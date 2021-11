Pääkirjoitus: Frendit, Stalin, Mao, Trump – nostalgia on vaarallinen ase väärissä käsissä

Elämme keskellä nostalgian vyöryä. Menneen romantisoinnista saa toimivaa retroviihdettä, mutta yhteiskunnallisia ongelmia siitä ei ole ratkaisemaan, kirjoittaa vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Mummulassa 1970-luvulla oli aina kukkea kesä, kauppa-autosta ostettu Roope Ankan rahat -karkkipussi taskussa ja ahomansikat heinänkorressa.

Paitsi että tämä ei ole totta: usein oli tylsää ja harmaata ja moni asia pelotti. Lapsena läheisten äkkikuolema ja auringon sammuminen, vanhempana happosateet, ydinsodan uhka ja se, että elämä on toisaalla.

Niitä en kuitenkaan aktiivisesti muista, vaan vuosikymmenten silottaman kiiltokuvan. Menneisyys on kietoutunut nostalgian kullanpunervaan verhoon, muuttunut paremmaksi maailmaksi, jota voi välillä vähän haikailla.

Nostalgian kaunistamat henkilökohtaiset muistot ovat tavallisia eikä nostalgiassa itsessäänkään ole mitään uutta. Tutkija Antto Vihma kirjoittaa tuoreessa kirjassaan Nostalgia – teoria ja käytäntö (Teos 2021), että vaikka itse termi syntyi 1600-luvulla tarkoittamaan sairaalloista koti-ikävää, kaipuuta menneeseen tai menetettyyn on koettu todennäköisesti aina.

Mutta nykyinen nostalgiavyöry on vertaansa vailla.

Kohtaamme sen tuottamia ilmiöitä ja tuotteita kaikkialla. Populaarikulttuuri ammentaa jatkuvalla soitolla menneistä vuosikymmenistä, vanhat biisit soivat mainoksissa ja soittolistoilla, muoti on milloin kasaria, milloin ysäriä. Vihma nostaa esiin sosiaalisen median, joka muistuttamalla muutaman vuoden takaisista kuvista tai tapahtumista nostalgisoi jo lähimenneisyytemmekin.

Mennyttä aikaa voi fanittaa, vaikka siitä ei olisi omakohtaista kokemusta. 1990-luvun hittisarja Frendit on nauttinut kulttimainetta myös nykynuorten parissa, vaikka he ovat syntyneet reippaasti sarjan lopettamisen jälkeen. 1970-luvun suursuosikki Pieni talo preerialla pyörii yhä – ja se glorifioi jo valmistuessaan uudisraivaajien elämää lähes sadan vuoden takaa.

Harva 50- tai 60-luvun sisustustyylistä viehtynyt on itse elänyt kyseiset vuosikymmenet.

Nostalginen viihde ja kulttuuri tarjoavat useimmiten hauskoja retroretkiä tai lämminhenkistä todellisuuspakoa – ja kukapa ei sellaista välillä kaipaisi. Agatha Christie -dramatisoinnit tai Melukylän lasten maailma ovat leppoisa turvasatama, kun kaipaa hengähdystä hälyisestä nykyhetkestä.

Mutta nostalgia on myös vahva poliittinen voima. Kaikenlaiset poliittiset suunnat ovat maailman saatossa hyödyntäneet menneisyyden kaipuuta. Lähivuosilta tutuin on Donald Trumpin Make America Great Again -kampanja, Suomessa perussuomalaiset kaipasivat vaalilauseessaan Suomea takaisin. Brexitin kannattajien mielissä siinsi ajatus Britannian valtavuosista, jolloin kaikkivoipaa maailmanvaltaa eivät Brysselin byrokraatit määräilleet.

Yhdistyneeseen Saksaan pettyneet muistelevat kaihoilla DDR-aikoja ja Venäjällä Stalinia kaivataan taas avoimesti. Omanlaistaan poliittisista nostalgiaa ovat myös taannoin suositut Che Guevara tai Mao-paidat – joissa heidät on nostettu kritiikittä viileiksi pop-hahmoiksi.

Poliittisessa tarkoituksessa populistisesti hyödynnetty nostalgia on väkevä väline. Se näyttää menneen yksinkertaistaen ja unohtaa sen ongelmat. Kultaantuneiden lapsuudenmuistojen tapaan se esittää kuvitellun menneisyyden ehjänä, hallittavana ja ymmärrettävänä. Siten se on houkuttava vaihtoehto monimutkaiselle, ääripäistyneelle ja nopeasti muuttuvalle nykymaailmalle.

Nostalgia on myös monen salaliittoteorian käyttövoima.

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, miksi nostalgia vetoaa ihmisiin. Siihen perustuva mainonta, viihde tai politiikka toimivat, koska ihmisillä on sille aito tarve. Monen kokemus nopeasti muuttuvasta maailmasta on pelottava, epävarma ja toivotonkin. Kelkasta putoamisen tunnetta ei pidä väheksyä tai sivuuttaa, sillä toimiva yhteiskunta tarvitsee taakseen myös heidät.

Nostalgia on kuitenkin huono väline maailman muuttamiseksi paremmaksi.

Monimutkaiset ongelmat eivät ratkea tuijottamalla peräpeiliin ja kaipaamalla aikaa, jota ei koskaan ollutkaan tai jota ei ainakaan sellaisenaan voi palauttaa. Kaihon sijasta tarvitaan sen vastakohtaa: järkkymätöntä tulevaisuudenuskoa. Se ei tarkoita sokeaa eteenpäin katsomista, ihmisen on ymmärrettävä historiansa ja opittava siitä.

Mutta menneeseen takertumisesta ei ole meitä pelastamaan.