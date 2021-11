Pääkirjoitus: Keskenään toraileva Sanna Marinin hallitus uhkaa menettää toimintakykynsä

Hallituksen uskottavuus on koetuksella, jälleen kerran.

Minne Sanna Marinin hallitus on matkalla? Jatkuva riitely uhkaa jo hallituksen toimintakykyä.

Pitkissäkin parisuhteissa sinnitellään, vaikka puolisoiden sukset menevät välillä pahasti ristiin. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksessa sukset tuntuvat olevan ristissä koko ajan – ainakin mediajulkisuuden perusteella. Ei asiaa, ettei siitä tehtäisi elämää suurempi ideologinen kysymys.

Silti hallitus on pystyssä, vaikka perinteistä ja sosiaalista mediaa seuraamalla voisi päätyä arveluun, että hallituksen päivät ovat luetetut – millä hetkellä hyvänsä.

Kun hallitus aloitti 2019, sille ei ennustettu pitkää ikää.

Eduskuntavaaleissa rökäletappion kokenut keskusta kipuili sekä vaalitappiotaan että pitkin hampain tapahtunutta lähtöään hallitukseen. Profiilia nostettiin vähän joka asiassa, ja hallituskumppani vihreät oli usein kritiikin maalina. Vihreät puolestaan on ampunut arvostelua keskustan lisäksi myös Sdp:n suuntaan. Jopa pääministeri itse on ollut ryöpytyksessä, kun vihreät arvostelivat ilmastotoimien hitautta.

Kun tähän lisätään vielä kolmen puolueen sisäiset linjaristiriidat ja irtiotot, hallituksen vaikeaa taivalta ei tarvitse ihmetellä.

Hallitus on kuitenkin pystynyt hoitamaan koronapandemiaa hyvin, ja muitakin hallitusohjelman mukaisia päätöksiä ja kompromisseja on toki saatu aikaankin. Pandemia tietyllä tavalla pelasti hallituksen yhtenäisyyden, mutta nyt kun hallituksen pöydälle nousee muitakin asioita, toimintakyky on taas koetuksella.

Hallituksen sisäiseen kipuiluun on monia syitä. Keskustan ja vihreiden kannatus matelee pohjalukemissa, ja nyt kannatuskato mielipidekyselyissä vaivaa myös Sdp:tä. Valovoimaisen pääministerin sädekehä ei kannatellut puoluetta koko hallitustaipaleen läpi, ja se vaikuttaa harmittavan ennen kaikkea pääministeriä itseään.

Lisäksi ympäristötoimista ja velkaantumisen hoidosta on ideologisia näkemyseroja, mutta ehkä tärkein hallituksen toimintakykyyn vaikuttava asia on se, että koalitiosta puuttuu vahva, päätöksiin pystyvä sisäpiiri. Lähihistoriasta tunnetaan vahvoja kaksikkoja: Esko Aho ja Iiro Viinanen tai Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö ja miksei Jyrki Katainen ja Jutta Urpilainenkin.

Hallituksen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) kummeksuu Helsingin Sanomien (6.11.) haastattelussa hallituskumppaneiden touhuja. Hänen mielestään ongelmat pitäisi ratkaista hallituksen sisällä, ei julkisuudessa.

Henrikssonin näkemyksen kanssa voi olla samaa mieltä.

Nyt jos koskaan tarvitaan toimintakykyistä hallitusta luotsaamaan Suomi pandemian jälkeiseen aikaan, mutta hallituksen ministerit käyttävät etsikkoaikansa kumppaneidensa rökittämiseen.

Finanssikriisin jälkeen Suomi jäi vuosiksi matalan kasvun ikeeseen, samanlaiseen kehitykseen tällä julkisen talouden velkaantumistahdilla ei ole varaa. Siksi on tärkeää, että hallitus löytää yhteisen sävelen ja tahdin. Jos sitä ei löydy, täytyy etsiä muitakin vaihtoehtoja kuin loputonta uhoamista julkisuudessa.

Sanna Marin saattoi jo ehkä antaa merkkejä tulevasta pohtimalla Helsingin Sanomien haastattelussa, että kokoomuskin voisi sopia Sdp:lle hallituskumppaniksi, jos yhdistäviä tekijöitä löytyy tarpeeksi. Lausunnon voi lukea – halutessaan – piikiksi keskustalle.