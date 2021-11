Pääkirjoitus: Paine rokottamattomia kohtaan kasvaa – yhteiskunnan jakolinja voi käydä vielä kalliiksi

Korona on Suomessa rokottamattomien pandemia. Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista, ja se on hyvä asia. Ihmisen pitää kuitenkin ymmärtää, että jos hän ei rokotetta ota, sillä on vaikutuksia myös muille ihmisille ja yhteiskunnalle.

Koronatartunnat nakuttavat uusia päiväkohtaisia ennätyksiä, ykkös- ja kakkosrokotteen antamisvauhti hiipuu selvästi, sairaalat siirtelevät kuormitustilanteissa koronapotilaita toisilleen ja rajoitukset kiristyvät.

Onneksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi Iltalehdessä (19.11.), että hallitus haluaa kolmansien rokotusten antamiseen vauhtia.

Samaan aikaan meillä on valtava määrä – satojatuhansia – ihmisiä, jotka ovat päättäneet olla ottamatta koronarokotusta. Siitä huolimatta, että kyseessä on selvästi rokottamattomien pandemia. Sairaalahoitoon joutuneista rokottamattomia on noin 70 prosenttia.

Lukujen valossa rokottamattomuuden riskit ovat ilmiselvät. Rokottamattomilla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 19-kertainen riski joutua osastohoitoon ja 33-kertainen riski joutua teho-osastolle.

Miksi osa ihmisistä ei silti ota rokotetta? Syitä on yritetty etsiä monesta suunnasta. Yksi pelkää rokotteen sivuvaikutuksia, toinen ei saa aikaiseksi – mitä ei voi muuta kuin ihmetellä, sillä rokotuspaikkoja ja pop up -pisteitä on ollut helposti saavutettavissa. Kolmas ajattelee, ettei rokotus ole itselle tarpeellinen, ja joku uskoo salaliittoon. Piikkikammoisiakin on.

Media on pitkin syksyä haastattelut nuoria ja nuoria aikuisia, koska ikäryhmän rokotusluvut laahasivat perässä. Vastauksissa kuului usein, ettei koronan ajateltu olevan itselle vaarallinen: lähipiirissä ei ollut yhtään sairastunutta ja taudin uhka tuntui kaukaiselta.

Tässä ajatusmallissa unohtuu, että vaikka itse selviäisi koronasta helpolla, saattaa olla lenkki ketjussa, jonka päässä ikäihminen kuolee.

Suomessa rokotusten ottaminen on vapaaehtoista ja niin länsimaisessa demokratiassa kuuluukin olla. En mitenkään näe, että päätyisimme Itävallan malliin. Itävallassa tulee voimaan yleinen rokotuspakko helmikuusta alkaen.

Suomessa on keskusteltu kovasti myös siitä, pitäisikö hoitohenkilökuntaa vaatia ottamaan koronarokote. Itse kysyisin toisin päin. Jos ihminen ei halua ottaa rokotetta yleisvaarallista tartuntatautia vastaan, vaikka työskentelee terveydenhoidossa tai hoitaa ikäihmisiä, onko hän oikeassa työssä? Rokotuskattavuuteen asialla ei juuri olisi vaikutusta, mutta on vaikea ymmärtää, miksi osa hoitohenkilökunnasta ei usko rokotteisiin. Varsinkin, kun todisteet rokotusten toimivuudesta ovat selviä.

Vielä suurempi keskustelu on se, mikä on ihmisen vastuu toiminnastaan. Suomalaisessa terveydenhoitomallissa kaikki hoidetaan. Se on erinomainen asia. Täällä ei kysellä, oletko omalla toiminnallasi aiheuttanut tilanteen. Ei vuosikymmeniä tupakoineelta keuhkosyöpäpotilaalta eikä koronarokottamattomalta, joka päätyy tehohoitoon.

Kaikki hoidetaan.

Yksilö tekee valintoja, ja yhteiskunta kantaa näiden valintojen seuraukset ja tarjoaa hoidon. Koronaviruksen kanssa ihmisen pitää miettiä omien valintojensa seurauksia ja sitä, missä määrin yksilö on vastuussa muista. Jos tätä ei mieti, sanotaanko näin, että pitäisi totisesti miettiä.

Jo nyt on nähtävissä, miten yhteiskunta jakautuu rokotettuihin ja rokottamattomiin. Se ei ole hyvä asia, mutta johonkin pisteeseen asti se on ymmärrettävää. Ihmiset ovat kyllästyneet koronaan. Rokotettukaan ei voi olla varma, ettei hän tautia saisi, mutta vakavimmilta tautimuodoilta rokote suojaa tehokkaasti.

Vaikka rokottamaton miten perustelisi asiaa itselleen, siitä ei pääse mihinkään, että hänen valinnoillaan on vaikutuksia muille ihmisille. Sairaalat täyttyvät, hoitojonot pitenevät, rajoitukset kiristyvät, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Yksilö on vapaa päättämään, mutta hänen pitää sietää päätöksensä arvottaminen ja arvostelu. On selvää, että paine rokottamattomia kohtaan kasvaa.