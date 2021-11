Pääkirjoitus: Kolmansien rokotusten valmistelussa ei ole varaa hidastella

Poliitikot kiirehtivät kolmatta koronarokotetta, mutta lopullisen päätöksen tekevät rokotusasiantuntijat. Jos he näyttävät vihreää valoa kolmannen rokotteen antamisesta kaikille, rokotusten pitää alkaa heti.

Suomessa on viime päivinä käyty kiivasta keskustelua kolmansista koronarokotteista. Moni maa tekee nyt päätöksiään ja osa rokottaa jo täyttä vauhtia. Suomen uusin asia on se, pitäisikö kolmansia rokotuksia nopeuttaa. Mielipiteitä on esitetty puolesta ja vastaan tilanteessa, jossa koronatartunnat ovat nousseet uuteen ennätykseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi Iltalehdelle (19.11.), että hallitus haluaa kolmannen rokotuksen nopeasti kaikille.

Kiurun mukaan strateginen painopiste on siirrettävä nyt siihen, miten vähennetään koronavirustapauksia ja tautitaakkaa, jotta ihmiset sairastuisivat koronaan mahdollisimman vähän, eivätkä saisi vakavaa koronavirustautia. Hallitus aikoo siis päivittää rokotusstrategiansa.

Rokotuskattavuus on yli 80 prosenttia, ja tilannetta pitää miettiä nyt uudelleen.

Koronavirustartunnat ovat edelleen vahvassa nousussa – tilanteessa, jossa testausta on vähennetty – ja sairaalat siirtelevät kuormitustilanteessa potilaita sairaasta toiseen. Asiantuntijat arvioivat Ilta-Sanomille (21.11.), että Suomen viides korona-aalto uhkaa huipentua jouluna.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoo viisaasti, että rokotuksista puhuttaessa on tärkeä tehdä ero lievän ja vakavan tautimuodon välille. Rokotuskaan ei estä saamasta lieväoireista tartuntaa, mutta se estää vakavan tautimuodon erinomaisesti.

Siksi nykytilanteessakin tärkeintä olisi, että rokottamattomat kävisivät ottamassa ensimmäisen ja toisen rokotteen, koska heidän riskinsä päätyä sairaalahoitoon on valtavasti suurempi kuin rokotetuilla.

Hallitus haluaa nyt kolmansilla rokotteilla hillitä epidemiaa. Kiuru muistuttaa kansainvälisten tutkimusten osoittavan, miten kolmas rokotus moninkertaistaa suojan. Epidemiatilannetta on saatu kolmannella rokotuksella hillittyä esimerkiksi Israelissa.

Kolmatta rokotetta annetaan nyt yli 60-vuotiaille ja riskiryhmäläisille.

Rokotteen antaminen kaikille ei ole hallituksen päätettävissä, vaan siitä päättää THL:n alainen Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR), joka on luvannut päätöksiä joulukuun alussa. Kiurun toive on, että päätös tulisi mahdollisimman nopeasti. Tähän on syytä yhtyä.

Tällä kertaa rokottaminen ei jää ainakaan siitä kiinni, että rokotteita ei olisi maassa riittävästi.

Sillä aikaa kun KRAR:n asiantuntijat miettivät kolmannen rokotteen terveyshyötyjä ja rokotusten ajoittamista parhaan suojan saamiseksi, hallituksen ja viranomaisten on syytä tehdä oma pohjatyönsä valmiiksi. Koronapassin ja maskisuositusten kanssa hidasteltiin, nyt siihen ei ole varaa.

Jos KRAR sanoo, että kolmas rokote kannattaa antaa kaikille, selvitysten pitää olla tehtynä ja suunnitelmien valmiit. Silloin rokottaminen päästään aloittamaan heti.