tahtotilan onkin syytä olla hyvä, sillä nyt myös EU patistaa Suomea toimimaan. Terveyskomissaari on ilmaissut Kiurulle, että Suomi on kolmansissa rokotuksissa monia muita EU-maita jäljessä. EU on myös huomioinut, että Suomi testaa ja jäljittää varsin vähän ja tähän haluaa muutosta. Ei ole kauaakaan siitä, kun hallitus nimenomaan päätti koronatilanteen ollessa parempi vähentää testausta ja jäljitystä. Nyt suuntaa jälleen muutetaan.

Hallituksen kuuluisa tahtotila on nyt, että Suomen pitää edistää kolmansia rokoteannoksia nopeasti. Samoin hallitus haluaa, että alueet ottavat tiukimman mahdollisimman tartuntatautilain kannan. Se tarkoittaa esimerkiksi rajoituksia erilaisten tilaisuuksien kokoontumismääriin. Koronapassilla rajoituksista voi vapautua.

Tässä hallitus toimii järkevästi. Rajoituksista vapautuminen koronapassilla ohjaa ihmisiä ottamaan rokotuksia, sillä rokotekattavuus nousee luvattoman hitaasti. On edelleen olemassa suuri joukko ihmisiä, jotka eivät jostain syystä ole ottaneet rokotetta.

Tärkeintä olisi, että hallitus saisi vauhtia kolmansiin rokotteisiin. Hallituksen ja viranomaisten keskinäinen sapelinkalistelu näyttää omituiselta tilanteessa, jossa tartuntaluvut nousevat ja uusi variantti saapuu Suomeen milloin tahansa.

Jos näkemyksissä on eroja tai on olemassa arvovaltakiistoja, ne pitää selvittää myöhemmin.

Nyt on tärkeintä toimia.

” Riidat on syytä laittaa syrjään ja käyttää kaikki mahdolliset keinot siihen, että epidemiatilanne saadaan paremmaksi.

Riidat on syytä laittaa syrjään ja käyttää kaikki mahdolliset keinot siihen, että epidemiatilanne saadaan paremmaksi. Lisäksi pitää käydä uuden omikronvariantin vastaiseen taisteluun täydellä teholla. Jos se vaatii uusia rajoituksia, niitä on laitettava alueilla toimeen. Tärkeintä on, ettei hukata yhtään aikaa.

Virus on näyttänyt nopeutensa ja voimansa. Se ei jää odottelemaan, että Suomessa saadaan rivit suoraksi ja ollaan jossain vaiheessa valmiita. Meidän pitää olla valmiita hyvin pian ja käyttää kaikki käytettävissä olevat keinot.