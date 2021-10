Pääkirjoitus: Taleban on pettänyt lupauksensa, mutta Afganistanin kansaa pitäisi auttaa siitä huolimatta

Afganistan on ajautunut kahdessa kuukaudessa lähes romahtamispisteeseen.

Uutiset Afganistanista ääriliike Talebanin valtaannousun jälkeen ovat päivä päivältä murheellisempia.

Maailman ruokaohjelma WFP varoittaa, että vain viidellä prosentilla afgaaniperheistä on päivittäin käytössään riittävästi elintarvikkeita. Talven tulo pahentaa ruokapulaa. Terveydenhoitojärjestelmä on kaatumisen partaalla. Opettajat ja hallinnon työntekijät eivät ole saaneet palkkojaan kuukausiin. Pankkijärjestelmä ei toimi, ja hinnat nousevat jatkuvasti.

Talebanin hallinto tarvitsee kipeästi rahaa julkiseen talouteen päästäkseen edes jollakin tasolla maksukykyiseksi. Se on pyytänyt Yhdysvalloilta käyttöönsä Afganistanin keskuspankin noin 10 miljardin dollarin varoja, jotka jäädytettiin elokuussa. Sopua varojen vapauttamiseksi ei kuitenkaan ole syntynyt.

Teollisuusmaiden G20-ryhmä lupasi tiistaina antaa miljardi euroa Afganistanin auttamiseksi. Tätäkään rahaa Taleban ei saa suoraan käyttöönsä, vaikka ääriliike pääsee mukaan varoilla hankittavien avustustarvikkeiden jakeluun. Ilman Talebanin osallisuutta hätäavun kuljettaminen perille olisi mahdotonta.

YK, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki puolestaan tutkivat mahdollisuutta käteisruiskeeseen Afganistanin pankkijärjestelmän elvyttämiseksi. Tätäkään hätärahoitusta ei ole luvassa, ennen kuin Taleban täyttää tietyt ehdot.

– Päävastuu tien löytämiseksi ylös kuilusta on niillä, jotka ovat nyt vallassa Afganistanissa, sanoi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres maanantaina.

Kansainvälisen yhteisön tiukka linja Talebania kohtaan saattaa tuntua julmalta ja tylyltä, afganistanilaisten kärsiessä samaan aikaan. Siihen on kuitenkin hyvät perustelut: Taleban ei ole toteuttanut yhtäkään lupausta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, naisten aseman turvaamisesta ja kaikkien väestöryhmien hyväksymisestä hallintoon. Yläkouluikäiset tytöt eivät ole päässeet jatkamaan koulunkäyntiä, ja naiset on suljettu pois jatko-opinnoista. Koulutettuja naisia on estetty palaamasta töihin. Väliaikaisessa keskushallituksessa Kabulissa istuu pelkästään pitkäpartaisia talebaneja.

Näin ei voi jatkua. Pätevät, kokeneet ja maansa palvelemiseen halukkaat naiset on saatava takaisin työhön. Koulutusjärjestelmästä on tehtävä tasa-arvoinen, jotta se tuottaisi Afganistaniin uutta, pätevää työvoimaa.

Taleban ei kuitenkaan näytä taipuvan ja toteuttavan näitä toimivan yhteiskunnan perusedellytyksiä.

Inhimilliseltä näkökannalta Afganistanin auttajien valinta on selvä: ongelmiin on tartuttava kiireysjärjestyksessä. Aivan ensimmäiseksi pitää estää nälänhätä ja terveydenhoidon romahtaminen. Talebania on painostettava muuttamaan politiikkaansa, mutta siihen ehditään palata sitten kun pahin hätä on ohi.