Pääkirjoitus: Xin hurja uhkapeli – panoksena Kiinan tulevaisuus

Xi Jinping keskittää valtaa tavalla, joka voi horjuttaa koko Kiinan järjestelmää, kirjoittaa Seppo Varjus.

Valtaa ei koskaan voi olla liikaa. Silti se karkaa kovimmankin käden sormien välistä. Tämän on huomannut myös Kiinan johtaja Xi Jinping.

Xi on käynnistänyt kurinpalautuksen. Alkusoittona oli Alibaba-verkkoyhtiön miljardöörin Jack Man katoaminen julkisuudesta viime vuonna. Hän oli sitä ennen arvostellut Kiinan pankkijärjestelmää, joka oli liian kankea bisnesgurun ideoille.

Paine kohdistuu nimenomaan teknologiayhtiöihin. Vielä hetki sitten ne olivat Kiinan ylpeys, joiden nousua Yhdysvallatkin pelkäsi.

Mutta kampanja ulottuu muuallekin. Tuorein Jack Man kohtalon jakaja on filmitähti ja liikenainen Zhao Wei. Kuuluisa saa Kiinassakin olla, mutta ei liian kuuluisa.

Uusi järjestys tulee myös koteihin. Lasten nettipeleihin käyttämää aikaa halutaan rajoittaa. Halvat huvit pitäisi korvata isänmaallisilla ja nostattavilla harrastuksilla.

Xin kampanja heiluttaa kiinalaisten yritysten pörssiarvoja. Sijoittajat ovat varpaillaan. Tästä on päätetty olla piittaamatta.

Maailmallakin väristyksiä herättävät kiinteistöjätti Evergranden ja sitä pienemmän Fantasia Holdings Groupin vaikeudet. Evergranden tuhon on pelätty johtavan maailmanlaajuiseen talouskurimukseen, jollaisen amerikkalaisen Lehman Brothersin romahdus aikoinaan aiheutti.

Kiinteistöalan ongelmienkin tausta on osin poliittinen. Valtio kiristää velkahanoja. Se tekee selväksi myös, että ei enää välttämättä tule hätään harkitsemattomuuttaan vaikeuksiin joutuneille jättiyrityksille.

Kiinan kiinteistökuplasta on puhuttu vuosikausia. Satumaisia asuinalueita nousee paikkoihin, joissa ei ole asukkaita. Suurissa kaupungeissa kärsitään asumisen hinnan noususta.

Xi yrittää vastata todellisiin ongelmiin, mutta lääke voi olla tautia tappavampi.

Xin toimet nähdään siirtymisenä takaisin hallitsevan kommunistisen puolueen alkuperäistä ideologiaa kohti. Ne voivat saada kansanjoukoilta tukeakin.

Kiinan 40 vuotta kestänyt vaurastuminen on luonut suuria tuloeroja. Sosiaaliset tukiverkot ovat hajonneet. Suurkaupungeissa elämä on kallista. Maaseutu kärsii yhä kurjuudesta.

Talouskasvu ei voi jatkua entisellään. Väestö vanhenee. Aikoinaan kasvu oli hurjaa, kun liikkeelle lähdettiin nollapisteestä. Sama tahti ei ole mahdollista loputtomiin.

Moni tuntee tyytyväisyyttä, kun Xi nyt kurittaa rikkaita ja kuuluisia. Teknologiajättien ja niiden joskus suuruudenhullujen omistajien vallan kasvu tunnustetaan ongelmaksi länsimaissakin. Toisin kuin lännen johtajilla Xin hallussa on keinoja, joita hän voi käyttää hetken oikusta.

” Xi taistelee paikastaan historiassa.

Xi on itsevaltias, mutta hänenkin pitää vilkuilla olkansa yli.

Kommunistien puoluekokous pitäisi järjestää ensi vuonna. Sen odotetaan antavan Xille kolmannen viisivuotiskauden Kiinan johdossa.

Tämä on poikkeuksellista. Mao Zedongin hirmuvallan jälkeen Kiinan johtajien kaudet on rajattu noin vuosikymmeneen. Uudistaja Deng Xiaopingin jälkeen he ovat olleet harmaita hahmoja ennen kuin Xi loi oman henkilökulttinsa.

Siitä kaikki puolueessakaan eivät pidä. Kurikampanjalla Xi varmistaa selustaansa.

Länsimaissa tuudittauduttiin muodollisesti sosialistiseen Kiinaan, joka on oikeasti villi markkinatalous. Juuri kun tähän totuttiin, alkoikin uusi muodonmuutos.

Sen riskit ovat selviä. Yhtiöiden suitsiminen voi tukahduttaa talouskasvua siivittäneen luovuuden. Se ei synny vain puolueen päätöksillä.

Xi käy uhkapeliä paikastaan historiassa.