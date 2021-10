Pääkirjoitus: Suomalaiset tyytyväisiä rajoitusten purkuun – miten he suhtautuvat tautimäärien kasvuun?

Kaksi kolmasosaa suomalaisista katsoo, että koronarajoitukset purettiin oikeaan aikaan tai liian myöhään. Seuraavaksi ihmisten pitää miettiä, miten he suhtautuvat kasvaviin tartuntalukuihin, kun epidemia jyllää nyt rokottamattomien keskuudessa.

Suomalaiset ovat todella kyllästyneitä koronarajoituksiin. Tämän voi nähdä Helsingin Sanomien (10.10) kyselystä, jossa kaksi kolmasosaa katsoi, että rajoitukset purettiin oikeaan aikaan tai liian myöhään. Vain 29 prosenttia vastaajista olisi jatkanut rajoituksia kauemmin.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) sai kyselyssä kansalaisilta hyvät arvosanat koronaviruspandemian hoidosta. Pääministerin toimintaan oli tyytyväisiä 63 prosenttia vastaajista. Edellisessä kyselyssä toukokuussa tyytyväisiä oli 6 prosenttiyksikköä vähemmän. Näiden kahden ajankohdan välissä pääministeri teki lähes täyskäännöksen tiukkojen rajoitusten kannattajasta vapaamman yhteiskunnan puolustajaksi.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa yhteiskuntaa avataan, etätyösuositukset ovat päättymässä ja ihmisten kontaktit ovat selvässä kasvussa. Samoin kasvussa ovat koronaan sairastuneiden määrät. Tämä on sikäli luonnollista, että Suomessa on yhä satojatuhansia ihmisiä, jotka eivät ole ottaneet koronarokotetta.

Kun pandemia yhä jyllää, monet heistä saavat tartunnan. Tartunnan saaneista osa päätyy sairaalahoitoon, ja heistä osa tarvitsee tehohoitoa.

” Korona on Suomessa nyt lähinnä rokottamattomien epidemia.

Jo syyskuussa puhuttiin siitä, miten korona on Suomessa nyt lähinnä rokottamattomien epidemia. Viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola kertoi, että syyskuussa 74 prosenttia sairaalahoitoon joutuneista koronaviruspotilaista oli rokottamattomia.

Lue myös: Korona­tapaukset laskussa jo neljättä viikkoa – THL:n ylilääkäri: Suomessa kyseessä rokottamattomien epidemia

Lue myös: Grafiikka näyttää, kuinka paljon rokottamattomat nyt kuormittavat sairaala­hoitoa

Yhteiskunnalle asiasta muodostuu vaikea tilanne. Kun osa rokottamattomista väkisin tarvitsee tehohoitoa, he vievät paikkoja muilta tehohoitoa tarvitsevilta. Siitä taas seuraa, että esimerkiksi hoitovelkaa ei päästä purkamaan.

Jokaisella suomalaisella on mahdollisuus saada rokote ilmaiseksi. Jos ihminen ei tätä mahdollisuutta käytä, miten tulee suhtautua siihen, että tartuntojen määrä kasvaa nimenomaan rokottamattomien keskuudessa?

Kukaan ei vielä tiedä, avattiinko yhteiskuntaa liian aikaisin. Sen näyttävät lähiviikot – viimeistään lähikuukaudet.

Lue myös: Baltia kirkuu punaisena koronakartalla – Euroopan tautikeskus suosittelee välttämään matkustamista

Hyvin ikävä uutinen on Baltian nopeasti paheneva tautitilanne. Latviassa alkoi maanantaina kolmen kuukauden mittainen poikkeustila koronatilanteen pahenemisen vuoksi. Vain noin puolet Latvian aikuisväestöstä on saanut edes yhden koronarokotuksen. Myös Virossa tilanne on huonontunut nopeasti.

Jos koronatilanne Suomessa pahenee, nousee väistämättä esiin kysymys siitä, tarvitaanko jossain jälleen alueellisia rajoituksia. On hyvä kysymys, miten niihin suhtaudutaan, kun tiedossa on, että virus kiertää ehdottomasti eniten rokottamattomien keskuudessa. Riittääkö silloin rokotettujen solidaarisuus ja ovatko he valmiita hyväksymään mahdolliset uudet rajoitukset?