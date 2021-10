Suomea voi uhata paluu tiukkoihin koronarajoituksiin, ellei rokottamattomien suurta joukkoa saada kantamaan vastuuta itsestään ja muista. Ainoa tepsivä suoja on rokote.

Se oli jo niin lähellä, mutta nyt se uhkaa taas loitota.

Nimittäin Suomen paluu takaisin normaaliin elämään.

Tilastot kertovat, että koronatartunnat ovat lähteneet taas nopeaan nousuun ja sairaaloiden venymiskykyä koetellaan.

On myös selvää näyttöä siitä, että koronatauti on muuttumassa rokottamattomien epidemiaksi. Esimerkiksi syyskuun aikana sairaalahoitoon joutuneista henkilöistä 74 prosenttia on ollut rokottamattomia.

Toinen huolestuttava tieto on, että koronapotilaista huomattava osa on vieraskielisiä.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella jopa puolet sairaaloihin joutuneista koronapotilaista oli syyskuussa henkilöitä, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.

” Väitteet koronapassin syrjivyydestä eivät ole perusteltuja.

Vieraskielisten suuri osuus pakottaa kysymään, ovatko he pudonneet turvaverkkojen ulkopuolelle? Onko meillä käytetty riittävästi mielikuvitusta ja resursseja sen ratkaisemiseen, kuinka suomea ja ruotsia osaamattomat henkilöt tavoitetaan?

Vieraskielisistä osa on kaiken lisäksi Suomeen kohdistuvan tahallisen rokotevastaisen disinformaation uhreja. Hybridivaikuttamista siis.

Husin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan rokotekielteisten suomalaisten joukosta löytyy lisäksi ainakin sellaisia lajityyppejä kuten salaliittoteoreetikot, piikinpelkääjät ja naturistit.

Suomen on kehiteltävä pikaisesti uusia keinoja, jotta rokotteen tarpeellisuus ja turvallisuus voidaan perustella väliinputoajaryhmille. Rokotteita on vietävä sinne, missä huoleton nuoriso hengailee. Vieraskielisten tavoittamisessa on hyödynnettävä esimerkiksi niitä terveydenhuollon työntekijöitä, jotka pystyvät puhumaan ihmisille heidän äidinkieltään.

Tällä hetkellä Suomessa on rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä henkilöitä noin 775 000.

Sanna Marinin (sd) hallitusta on ehditty arvostella jo siitä, että rajoituksia on lähdetty purkamaan liian varhain. Toisaalta rajoitusten poistaminen on juuri se palkkio, minkä Suomen kansalaisten enemmistö ansaitsee.

72 prosenttia suomalaisista on ottanut jo vastuullisesti koronarokotteen. Olisi kohtuutonta pitää heitä rokotekielteisen tai rokotelaiskan vähemmistön panttivankeina.

Jotta Suomea ei jouduta syksyn ja talven mittaan sulkemaan taas laajasti uudelleen, koronapassi tarvitaan yhdeksi työkaluksi.

Väitteet koronapassin syrjivyydestä eivät ole perusteltuja, sillä ketään ei silloinkaan pakotettaisi ottamaan rokotetta ja peruspalveluita tarjottaisiin yhä edelleen ilman passia.

Passi olisi ainoastaan yksi keino varmistaa rokotetuille, negatiivisen testin näyttäjille tai taudin jo sairastaneille mahdollisuus nauttia sellaisista elämän iloista kuten konsertit, teatterit, ravintolat ja isot urheilutapahtumat. Yrittäjille passi antaisi turvaa siitä, että ovia ei tarvitsisi sulkea kokonaan tautitilanteen mahdollisesti pahetessa.

Edessä olisi ankea talvi, jos meidät määrättäisiin taas joukolla kotiin ilman koronapassia. Näin voisi toteutua uhkakuva, että enemmistön pitäisi taipua vähemmistön – eli rokottamattomien – meille pakottamiin vaihtoehtoihin.