Pääkirjoitus: Lisävelka ei voi aina olla ratkaisu – hallituksen on pystyttävä myös epäsuosittuihin päätöksiin

Menokehyksistä saattoi poiketa koronan vuoksi, mutta nyt ollaan palattu normaalimpaan aikaan. Hallitus peruuttaa päätöksistään aina, kun joku suuttuu. Jokaista toivetta ei voi täyttää lisävelalla, se on kestämätön tie.

Puolitoista vuotta koronapandemiaa oli tiukka puristus. Ajat ja toimintaympäristö olivat niin poikkeukselliset, että politiikan vanhat säännöt saattoi rikkoa. Kansalta tuli lähes yksimielinen tuki sille, että terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi rahaa piti löytyä paljon. Myös yritykset ja yhteiskunnan monet toimijat tarvitsivat ylimääräistä rahaa, jotta korona ei olisi syössyt yhteiskuntaa syvään lamaan.

Hallitus luopui menoja rajoittavista kehyksistä pandemian vuoksi vuonna 2020 – edellä kuvatuista syistä. Tänä vuonna kehyksiin palattiin, tavallaan, mutta menojen määrää korotettiin ja kehyksiin tehtiin poikkeuksia.

Suurin ongelma on siinä, että nykyhallitus peruuttaa aina, kun huuto yltyy kovaksi. On aivan eri asia, nouseeko metakka siitä, että terveydenhuoltojärjestelmä on turvattava korona-aikana, vai siitä, että erilaiset eturyhmät tuntevat etujaan loukatun.

Viime viikoilta tästä on monta valitettavaa esimerkkiä. Poliisi on saanut määrärahoihinsa lisäystä, mutta silti se uhkasi yt-neuvotteluilla. Hallitus kaivoi heti lisää rahaa. Kulttuuriväki raivostui omalle toimialalleen suunniteltuihin säästöihin. Siitä huolimatta, että ne olivat olleet tiedossa jo keväällä. Eikä kyse edes ole varsinaisista leikkauksista, vaan Veikkauksen rahapelituottojen ennustetusta vähenemisestä.

Joka tapauksessa pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti perjantaina, että Veikkauksen edunsaajien leikkaukset perutaan sataprosenttisesti.

Lue myös: Marin: Kaikki Veikkaus-leikkaukset perutaan

Tämä on kestämätön tapa tehdä politiikkaa. Se voi tuntua hyvältä idealta poliitikosta, joka haluaa varmistaa oman uudelleenvalintansa. Ja se varmasti tuntuu hyvältä vaatijasta. Mutta syntyvä kokonaisuus on mahdoton.

Vaikka Veikkaus-rahojen paikossa menokehystä ei tarvinnut venyttää, pääministeri Marin toivoi Taloudenpuolustuskurssilla viime viikolla, että menokehyksiä joustavoitettaisiin.

Menokehyksen idea on, että se määrittää hallituksen vaalikaudeksi sopimaa rahankäyttöä. Jos halutaan jonnekin lisää rahaa, eikä sitä löydy kehysten sisältä, jostain muualta on säästettävä. Korona oli järkevä syy hylätä kehykset, mutta nyt niihin on palattava. Muuten syntyy tapa, jossa kehykset voi unohtaa aina, kun rahaa tarvitaan jonnekin ylimääräiseen. Näitä tarpeita syntyy politiikassa jatkuvasti.

Lue myös: Kommentti: Kulttuurin sotkut ja Kesärannan bileet syövät Marinin uskottavuutta jo enemmän kuin aamupala­kohu

Vaikka valtio saa nyt nollakorkojen maailmassa lainaa halvalla, jossain vaiheessa lainaa on alettava maksaa. Suomen huonon huoltosuhteen vuoksi tulevat sukupolvet ovat muutenkin tiukan paikan edessä. Epäsuosittujen päätösten tekeminen ei ole yhdellekään hallitukselle mieluista hommaa, mutta Suomen tulevaisuuden ongelmat ovat niin isoja, että niitä on vastuullisten vallanpitäjien pakko tehdä.

Jos nykyinen kehityssuunta jatkuu, vaaleissa on yhä vaikeampaa saada läpi viestiä, että talouden pitäisi olla tasapainossa. Silloin jatkuvasta velkaantumisesta ja vaikeita päätöksiä välttävästä kulttuurista tulee uusi normaali.

Politiikka, jossa eri eturyhmät saavat tahtonsa läpi huutamalla, on kestämätöntä. Vielä suurempi ongelma on, jos rahoja ei löydy menokehyksen sisältä, vaan kehys heitetään aina tarpeen mukaan romukoppaan. Yksi on varmaa: rahan tarvitsijoita löytyy aina.