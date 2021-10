Rikkidioksidin, cfc-yhdisteiden ja lyijybensiinin aiheuttamia ympäristöhaittoja pystyttiin vähentämään. Yksituumaisuutta tarvitaan myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Asenteet ympäristönsuojelua kohtaan ovat muuttuneet valtavasti muutamassa vuosikymmenessä. Se on hienoa. Suomi ja Eurooppa ovat puhdistuneet. Isoja ongelmia on voitettu.

Muistan lapsuudestani 1960-luvun lopulta, kuinka isä saattoi ottaa lapion ja kävellä metsään hautaamaan kesämökillä kertyneet kotitalousjätteet. Sinne jäivät muoviset maitopussit ja myös lasitavara. Ei tulisi enää kuuloonkaan.

Syntymäkaupunkini Tampereen eteläpuolella lainehtiva Pyhäjärvi oli saastunut aivan kelvottomaan kuntoon. Kapean kannaksen toisella puolella Näsijärvellä tilanne oli samanlainen: Lielahdessa haisivat sulfaattiselluloosatehtaan jätteet. Ei tulisi enää kuuloonkaan.

Happosateet ja metsäkuolema olivat iso puheenaihe 1970- ja 1980-luvulla. Silloin niitä pidettiin kaikkien aikojen suurimpana ympäristöongelmana. Keski-Euroopan teollisuuden ja hiilivoimaloiden piiput puhkuivat myrkyllisiä rikkidioksidipilviä, jotka satoivat alas Skandinaviassa. Hapokas kaukokulkeuma tappoi metsiä ja kalakantoja.

Happosateet saatiin talttumaan yhteisin toimin. Rikkidioksidipäästöt kääntyivät selvään laskuun 1990-luvulla.

Uutiset ilmakehän otsonikerroksen tuhoutumisesta 1980-luvulla olivat nekin pelottavia. Otsonikato saatiin kuriin, kun maailman valtiot pääsivät Montrealissa vuonna 1987 sopuun otsonia tuhoavien cfc-yhdisteiden kieltämisestä.

Ympäristöä suojellaan muutenkin entistä paremmin. Liikenteen terveys- ja ympäristöhaitat pienenivät, kun lyijytetraetyyli poistui käytöstä bensiinin lisäaineena. Vesistöjen jätekuorma on keventynyt. Euroopan ympäristöviraston mukaan esimerkiksi EU-alueen uimavedet ovat puhdistuneet merkittävästi.

Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on kaikista ympäristöuhkista laajin, monitahoisin ja hankalin torjua. Fossiilisista polttoaineista on hyvin vaikea päästä eroon, samoin öljystä raaka-aineena. Missäpä muoveja ei olisi?

Ilmastonmuutosta ei voi enää pysäyttää ja peruuttaa, mutta sitä voi päättäväisin toimin hidastaa. Näistä toimista puhutaan YK:n COP26-ilmastokokouksessa, joka alkaa Glasgow’ssa sunnuntaina.

Ilmastokriisin torjuminen vaatii isoja systeemisiä muutoksia sekä julkisen vallan ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Julkinen valta voi tarjota infrastruktuuria muutoksille ja tukea yritysten kehittämien puhtaiden ratkaisujen kaupallistamista.

” Tehokkain ohjauskeino on nostaa hiilidioksidipäästöjen hintaa.

Tehokkain ohjauskeino on nostaa hiilidioksidipäästöjen hintaa. Se ohjaa yrityksiä puhtaisiin ratkaisuihin ja investointeihin. Päästökauppa on jo käytössä EU:ssa. Glasgow’ssa yritetään sopia päästömarkkinoiden maailmanlaajuisista säännöistä.

– Tällä hetkellä noin 22 prosentilla kasvihuonekaasupäästöistä on jonkinnäköinen hinta, ja siitäkin vain noin 10 prosentilla on riittävä ja vaikuttava hinta, joka johtaa investointeihin. Me haluamme laajentaa hiilidioksidin hinnoittelua ja ennen kaikkea vaikuttavan hinnoittelun osuutta, sanoi yritysten ja järjestöjen Climate Leadership Coalition -verkoston CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen perjantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

CLC:n tekemän aloitteen vaikuttavasta hiilidioksidihinnoittelusta on allekirjoittanut jo yli 100 yritysten, etujärjestöjen ja yliopistojen johtajaa, Maailman kauppajärjestö, Kansainvälinen kauppakamari ja joukko muita järjestöjä.

Vaikuttavan hiilipäästöjen hinnoittelun laajentuminen merkitsisi sitä, että rohkeasti puhtaisiin investointeihin lähtevät yritykset saisivat lisää kilpailuetua. Ne voisivat myös myydä uusia ratkaisujaan maailmalle ja lisätä siten vientituloja ja työpaikkoja.

Juuri tällaista ajattelua ilmastokriisin taltuttaminen vaatii.

Ympäristöuhkia on voitettu ennenkin. Tämä nykyinen on paljon vakavampi kuin edelliset. Silti ihmiskunnalla on yhteistoimin mahdollisuus onnistua myös ilmastokriisin torjumisessa.