Erityisen ongelmallisia ovat syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä.

Helsingin Sanomien 16. joulukuuta 2017 julkaisema selvitys puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta ja sen jälkeen julkaistavaksi suunniteltu artikkelikokonaisuus vievät oikeuteen kaksi lehden toimittajaa ja yhden toimituksen vt. esihenkilön. Syyttämispäätöksen teki apulaisvaltakunnansyyttäjä.

Rikosnimikkeet ovat turvallisuussalaisuuden paljastaminen ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritys. Jos oikeus katsoo journalistit syyllisiksi, heitä uhkaa vähintään neljän kuukauden ja enintään neljän vuoden vankeusrangaistus.

Toimittajat kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Lehden mukaan kaikki artikkelin tiedot olivat selvitettävissä julkisista lähteistä. Poliisi on puolestaan esitutkinnassa todennut, ettei toimitus ole hankkinut tietojaan lainvastaisilla keinoilla.

Suomessa oli loppuvuodesta 2017 valmisteilla sotilas- ja siviilitiedustelulakien uudistus. Sen hyväksyminen edellytti perustuslain muutosta. Lakipaketti vietiin läpi nopeutetussa menettelyssä. Puolustusvoimat ja suojelupoliisi saivat merkittäviä lisävaltuuksia, joiden pelättiin rajoittavan perusoikeuksia.

Vankeusrangaistuksen uhka työtään tehneille ja yleisen edun kannalta merkittävää asiaa selvittäneille journalisteille on ennennäkemätön isku sananvapautta vastaan. Se asettaa Suomen samaan sarjaan sellaisten valtioiden kanssa, joihin suomalaiset eivät ole tottuneet maataan rinnastamaan.

Tapaus on myös kansainvälisesti poikkeuksellinen. Kansainvälinen lehdistöinstituutti IPI vaati perjantaina syyttäjää luopumaan kaikista syytteistä journalisteja vastaan. ”On järjetöntä ja mahdotonta hyväksyä, että Suomen kaltaisessa eurooppalaisessa demokratiassa työskenteleviä toimittajia uhkaa vankeus siitä, että he tekevät työtään ja kirjoittavat yleistä etua kiinnostavasta aiheesta”, kirjoitti pääjohtaja Barbara Trionfi IPI:n tiedotteessa.

Erityisen kriittisesti on syytä arvioida syytettä turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä: artikkeleista, joita HS ei koskaan julkaissut. Journalisteilla on rikkumaton oikeus tutkia mitä tahansa aihetta – etenkin jos kysymys on yhteiskunnallisesti painavasta asiasta. Ratkaisevaa on julkaisukynnyksen ylittäminen. Jos paljastamisen yritys voi johtaa tuomioon, kyse on käytännössä ennakkosensuurista.

Oikeuskäsittelystä on tulossa pitkä. Jos HS:n journalistit saavat tuomion, on tapauksen vaikutus suomalaiseen journalismiin järisyttävä. Se voi johtaa ennakkosensuuriin ja tietojen entistä helpompaan salaamiseen. Tiedon saanti yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista on länsimaisen, avoimen ja vapaan demokratian ytimessä. Sitä ei pidä tukkia.