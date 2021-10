Pääkirjoitus: Pääministeri Marinin on turha haaveilla tupoista, mutta vientialojen sopu olisi kaikkien etu

Teknologiateollisuudessa ei ole edes aloitettu virallisia palkkaneuvotteluita, vaikka alan sopimus umpeutuu marraskuun lopussa. Neuvottelutilanne saattaa silti olla parempi kuin vihaisen retoriikan perusteella voisi luulla. Tupojen perään on enää turha haikailla – edes pääministerin.

Työmarkkinasyksyn tärkein päivämäärä koittaa 30. marraskuuta. Silloin päättyy Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimus, ellei uutta ole saatu neuvoteltua. Kyseessä on virstanpylväs suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa: jatketaanko Suomen keskeisimmillä vientialoilla yleissitovien työehtosopimusten aikakautta vai ei?

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä elää tänä syksynä historiallista murroskautta, kun vanhat rakenteet murtuvat yksi toisensa jälkeen. Isossa kuvassa paikallinen sopiminen laajenee väkisinkin ay-liikkeen vastahangasta huolimatta, ja sen takia syksyn neuvotteluista odotetaan riitaisia.

Teknologiateollisuus luopui viime keväänä valtakunnallisista työehtosopimuksista, ja vastuu niistä siirtyi Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Teknologiateollisuus seurasi Metsäteollisuutta, joka ilmoitti luopuvansa valtakunnallisista työehtosopimuksista vuosi sitten.

” Nyt vuoden 1940 kihlausta puretaan ja jälki saattaa äityä pahaksi.

Muutosta voi verrata käänteisesti vuoden 1940 ”tammikuun kihlaukseen”, jolloin nykyisen Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) edeltäjä Suomen työantajain keskusliitto hyväksyi ammattiliitot ja SAK:n neuvotteluosapuoliksi työmarkkinakysymyksissä. Nyt vuoden 1940 kihlausta puretaan ja jälki saattaa äityä pahaksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) toivoi työmarkkinaratkaisuja Ylen haastattelussa sunnuntaina. Marin sanoi myös, että ottaisi ”mielellään” käyttöön välineitä, joilla sovittiin yleissitovista, tulopoliittista ratkaisuista, joissa valtio on ollut osapuolena – siis tupoista.

Tupoista Marinin on turha haaveilla, kun EK sääntömuutoksella on poistanut ne tehtävistään. Mutta sopua kannattaa toivoa muidenkin kuin Marinin. Juuri Teknologiateollisuus on yleensä tehnyt päänavaussopimuksen, jota muut alat ovat seuranneet.

Virallisten neuvottelujen avaamisesta ei vielä edes sovittu, vaikka aika käy vähiin. Teknologiateollisuuden sopijajärjestö ei ole kertonut, kuinka monta jäsenyritystä sillä juuri nyt on. Yritysten määrä on ratkaisevaa yleissitovuuden kannalta. Tai itse asiassa ratkaisevaa ei ole edes yritysten määrä, vaan niiden koko.

Tilanne on parempi kuin kärjekkään retoriikan perusteella voisi luulla. Palkankorotusvaraakin on. Monet suuryritykset ovat jo julkisuudessa ilmoittaneet liittyvänsä uuteen yhdistykseen, mikä kertoo, että Teknologiateollisuudessa on haluja myös yleissitovuuden jatkamiselle.

Lisäksi Teknologiateollisuus ry:n hallituksessa istuu johtajia, joiden yritykset ovat liittymässä uuteen työantajien neuvotteluyhdistykseen jatkamaan entistä sopimuskulttuuria. Teollisuusliittojen välillä myös paikallista sopimista on saatu toteutettua vanhastaankin.

Metsäteollisuudessa tilanne on toinen. Varsinainen työmarkkinahässäkkä odottaa keväällä julkisella sektorilla.