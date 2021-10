Pääkirjoitus: Baltian koronatilanne on karu – Latvia saattaa tarvita kansainvälistä apua

Virossa, Latviassa ja Liettuassa korona-ahdinko pahenee. Viron parlamentin puhemies sanoo, että maa on katastrofin partaalla.

Koronatilanne Baltian maissa synkkenee yhä. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä nousi Latviassa maanantaina uuteen ennätykseen. Myös Virossa ja Liettuassa tartuntamäärät ovat kovassa kasvussa.

Latviassa on todettu viime päivinä yli 2 000 uutta tartuntaa päivässä. Päivittäisten kuolemien määrä on noussut yli 20:n.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä nousi maanantaina yli 1 400:aan – se on suurin määrä pandemian aikana. Maan terveysministeri sanoi televisiohaastattelussa, että jos sairaalakuormitus yhä kasvaa, Latvia saattaa tarvita kansainvälistä apua. Esimerkiksi Ruotsi on jo luvannut Latvialle apua.

Virossa päivittäiset tartuntamäärät alkavat olla lähellä viime maaliskuun huippulukemia. Tartuntatapauksista noin kaksi kolmesta on rokottamattomia. Virossa oli maanantaina 516 koronapotilasta sairaalahoidossa.

Viron parlamentin puhemies Jüri Ratas kuvailee maan olevan katastrofin partaalla (STT 25.10.). Hänen mukaansa hallinto on saanut viime päivinä viestejä sairaaloista eri puolilta Viroa. Sairaaloiden edustajat sanovat, että kiireetöntä hoitoa on pitänyt ajaa alas ja henkilökunta on uupunutta.

Kaikissa Baltian maissa täyden rokotussarjan on saanut 50–60 prosenttia väestöstä. Siis huomattavasti vähemmän kuin Pohjoismaissa.

Saadakseen tilanteen hallintaan ja helpottaakseen sairaaloiden kuormitusta, Viro otti maanantaina käyttöön uusia koronarajoituksia. Esimerkiksi elokuviin, teatteriin ja konsertteihin pääsee vain koronapassilla, joka on pakollinen 18 vuotta täyttäneillä. Koronapassin puolestaan saa vain täydellä rokotussarjalla tai todistuksella sairastetusta koronasta.

Uudet rajoitukset ovat voimassa ainakin tammikuun 10. päivään asti.

Tallinnassa ihmisiä haastattelut (26.10.) Ilta-Sanomien toimittaja sai kuulla, että virolaiset suhtautuvat varauksella koronaan liittyviin pakkoihin. Viron historian vuoksi ihmiset eivät halua, että heitä pakotetaan, sanoi yksi haastatelluista.

Samanlainen asenneilmasto on myös muissa Baltian maissa. Epäluottamus viranomaisia kohtaa saa ihmiset epäröimään rokotuksen ottamista. Samalla syntyy otollinen ilmapiiri valeuutisille, jotka väittävät, että koronarokote on haitallinen. Tämä ei pidä paikkaansa. Lukuisat tieteelliset tutkimukset näyttävät, että rokotteen mahdolliset haittavaikutukset ovat paljon pienempiä kuin se riski, minkä koronan sairastaminen tuo ihmiselle.

Baltian alhainen rokotekattavuus ja surullisen korkeat tartuntaluvut todistavat hyvin, mitä tapahtuu, kun koronarokotetta ei ota. Suomessakin korona on nyt rokottamattomien pandemia. Täysi rokotussarja antaa erittäin hyvän suojan koronan vaikeaa tautimuotoa vastaan.